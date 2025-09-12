Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο πρωινός καφές σας μπορεί να «αποδυναμώνει» τα αντιβιοτικά
Υγεία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:49

Ο πρωινός καφές σας μπορεί να «αποδυναμώνει» τα αντιβιοτικά

Νέα γερμανική μελέτη δείχνει ότι συστατικά της καθημερινής διατροφής μας – όπως ο καφές – μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των βακτηρίων στις αντιβιοτικές θεραπείες.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Spotlight

Συστατικά της καθημερινής διατροφής μας – συμπεριλαμβανομένης της καφεΐνης – μπορούν να «θρέφουν» την ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. Αυτό έδειξε μια νέα μελέτη ερευνητών από τα Πανεπιστήμια του Τίμπινγκεν και του Βίρτσμπουργκ στη Γερμανία.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν, όπως ανέφεραν στο επιστημονικό περιοδικό PLΟS Biology, ότι βακτήρια όπως το Escherichia coli (E. coli) «ενορχηστρώνουν» πολύπλοκες ρυθμιστικές διεργασίες προκειμένου να αντιδράσουν σε χημικά ερεθίσματα από το περιβάλλον τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών.

«Σάρωση» 94 διαφορετικών ουσιών

Η επικεφαλής της μελέτης, καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Τίμπινγκεν Ανα Ρίτα Μπροτσάντο και οι συνεργάτες της «σάρωσαν» 94 διαφορετικές ουσίες – συμπεριλαμβανομένων αντιβιοτικών, άλλων συνταγογραφούμενων φαρμάκων και συστατικών τροφίμων – προκειμένου να ανακαλύψουν πώς επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων-«κλειδιών» καθώς και πρωτεϊνών – μεταφορέων του βακτηρίου E. Coli. Οι πρωτεΐνες-μεταφορείς λειτουργούν ως πόροι αλλά και αντλίες στον βακτηριακό φάκελο και ελέγχουν ποιες ουσίες εισέρχονται και εξέρχονται από τα βακτηριακά κύτταρα. Απαιτείται πολύ καλή ισορροπία αυτού του μηχανισμού προκειμένου το βακτήριο να επιβιώσει.

Η αλυσιδωτή αντίδραση και η ανταγωνιστική αλληλεπίδραση

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι ορισμένες ουσίες μπορούν να επηρεάσουν σε ήπιο βαθμό αλλά συστηματικά τη γονιδιακή ρύθμιση στα βακτήρια» ανέφερε ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Τίμπινγκεν Κριστόφ Μπίνσφελντ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ουσίες που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και οι οποίες δεν έχουν άμεση αντιμικροβιακή επίδραση – όπως για παράδειγμα τα ροφήματα με καφεΐνη – μπορούν να επηρεάσουν ορισμένα ρυθμιστικά γονίδια τα οποία ελέγχουν τις πρωτεΐνες-μεταφορείς με αποτέλεσμα να αλλάζει το τι εισέρχεται και εξέρχεται από τα βακτήρια.

O καφές περιέχει πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες, μπορεί όμως να επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

O καφές περιέχει πολύτιμες αντιοξειδωτικές ουσίες, μπορεί όμως να επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

«Η καφεΐνη πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων που ξεκινούν με το ρυθμιστικό γονίδιο Rob και συνεχίζουν με την αλλαγή ορισμένων πρωτεϊνών-μεταφορέων του E.coli – όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί τελικά σε μειωμένη πρόσληψη από το βακτήριο αντιβιοτικών όπως η σιπροφλοξασίνη» εξήγησε η καθηγήτρια Μπροτσάντο. Το αποτέλεσμα, με απλά λόγια, είναι ότι η καφεΐνη αποδυναμώνει τη δράση του αντιβιοτικού, ένα φαινόμενο που οι ερευνητές περιγράφουν ως «ανταγωνιστική αλληλεπίδραση».

Ιδια περιβαλλοντικά ερεθίσματα, διαφορετικές αντιδράσεις

Πάντως η μείωση της δράσης ορισμένων αντιβιοτικών δεν εντοπίστηκε σε ό,τι αφορούσε ένα άλλο παθογόνο, συγγενές του E. Coli, τη Salmonella enterica. Αυτό, κατά τους επιστήμονες, δείχνει πως ακόμη και σε ό,τι αφορά παρόμοια είδη βακτηρίων, τα ίδια περιβαλλοντικά ερεθίσματα μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές αντιδράσεις.

Προς μελλοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις

Η νέα μελέτη συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της αποκαλούμενης «χαμηλού επιπέδου» ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, η οποία δεν συνδέεται με τα κλασικά γονίδια ανθεκτικότητας αλλά με τη γονιδιακή ρύθμιση και τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Τα ευρήματα μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για νέες μελλοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αφορούν για παράδειγμα το ποιες ουσίες θα μπορεί να λαμβάνει κάποιος όταν βρίσκεται σε θεραπεία με αντιβιοτικά και σε τι ποσότητες.

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Υπνηλία που δεν φεύγει; Να που μπορεί να οφείλεται

Business
Viva: Προς τερματισμό η διαμάχη Καρώνη με την JP Morgan

Viva: Προς τερματισμό η διαμάχη Καρώνη με την JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας – Αυτά είναι τα βήματα (pics)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας – Αυτά είναι τα βήματα (pics)

Για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας θα μπορούν να τα μεταφέρουν σε τρίτους κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 12.09.25

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία
Θεσσαλονίκη 12.09.25

Αυτοκίνητο-γιάφκα με καλάσνικοφ, πιστόλια, εκρηκτικά και 27 κιλά χασίς εντοπίστηκε στην Πυλαία

Σε έρευνες που ακολούθησαν τεσσάρων συλλήψεων εγκληματικής ομάδας, εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, σιγαστήρες, αλλά και πυροκροτητές

Σύνταξη
Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες
Αιματοχυσία 12.09.25

Το «Task» φέρνει έξτρα φόνους στην οθόνη μαζί με 3,1 εκατομμύρια θεατές τις τρεις πρώτες ημέρες

Αυτό το νέο αστυνομικό δράμα, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Μαρκ Ράφαλο, έχει τον ίδιο δημιουργό και τον ίδιο τόνο με την προηγούμενη επιτυχία του HBO, «Mare of Easttown» με την Κέιτ Γουίνσλετ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί
Κόσμος 12.09.25 Upd: 15:36

Συνελήφθη ύποπτος για την δολοφονία του Κερκ – Τον έπεισε ο πατέρας του να παραδοθεί

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο φερόμενος δράστης είναι 28-29 ετών

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης
Υπό τον Μητσοτάκη 12.09.25

Διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου με στελέχη της Google για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Έχουμε μία πολύ λεπτομερή στρατηγική ως προς τον ρόλο και τη θέση που μπορεί να έχει η Ελλάδα στο παγκόσμιο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τους Ποντένσε και Ταρέμι να είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εγκύκλιος Πλεύρη: Καταργείται ο όρος «παράτυπη μετανάστευση», αντικαθίσταται με το «παράνομη μετανάστευση»
Πολιτική Γραμματεία 12.09.25

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό: «Παράνομοι» πλέον οι μετανάστες με εγκύκλιο Πλεύρη

Με μια εγκύκλιο, το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης.

Σύνταξη
O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)

Το Ευρωμπάσκετ βρίσκεται στην κρισιμότερη στροφή του, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μάλλον καπαρώσει μια ιστορική πρωτιά, αγγίζοντας τον μύθο του Νίκου Γκάλη – Πώς μπαίνει σφήνα στην... κουβέντα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα – Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά
Δαχτυλίδι 12.09.25

Η ακροδεξιά στη Βραζιλία προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα - Μπολσονάρου Νο2 στα σκαριά

Ο φυλακισμένος πραξικοπηματίας Μπολσονάρου δεν μένει παρά να δώσει το δαχτυλίδι σε έναν άλλον απόστρατο, ο οποίος ήδη συγκεντρώνει γύρω του την επιχειρηματική ελίτ της Βραζιλίας

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Κόσμος 12.09.25

Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μέρος της πρωινής προπόνησης της Τουρκίας και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγη ώρα πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ελλάδα!

Σύνταξη
«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» – Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται
Μόδα και στάση ζωής 12.09.25

«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» - Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται

Η μόδα δείχνει την υποστήριξή της προς τον λαό της Γάζας, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά κομμάτια που παίρνουν θέση, αποστέλλοντας τα έσοδα απευθείας σε παλαιστινιακούς σκοπούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιαπωνία: Αριθμός-ρεκόρ αιωνόβιων εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης
Προβληματισμός 12.09.25

Αριθμό-ρεκόρ αιωνόβιων κατέγραψε η Ιαπωνία εν μέσω δημογραφικής συρρίκνωσης

Η συντριπτική πλειονότητα των υπέργηρων στην Ιαπωνία είναι γυναίκες - Μέσα σε έναν χρόνο οι αιωνόβιοι αυξήθηκαν κατά 4.644 φτάνοντας σχεδόν τις 100.000 την ώρα που ο πληθυσμός εξακολουθεί να μειώνεται

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο