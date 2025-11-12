Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μουσείο Τέχνης Keelung στην Ταϊβάν, όταν εθελοντής —με τις καλύτερες προθέσεις— κατέστρεψε σύγχρονο έργο τέχνης, πιστεύοντας πως καθάριζε έναν λερωμένο καθρέφτη. Στην πραγματικότητα, σκούπιζε με χαρτί τουαλέτας ένα έργο που είχε σκόνη συσσωρευμένη επί 40 χρόνια, στοιχείο απαραίτητο στην καλλιτεχνική σύνθεση.

Ο συμβολισμός της σκόνης

Το έργο, με τίτλο «Inverted Syntax-16» του Ταϊβανέζου καλλιτέχνη Chen Sung-chih, αποτελείται από έναν καθρέφτη στερεωμένο σε ξύλινη επιφάνεια. Στο κέντρο υπήρχε μια σκόπιμη «μουτζούρα», η οποία —μαζί με τη σκόνη— συμβόλιζε, σύμφωνα με την περιγραφή του καλλιτέχνη, την πολιτισμική επίγνωση της μεσαίας τάξης και το πώς ο χρόνος αφήνει ίχνη πάνω στα αντικείμενα.

Ο εθελοντής όμως, θεωρώντας ότι πρόκειται για αντικείμενο που χρειάζεται συντήρηση, άρχισε να το καθαρίζει. Προτού το προσωπικό του μουσείου αντιληφθεί τι συμβαίνει, η περισσότερη σκόνη είχε ήδη αφαιρεθεί, αλλοιώνοντας οριστικά την εικόνα και το νόημα του έργου.

Η εγκατάσταση ήταν μέρος της έκθεσης «We Are Me», όπου καλλιτέχνες χρησιμοποιούν υλικά οικοδομής και οικιακά αντικείμενα για να δημιουργήσουν έργα που σχολιάζουν τη μνήμη, τη φθορά και την αλλαγή. Ο Chen Sung-chih συνηθίζει να επαναπροσδιορίζει καθημερινά υλικά —καθρέφτες, πλέγματα, ξύλα— προκειμένου να μιλήσει για την εξαφάνιση, την αστάθεια και την ανθρώπινη αντοχή.

Θα αποκατασταθεί;

Το μουσείο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον καλλιτέχνη, ενώ εξετάζεται πιθανή αποζημίωση. Ωστόσο, νομικός σύμβουλος τόνισε ότι η αφαίρεση σκόνης ίσως να μην θεωρείται «φθορά υλικού αντικειμένου», γεγονός που περιπλέκει τις διαδικασίες.

Ενδιαφέρον έχει ότι ορισμένοι κριτικοί τέχνης υποστηρίζουν πως η ακούσια παρέμβαση του εθελοντή αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας του έργου και ότι ίσως πρέπει να παραμείνει έτσι.

Το μουσείο αναγνωρίζει ότι η επιστροφή του έργου στην αρχική του κατάσταση είναι πρακτικά αδύνατη — αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το μέλλον του.

*Με πληροφορίες από: GBNews