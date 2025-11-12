Θέατρο «ΦΙΛΙΠ»: Ο νέος πολιτιστικός χώρος στην καρδιά της Κυψέλης

Στην καρδιά της Κυψέλης, στη γωνία Θάσου & Δροσοπούλου, το Θέατρο ΦΙΛΙΠ άνοιξε τις πύλες του ως νέος χώρος πολιτισμού, δημιουργίας και τέχνης.

Ανήκει στην Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ και στον ηθοποιό και σκηνοθέτη Χρήστο Τριπόδη, με στόχο να αποτελέσει σημείο συνάντησης θεατρικών ανθρώπων και κοινού, προσφέροντας υψηλής ποιότητας παραστάσεις και ζωντανές θεατρικές εμπειρίες.

Ο χώρος φιλοδοξεί να ενώσει τη θεατρική δημιουργία με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αθήνας, αναδεικνύοντας την τέχνη και την έμπνευση σε καθημερινή βάση.

Θεατρική σεζόν 2025–2026

Χάσαμε τη Θεία – Στοπ

Η παράσταση του Γιώργου Διαλεγμένου είναι μια πικρή κωμωδία για την Ελλάδα, από το 1950 έως σήμερα· μια χώρα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της με πρόσκαιρους και ευκαιριακούς τρόπους, περιμένοντας διαρκώς μια εξωτερική βοήθεια, που όμως δεν έρχεται ποτέ — ή τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε.

Οι πρωταγωνιστές, Θανάσης και Ουρανία, προσπαθούν να αξιοποιήσουν την κληρονομιά της κατάκοιτης θείας τους για να αλλάξουν τη ζωή τους. Μια απρόσμενη τραγική στιγμή φέρνει ανατροπές που προκαλούν έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις και ξεσπάσματα κωμικής και δραματικής έντασης.

Η παράσταση συνδυάζει την ανθρώπινη ψυχολογία με κοινωνική κριτική και χιούμορ, προσφέροντας μια βαθιά θεατρική εμπειρία. Η σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, η ατμοσφαιρική δουλειά σε φωτισμούς και σκηνικά, καθώς και οι ερμηνείες του θιάσου δημιουργούν ένα ζωντανό, πολυδιάστατο θέατρο.

Κύριοι συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς: Ορέστης Τζιόβας, Γιώργος Σουξές, Τζόυς Ευείδη, Τζένη Διαγούπη, Νατάσσα Κοτσοβού, Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Βασίλης Γιαννέλος

Ημέρες & Ώρες: Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15, Κυριακή 20:15

Διάρκεια: 120’ με διάλειμμα

TERROR

Το δικαστικό θρίλερ του Φέρντιναντ φον Σίραχ μετατρέπει τη σκηνή σε δικαστήριο, όπου οι θεατές καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο των ενόρκων. Η υπόθεση ξεκινά με μια αεροπειρατεία που θέτει το κοινό μπροστά σε ένα ηθικό δίλημμα: είναι δικαιολογημένο να θυσιαστεί μια μικρή ομάδα για να σωθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων;

Η παράσταση αποτελεί μια μοναδική, διαδραστική εμπειρία, όπου οι θεατές όχι μόνο παρακολουθούν, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Μέσα από έντονες συγκρούσεις, διαλόγους και ηθικά διλήμματα, το έργο διερευνά ζητήματα δικαιοσύνης, ηθικής και ανθρώπινης συνείδησης.

Κύριοι συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Μετάφραση: Ευαγγελία Α. Νάνου

Διασκευή: Μιρέλα Παπαοικονόμου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Πρωταγωνιστές: Ίντρα Κέιν, Θεοδώρα Σιάρκου, Δημήτρης Λιόλιος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασίλης Μπατσακούτσας, Μαρία Νεφέλη Δούκα

Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα 20:30 & Τρίτη 21:15, 13 Οκτωβρίου 2025 – 13 Ιανουαρίου 2026

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Βότκα Μολότοφ

Η κωμωδία της Ελένης Ράντου, βασισμένη στα διηγήματα του Άντον Τσέχωφ, φέρνει επί σκηνής την ανθρωπιά, τα πάθη, τις αδυναμίες και το χιούμορ των χαρακτήρων της Ρωσίας του Τσέχωφ. Μέσα από μια σύγχρονη, δυναμική σκηνοθεσία, οι ήρωες ξεδιπλώνουν τη ζωή τους με γέλιο, συγκίνηση και στιγμές αυτογνωσίας, δημιουργώντας μια παράσταση γεμάτη θεατρική ενέργεια και ευρηματικότητα.

Η παράσταση αναδεικνύει το αιώνιο στοιχείο του Τσέχωφ: την αγάπη για τον άνθρωπο, τη συναισθηματική ευαισθησία και τη χιουμοριστική παρατήρηση της καθημερινότητας.

Κύριοι συντελεστές:

Διασκευή: Ελένη Ράντου

Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Μουσική: Γιάννης Μαθές

Πρωταγωνιστές:

Τάσος Χαλκιάς (στο ρόλο του Τσέχωφ), Φωτεινή Μπαξεβάνη, Τζένη Διαγούπη, Φώτης Σπύρος, Χάρης Μαυρουδής, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λυδία Σγουράκη

Ημέρες & Ώρες: Τετάρτη 19:30, Σάββατο 18:30, Κυριακή 18:15, 25 Οκτωβρίου 2025 – 11 Ιανουαρίου 2026

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Πληροφορίες Εισιτηρίων

VIP Ζώνη: 20€ – Α΄ Ζώνη: 18€ – Β΄ Ζώνη: 15€

Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη: Εισιτήρια 15€

Ειδικές τιμές για ανέργους, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών και Group άνω των 20 ατόμων.

Προπώληση: inTickets.gr και στο ταμείο του θεάτρου

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα 11257

Τηλέφωνά επικοινωνίας: 2108656155& 210 7622034

Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 10:00 – 21:00

Σάββατο & Κυριακή, ώρες 14:00 – 22:00

Email: methexis.productions@gmail.com

Website: https://methexis-productions.com/

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «Μέθεξις» – Χρήστος Τριπόδης