Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
12 Νοεμβρίου 2025 | 11:40

Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Σύνταξη
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μουσείο Τέχνης Keelung στην Ταϊβάν, όταν εθελοντής —με τις καλύτερες προθέσεις— κατέστρεψε σύγχρονο έργο τέχνης, πιστεύοντας πως καθάριζε έναν λερωμένο καθρέφτη. Στην πραγματικότητα, σκούπιζε με χαρτί τουαλέτας ένα έργο που είχε σκόνη συσσωρευμένη επί 40 χρόνια, στοιχείο απαραίτητο στην καλλιτεχνική σύνθεση.

View this post on Instagram

A post shared by Art Damaged (@art_damaged)

Ο συμβολισμός της σκόνης

Το έργο, με τίτλο «Inverted Syntax-16» του Ταϊβανέζου καλλιτέχνη Chen Sung-chih, αποτελείται από έναν καθρέφτη στερεωμένο σε ξύλινη επιφάνεια. Στο κέντρο υπήρχε μια σκόπιμη «μουτζούρα», η οποία —μαζί με τη σκόνη— συμβόλιζε, σύμφωνα με την περιγραφή του καλλιτέχνη, την πολιτισμική επίγνωση της μεσαίας τάξης και το πώς ο χρόνος αφήνει ίχνη πάνω στα αντικείμενα.

Ο εθελοντής όμως, θεωρώντας ότι πρόκειται για αντικείμενο που χρειάζεται συντήρηση, άρχισε να το καθαρίζει. Προτού το προσωπικό του μουσείου αντιληφθεί τι συμβαίνει, η περισσότερη σκόνη είχε ήδη αφαιρεθεί, αλλοιώνοντας οριστικά την εικόνα και το νόημα του έργου.

Η εγκατάσταση ήταν μέρος της έκθεσης «We Are Me», όπου καλλιτέχνες χρησιμοποιούν υλικά οικοδομής και οικιακά αντικείμενα για να δημιουργήσουν έργα που σχολιάζουν τη μνήμη, τη φθορά και την αλλαγή. Ο Chen Sung-chih συνηθίζει να επαναπροσδιορίζει καθημερινά υλικά —καθρέφτες, πλέγματα, ξύλα— προκειμένου να μιλήσει για την εξαφάνιση, την αστάθεια και την ανθρώπινη αντοχή.

Θα αποκατασταθεί;

Το μουσείο έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον καλλιτέχνη, ενώ εξετάζεται πιθανή αποζημίωση. Ωστόσο, νομικός σύμβουλος τόνισε ότι η αφαίρεση σκόνης ίσως να μην θεωρείται «φθορά υλικού αντικειμένου», γεγονός που περιπλέκει τις διαδικασίες.

Ενδιαφέρον έχει ότι ορισμένοι κριτικοί τέχνης υποστηρίζουν πως η ακούσια παρέμβαση του εθελοντή αποτελεί πλέον μέρος της ιστορίας του έργου και ότι ίσως πρέπει να παραμείνει έτσι.

Το μουσείο αναγνωρίζει ότι η επιστροφή του έργου στην αρχική του κατάσταση είναι πρακτικά αδύνατη — αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το μέλλον του.

*Με πληροφορίες από: GBNews

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

Economy
Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
12.11.25

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
12.11.25

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά
11.11.25

«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» - Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου - Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Σύνταξη
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
12.11.25

Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χίου - «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»

Κεντρικό αίτημα της διαδήλωσης των υγειονομικών έξω από το Σκυλίτσειο είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ που τελευταία δέχεται καθημερινά πλήγματα - Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα
12.11.25

Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα

Το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου Ιθάκη πήρε στα χέρια του ο Αλέξης Τσίπρας. «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης των γεγονότων […] Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας» ανέφερε παρουσιάζοντας το βιβλίο.

Σύνταξη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε την επικαιροποίηση τεχνικών παραμέτρων του καλωδίου
12.11.25

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε την επικαιροποίηση τεχνικών παραμέτρων του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους οι κύριοι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)
12.11.25

Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)

Ο Νικ Καλάθης έφυγε από τη Μονακό χωρίς να έχει παίξει όσο θα ήθελε και στη νίκη της νέας του ομάδας, Παρτιζάν, επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μίλησε με τα... μάτια στον πρώην προπονητή του!

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
12.11.25

Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Σύνταξη
Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
12.11.25

Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)

Τη στιγμή που οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το εστιατόριο στο Καβούρι ξηλώνοντας όλη τη σκεπή, στο σημείο δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Σύνταξη
H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
12.11.25

Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό

Με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τα δημαρχεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»
12.11.25

Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»

«Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ «Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει

Σύνταξη
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
12.11.25

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βόλος: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους
12.11.25

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους

Ο κατηγορούμενος λιμενικός εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί στις 9:00 και μετά την απολογία του που διήρκεσε μία ώρα κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους
12.11.25

Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους

Κάτι η συνεχώς προκλητική συμπεριφορά του, κάτι οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του Βινίσιους, αναγκάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της, Φλορεντίνο Πέρεθ, να κάνει δεύτερες σκέψεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος
12.11.25

Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος

Μιλώντας στο TASS, o αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Ιβάνοφ, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

