Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber – Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη

Στον ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τετάρτη, η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός της «ιερής» εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες, μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε χθες. Μαζί της και άλλα δύο φερόμενα μέλη της σπείρας. Την ίδια ώρα το κινητό του 46χρονου ψευτοϊερέα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Το κινητό του 46χρονου πιστεύεται ότι κρύβει όλη την εσωτερική επικοινωνία των μελών του κυκλώματος

Η συγκεκριμένη συσκευή του παλαιοημερολογίτη ιερέα Παρθένιου, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες με ακόμα τρεις κατηγορουμένους μετά την απολογία τους στον ανακριτή, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τις έρευνες όσον αφορά στον τρόπο που δρούσε το κύκλωμα σε όλη τη χώρα.

Οι Αρχές το θεωρούν «κλειδί» προκειμένου να οδηγηθούν στην άκρη του νήματος, καθώς εκτιμάται ότι το κινητό θα αποκαλύψει το πλήρες δίκτυο επικοινωνίας της εγκληματικής οργάνωσης, τα πρόσωπα πίσω από τη διακίνηση, τις διαδρομές των χρημάτων καθώς και τους τελικούς αποδέκτες των ναρκωτικών.

Ο 46χρονος ρασοφόρος YouTuber, ο οποίος είχε ορμητήριο το εκκλησάκι στη Λιοσίων που έστησε με χρήματα Καναδής ομογενούς σε κτίσμα που ανήκε στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ, φέρεται να συμμετείχε ενεργά στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας τα ράσα για να κινείται χωρίς υποψίες. Μαζί με τους άλλους δύο ιερείς φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών – κάνναβη και κοκαΐνη.

Τεράστια κέρδη από τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κύκλωμα αποκόμιζε τεράστια κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών. Χαρακτηριστικά, η τιμή πώλησης άγγιζε τα 35.000 ευρώ το κιλό για την κοκαΐνη και 2.500 ευρώ το κιλό για την ακατέργαστη κάνναβη. Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είχε φτάσει έως τη Ρόδο και τη Θράκη, ενώ το μικρό εκκλησάκι της Λιοσίων είχε μετατραπεί σε άντρο ναρκωτικών.

Διέθεταν αποθήκες, «καβάτζες» μέσα σε εκκλησίες, κώδικες επικοινωνίας και συσκευές παρεμβολής σήματος. Με το ίδιο δίκτυο τα μέλη της σπείρας διακινούσαν και παράτυπους μετανάστες, ακολουθώντας «ασφαλείς» διαδρομές και έχοντας πάντα καθοδήγηση από την 52χρονη και τον στενό συνεργάτη της.

Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός ήταν εκείνη που συντόνιζε προμήθειες, διαδρομές και πληρωμές. Συνελήφθη στο διαμέρισμά της στην Αθήνα, όπου εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης. Στον ανακριτή απολογήθηκε χθες και ο γιος της, στον οποίο αποδίδεται μόνο το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων καθώς φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

«Πηγαίναμε για λειτουργία και μύριζε χασίς»

Ο 46χρονος ψευτοϊερέας, του οποίου το κινητό έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, φέρεται να είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, με «βιτρίνα» την εκκλησία του στο κέντρο της Αθήνας. Η διακίνηση μάλιστα φέρεται να γινόταν ακόμα και μέσα στην εκκλησία.

«Έμπαινε, έβγαινε κόσμος περίεργες κινήσεις αλλά που να φτάσει το μυαλό σου;» αναφέρουν καταγγελίες που έφερε στο φως το Live News. Όπως λέει μάλιστα μια γυναίκα, πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας ο χώρος μύριζε χασίς.

«Εμείς το σχολιάζαμε καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μύριζε, ξαναρχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο (χασίς)».

Η ίδια προσθέτει: «Πήγαμε τη Μεγάλη Πέμπτη ή τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα».