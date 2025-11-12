Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
12.11.2025
«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα
Μια ξεχασμένη Ελλάδα κατέβηκε στους δρόμους
Editorial 12 Νοεμβρίου 2025

Μια ξεχασμένη Ελλάδα κατέβηκε στους δρόμους

Η αγροτιά όλο και περισσότερο γίνεται τμήμα μιας Ελλάδας παραμελημένης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κάποτε η αγροτιά ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής, αργότερα δεν ήταν τουλάχιστον στο περιθώριο. Είχε μεγάλη βαρύτητα στο εκλογικό σώμα, μεγάλος αριθμός βουλευτών εκλεγόταν στις αγροτικές περιοχές, ακόμη και μετά το μεταπολεμικό και μετεμφυλιακό κύμα εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης, η συμβολή στο ΑΕΠ ήταν σημαντική και μια ολόκληρη γενιά μπορεί να είχε μετακινηθεί στις πόλεις αλλά δεν ξεχνούσε ποτέ «το χωριό», ούτε τα χωράφια και συχνά επέστρεφε.

Και κάποια στιγμή υπήρξαν και βήματα ανάπτυξης. Νέες καλλιέργειες πιο αποδοτικές, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και έργων άρδευσης και η αγροτιά φάνηκε να στέκεται στα πόδια της. Κατάφερε στα χρόνια της κρίσης να αντέξει περισσότερο από ό,τι οι κάτοικοι των πόλεων που είχαν το μεγαλύτερο χτύπημα, με την κατάρρευση των μισθών και την έκρηξη της ανεργίας.

Όμως, μετά, με την «επιστροφή στην κανονικότητα» τα πράγματα άρχισαν να χειροτερεύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να μετατοπίζεται ως προς τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση προώθησε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δεν έδινε την ίδια βαρύτητα στην αγροτική παραγωγή, ίσως γιατί δεν προσέλκυε το είδος «επενδυτών» με το οποίο συζητούσε η κυβέρνηση και οι υπουργοί της. Σοβαρά προβλήματα που απειλούν να καταστρέψουν ολόκληρους κλάδους, όπως συμβαίνει με την ευλογιά των προβάτων δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποφασιστικά. Φυσικές καταστροφές, όπως ο «Ντάνιελ» έπληξαν ιδιαίτερα την αγροτιά και το μέλλον προμηνύει ακόμη περισσότερα τέτοια φαινόμενα.

Και σαν μην έφταναν όλα αυτά, η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης ήταν να κάνει συνειδητή κακοδιαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ με κριτήρια αμιγώς ψηφοθηρικά, ενισχύοντας και συντονίζοντας παραβατικές συμπεριφορές που κατέληξαν στο να βάλουν τη χώρα στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται συνολικά οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στην πραγματικότητα όλο και περισσότερο οι αγροτικές περιοχές γίνονται τμήμα μιας ξεχασμένης Ελλάδας, μιας Ελλάδας που δεν είναι προτεραιότητα, μιας Ελλάδας στιγματισμένης παρότι οι παραβατικές συμπεριφορές δεν αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία της αγροτιάς, μιας Ελλάδας με την οποία σε τελική ανάλυση κάποιοι θέλουν να ξεμπερδεύουν.

Όμως, η ερημοποίηση της υπαίθρου, ακόμη και εάν αυξήσει τα οικόπεδα δεν σημαίνει πραγματική ανάπτυξη. Και τα φωτοβολταϊκά είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορούν να θρέψουν μια χώρα όπως έκαναν τα σιτοχώραφα. Ούτε μπορούμε να σπρώξουμε τους ανθρώπους να αφήσουν τη γη και να πάνε στα ξενοδοχεία. Και μπορεί να υπάρχουν φτηνά εισαγόμενα προϊόντα, αλλά μια χώρα όπως η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει διατροφική επάρκεια σε μεγάλο βαθμό.

Πάνω από όλα χρειάζεται να θυμηθούμε ότι σε αυτή τη χώρα κανείς δεν περισσεύει, καμιά κοινωνική κατηγορία, κανένας κλάδος. Εάν είναι να πάμε μπροστά, αυτό θα γίνει μόνο εάν πάμε μπροστά όλοι. Και αυτό περιλαμβάνει και την αγροτιά.

Γι’ αυτό λοιπόν την επόμενη φορά ο πρωθυπουργός ας μην κρυφτεί πίσω από τον αστυνομικό κλοιό και ας πάει να ακούσει την οργή της αγροτιάς από πρώτο χέρι.

Editorial
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού
Editorial 03.11.25

Ο πειρασμός του αντικομμουνισμού

Ολοένα και περισσότερο ο χώρος της Κεντροδεξιάς επιστρέφει στις παραδόσεις του αντικομμουνισμού

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πνεύμα του αγώνα
Editorial 28.10.25

Το πνεύμα του αγώνα

Το πνεύμα του αγώνα φαντάζει ξένο σήμερα. Αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο αναγκαίο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από τη συζήτηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κικίλιας: Συνάντηση με τον Ιταλό υφυπουργό Edoardo Rixi στο Κάιρο – Διευρύνεται η συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία
TransMEA 2025 12.11.25

Συνάντηση Κικίλια με Edoardo Rixi στο Κάιρο: Διευρύνεται η συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας στη ναυτιλία

Ο κ. Κικίλιας κατά τη συνάντηση του με τον ιταλό υφυπουργό, τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία - «Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Αθλητισμός & Σπορ 12.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (12/11), από το οποίο ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή

Χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη για την πετυχημένη εκδήλωση στην Κρήτη και τη συμμετοχή του Ανδρουλάκη στο αγροτικό συλλαλητήριο. Η κοινή εμφάνιση Δούκα - Διαμαντοπούλου και η σύγκρουση με Μητσοτάκη για την ακρίβεια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Ποια κράτη θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση – Τι περιλαμβάνεται
Κόσμος 12.11.25

Ποια κράτη της ΕΕ θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση - Τι περιλαμβάνεται

Στην ΕΕ τα κράτη-μέλη θα διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες αναφορικά με το πόσο μεγάλο είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, ώστε να αποφασισθεί αν θα λάβουν ή αν θα παράσχουν συνεισφορά αλληλεγγύης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
Φόβος και παράνοια 12.11.25

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber – Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
Κρίσιμες έρευνες 12.11.25

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται να αποκαλύψει το κινητό του 46χρονου - Γιατί πιστεύουν οι Αρχές ότι θα τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος - Τεράστια τα κέρδη του κυκλώματος

Σύνταξη
Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες

Η Λίβερπουλ έκανε καταγγελία εναντίον του διαιτητή Μάικλ Ολιβερ στον επίσημο φορέα της διαιτησίας, με αφορμή ότι ως VAR δεν μέτρησε το γκολ του Φαν Ντάικ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Βάιος Μπαλάφας
Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο
Ελλάδα 12.11.25

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς του μικρού αγοριού από την περιοχή των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα ότι δεν τα κατάφερε. 

Σύνταξη
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
