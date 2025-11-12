science
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
12.11.2025 | 16:44
Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο
Ο καφές βοηθά και την καρδιά – «Δίχτυ προστασίας» για την κολπική μαρμαρυγή
Επιστήμες 12 Νοεμβρίου 2025 | 15:17

Ο καφές βοηθά και την καρδιά – «Δίχτυ προστασίας» για την κολπική μαρμαρυγή

Νέα κλινική δοκιμή δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής κατά σχεδόν 40%

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μια κούπα καφές την ημέρα δίνει (σωστό) ρυθμό στην καρδιά συμβάλλοντας στην πρόληψη των καρδιακών αρρυθμιών και στη μείωση του κινδύνου υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής κατά σχεδόν 40%.

Αυτό έδειξε μια νέα μελέτη, η DECAF, που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF) και του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας στην Αυστραλία και η οποία δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «JAMA».

Καφεΐνη και κολπική μαρμαρυγή

Επί έτη οι γιατροί συμβουλεύουν τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, η οποία προκαλεί ταχυκαρδίες και ανωμαλία στον καρδιακό ρυθμό οδηγώντας κάποιες φορές σε εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια, να αποφεύγουν την καφεΐνη με τη λογική ότι αυτή μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματά τους.

Ωστόσο τώρα η μελέτη DECAF έδειξε το ακριβώς αντίθετο: όπως προέκυψε από τα ευρήματά της, τα άτομα που κατανάλωναν μια κούπα καφέ με καφεΐνη την ημέρα αντιμετώπιζαν μειωμένο κατά 39% κίνδυνο υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής.

Tο… καφέ «δίχτυ προστασίας»

«Η καφεΐνη αυξάνει τη φυσική δραστηριότητα η οποία είναι γνωστό ότι μειώνει τις αρρυθμίες της καρδιάς» εξήγησε ο Γκρέγκορι Μάρκους, ηλεκτροφυσιολόγος στο UCSF και κύριος συγγραφέας της νέας μελέτης και προσέθεσε ότι «η καφεΐνη είναι επίσης διουρητική, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τελικώς τον κίνδυνο για κολπική μαρμαρυγή. Παράλληλα άλλες ουσίες που περιέχονται στον καφέ έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που θα μπορούσαν να έχουν θετική επίδραση στην καρδιά».

Ένας στους 3 με κολπική μαρμαρυγή

Οι περιπτώσεις κολπικής μαρμαρυγής αυξάνονται συνεχώς παγκοσμίως κυρίως εξαιτίας της «πανδημίας» της παχυσαρκίας αλλά και της γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι ειδικοί εκτιμούν μάλιστα ότι στον σύγχρονο κόσμο μας ένας στους τρεις ανθρώπους πιθανότατα θα εμφανίσει κολπική μαρμαρυγή κάποια στιγμή στη ζωή του.

Η πρώτη κλινική δοκιμή

Προσπαθώντας να δώσουν απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το αν η καφεΐνη τελικώς βλάπτει (όπως εθεωρείτο επί μακρόν) ή ωφελεί τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή οι ερευνητές σχεδίασαν τη μελέτη DECAF (Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?), την πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που εξέτασε, με χρηματοδότηση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (ΝΙΗ), τη σύνδεση μεταξύ του καφέ και της κολπικής μαρμαρυγής.

Το δείγμα

Η μελέτη περιέλαβε 200 ασθενείς που κατανάλωναν καφέ σε συστηματική βάση και έπασχαν από εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή. Ολοι οι συμμετέχοντες επρόκειτο να υποβληθούν σε ανάταξη του καρδιακού ρυθμού, μια διαδικασία η οποία μέσω φαρμάκων ή χορήγησης ηλεκτρικού ρεύματος (απινίδωση) οδηγεί σε αποκατάσταση του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Ορισμένοι από τους εθελοντές επελέγησαν τυχαία να πίνουν μια κούπα καφέ ή έναν μικρό εσπρέσο κάθε ημέρα ενώ οι υπόλοιποι απέφυγαν πλήρως την κατανάλωση καφέ ή άλλων ροφημάτων με καφεΐνη επί έξι μήνες.

Καφεΐνη vs αναψυκτικών

Στο τέλος της μελέτης, η ομάδα που κατανάλωνε καφέ τους προηγούμενους έξι μήνες εμφάνισε μείωση του κινδύνου υποτροπής της κολπικής μαρμαρυγής κατά 39%. Οι ερευνητές ανέφεραν μάλιστα ότι πιθανότατα οι εθελοντές που κατανάλωναν καφεΐνη επωφελήθηκαν όχι μόνο από τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του καφέ αλλά και από το ότι αντικατέστησαν άλλα λιγότερο υγιεινά ροφήματα όπως τα αναψυκτικά με την καφεΐνη.

Ασφαλής αλλά και προστατευτικός ο καφές

«Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά» ανέφερε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Κρίστοφερ Γουόνγκ από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και το Βασιλικό Νοσοκομείο της Αδελαΐδας. «Οι γιατροί συνέστηναν πάντα στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή να αποφεύγουν τον καφέ, ωστόσο αυτή η κλινική δοκιμή μαρτυρεί ότι ο καφές είναι για τους συγκεκριμένους ασθενείς όχι μόνο ασφαλής αλλά τελικώς και προστατευτικός» κατέληξε ο δρ Γουόνγκ.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
