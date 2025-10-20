Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
20.10.2025 | 09:11
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ενδημική διαφθορά
Editorial 20 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Ενδημική διαφθορά

Υπάρχει λόγος που οι πολίτες πιστεύουν ότι η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Stretching: Το φυσικό αγχολυτικό που «ρίχνει» και την πίεση

Stretching: Το φυσικό αγχολυτικό που «ρίχνει» και την πίεση

Spotlight

Το 97% των πολιτών θεωρούν ότι στη χώρα υπάρχει διαφθορά. Αυτό προκύπτει από δημοσκόπηση της Κάπα Research που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ιδρύματος «Χάινριχ Μπελ» (Heinrich Böll Foundation). Για την ακρίβεια το 72% απάντησε ότι η διαφθορά είναι πολύ διαδεδομένη και το 25% ότι είναι αρκετά διαδεδομένη.

Και είναι σαφές, επίσης, από τα στοιχεία της έρευνας ότι η διαφθορά αυτή επικεντρώνεται σε όσους διαχειρίζονται τις τύχες του κράτους. Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις στην ερώτηση για τον τομέα όπου εμφανίζεται το πιο σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς: πρώτη απάντηση με διαφορά είναι η εκμετάλλευση πόρων, εθνικών ή ευρωπαϊκών, για προσωπικό όφελος (59%). Ακολουθεί η διαφθορά στη δικαιοσύνη με 39% και η διαφθορά στο δημόσιο («γρηγορόσημο» κ.λπ.) επίσης με 39%.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θεωρούν ότι η διαφθορά περιορίζεται στην παραβατικότητα κάποιων επίορκων δημοσίων λειτουργών, αλλά αφορά και αυτούς που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους, κάτι που παραπέμπει εμφανώς και στην ίδια την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ακριβώς αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που στην ίδια δημοσκόπηση αποτυπώνεται και χαμηλός βαθμός εμπιστοσύνης  και στην κυβέρνηση (ως θεσμό) (34%) και στη δικαιοσύνη (28%).

Τα παραπάνω ευρήματα ουσιαστικά έρχονται προς επίρρωση και άλλων δημοσκοπήσεων που αποτυπώνουν με εντυπωσιακά σαφή τρόπο ότι τα δύο τρίτα των ερωτωμένων δηλώνουν ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

Προφανώς και η δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν περιορίζεται στα ζητήματα κρίσης εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Η ακρίβεια πιθανώς παίζει σημαντικότερο ρόλο. Όμως, τα ζητήματα διαφθοράς και λειτουργίας των θεσμών εντείνουν τη δυσαρέσκεια.

Γιατί, όμως, έχει διαμορφωθεί μια τέτοια εικόνα στην κοινωνία; Σε τελική ανάλυση, οι απολογητές της κυβέρνησης  θα υποστήριζαν ότι μέχρι τώρα κανένας υπουργός ή άλλο ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος δεν έχει καταδικαστεί ή έστω παραπεμφθεί για υπόθεση διαφθοράς. Μήπως όλα αυτά είναι απλώς αποτέλεσμα ενός «κλίματος» που δημιουργείται χωρίς βάση;

Δύσκολα μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η πεποίθηση αυτή της κοινωνίας δεν έχει ερείσματα και οφείλεται απλώς στην «τοξικότητα» όπως προσπαθεί να πείσει η κυβέρνηση. Πλέον έχουν συσσωρευτεί αρκετές σοβαρές υποθέσεις που η κοινωνία βλέπει ως κυβερνητικά σκάνδαλα. Καταρχάς η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ όπου μόνο οι ένθερμοι υποστηρικτές της κυβέρνησης πιστεύουν ότι η υπόθεση αφορά απλώς κτηνοτρόφους με πλαστές δηλώσεις και κάποιους επίορκους υπαλλήλους. Έπειτα η υπόθεση των Τεμπών όπου εξακολουθεί να μετρά στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι της για να αποφύγει να λογοδοτήσουν οι υπουργοί της ποινικά για το γεγονός ότι εξαιτίας δικών της παραλείψεων δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται «τυφλά» στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση.

Είχε προηγηθεί η υπόθεση των υποκλοπών όπου είχαμε σαφείς ενδείξεις ότι υπήρξε κυβερνητική σύμπραξη με τους ιδιώτες που σχετίζονταν με τη διάθεση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού. Αντίστοιχα, πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε βρει έναν τρόπο να μισθοδοτεί μέρος του στελεχιακού δυναμικού της μέσα από μια ιδιωτική εταιρεία που αναλάμβανε και έργα προβολής του δημοσίου. Πιο πριν είχαμε πρακτικές τύπου «Λίστα Πέτσα» ή «σκόιλ ελικικού» που διαμόρφωσαν μια σαφή πεποίθηση σε μερίδα της κοινής γνώμης ότι υπάρχει διασπάθιση δημόσιων πόρων. Είχαμε επίσης μεμονωμένες περιπτώσεις κυβερνητικών βουλευτών που ανέλαβαν έργα με απευθείας αναθέσεις από φορείς και εταιρείες του δημοσίου και είτε παραιτήθηκαν είτε διαγράφηκαν. Προσθέστε σε όλα αυτά και το γεγονός ότι με βάση στοιχεία του Vouliwatch από την ανάλυση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» η περιουσία και τα εισοδήματα των βουλευτών της ΝΔ έχουν από το 2019 αυξηθεί αισθητά και έχετε μια πλήρη εικόνα.

Σημαίνουν όλα αυτά απλώς μια αυξημένη «ανηθικότητα» από τη μεριά της κυβερνητικής παράταξης; Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο και δομικό. Καταρχάς πλέον βγαίνει στο προσκήνιο μια γενιά πολιτικών που δεν μπαίνει στην πολιτική θεωρώντας ένδειξη τιμιότητας το να βγουν φτωχότεροι από αυτή. Δηλαδή, την αντιμετωπίζουν ως «επάγγελμα» από το οποίο πρέπει να αμείβονται -και μάλιστα όχι μόνο τόσο, ώστε να είναι σε θέση να υπηρετούν το λαό. Έπειτα έχουμε πολύ πιο εύκολα περάσματα από τον επιχειρηματικό κόσμο στην πολιτική και το αντίστροφο. Επίσης τείνει να επικρατήσει, μια ορισμένη αντίληψη – που τη συναντά κανείς και στην επιχειρηματικότητα – που λέει ότι το βασικό είναι «η δουλειά να γίνεται» και ότι αυτή η «δουλειά» γίνεται καλύτερα όταν υπάρχουν οι σωστές «άκρες» και η ανάλογη «γενναιοδωρία». Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν βιώνεται καν ως συναλλαγή: «γιατί είναι κακό η ανάθεση μιας σύμβαση ή ενός έργου να γίνει σε ανθρώπους που τους ξέρουμε;», ακούει κανείς ορισμένες φορές.

Όλα αυτά συνδυάζονται με μια νοοτροπία «καθεστώτος» που έχει διαμορφωθεί στην κυβέρνηση, ξεκινώντας από το Μέγαρο Μαξίμου, μια αντίληψη ότι μόνο η ΝΔ είναι ικανή να κυβερνήσει και άρα εξ ορισμού όλες οι επιλογές που κάνει είναι σωστές και άρα έχει και κάθε δικαίωμα να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα με όποιο τρόπο κρίνει καταλληλότερο, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει να προσπαθεί να διαμορφώσει και φιλοκυβερνητικά επιχειρηματικά «οικοσυστήματα».

Ετσι διαμορφώνεται μια συνθήκη για μια ενδημική διαφθορά, με διάφορες πτυχές της να μην γίνονται καν αντιληπτές ως τέτοιες. Μια συνθήκη που εξηγεί γιατί δεν ζούμε σε μια συνθήκη «κανονικότητας». Μια συνθήκη που εξηγεί τις διάφορες υποθέσεις που έρχονται στο προσκήνιο και την οποία ταυτόχρονα η κοινωνία διαισθάνεται και αυτό εξηγεί την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Και αυτή κινδυνεύει να είναι μια από τις χειρότερες υπηρεσίες που τελικά αυτή η κυβέρνηση προσέφερε. Γιατί η εμπέδωση της αντίληψης ότι η κυβέρνηση ως θεσμός ή η δικαιοσύνη συνδέονται με τη διαφθορά, δεν αντιστρέφεται απλώς με την αλλαγή κυβέρνησης. Και αυτό είναι πρόβλημα γιατί μια κοινωνία δύσπιστη απέναντι στους θεσμούς θα είναι και δύσπιστη απέναντι σε κάθε πρόσκληση να βάλει πλάτη για κάτι καλύτερο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

ΔΕΗ: Σβήνει τον λιγνίτη, ανάβει τα data centers – Το 2026 οι αποφάσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Stretching: Το φυσικό αγχολυτικό που «ρίχνει» και την πίεση

Stretching: Το φυσικό αγχολυτικό που «ρίχνει» και την πίεση

Business
Euronext – ΕΧΑΕ: Ανησυχίες της αγοράς από την τροπολογία τις δημόσιες προτάσεις

Euronext – ΕΧΑΕ: Ανησυχίες της αγοράς από την τροπολογία τις δημόσιες προτάσεις

inWellness
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός – Τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την αρχή της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σχοινί 20.10.25

Σε ισχύ ξανά η κατάπαυση πυρός στη Γάζα - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιους από την αρχή της εκεχειρίας

Το τελευταίο 24ωρο η εύρθαυστη εκεχειρία στη Γάζα πήγε να τιναχτεί στον αέρα - Το Ισραήλ εξαπέλυσε βομβαρδισμούς σκοτώνοντας 45 ανθρώπους - Υποβάθμισε το γεγονός ο Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής
Μελέτη RIBA 20.10.25

Ποια ισότητα; – Oι γυναίκες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής

Νέα έκθεση του RIBA αποκαλύπτει ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση, οι άνισες αμοιβές και η τοξική κουλτούρα εξακολουθούν να διώχνουν τις γυναίκες από την αρχιτεκτονική, 20 χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19: Η αποστολή για το ματς με την Μπαρτσελόνα Κ19
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Η αποστολή του Ολυμπιακού Κ19 για το ματς του Youth League με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 θα ταξιδέψει με την πρώτη ομάδα για τη Βαρκελώνη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα, για την τρίτη αγωνιστική του Youth League – Η αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
How One Amendment Could Open Pandora’s Box
English edition 20.10.25

How One Amendment Could Open Pandora’s Box

Institutional interventions appear to support the Euronext–Hellenic Exchanges (ATHEX) deal, but the revision of takeover and delisting rules is raising concerns

Σύνταξη
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζούφρι και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ιαπωνία: Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού – Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
Υπερσυντηρητική εθνικίστρια 20.10.25

Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι

Η ουσία της πολιτικής της Τακαΐτσι εδράζεται σε μια άκαμπτη υπερσυντηρητική ιδεολογία διαμορφωμένη από τον μέντορά της, τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε που δολοφονήθηκε το 2022 στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα, Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι η αποστολή για το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα (pic)
Champions League 20.10.25

Μέσα Στρεφέτσα, Ταρέμι, εκτός ο Ροντινέι: Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο σπουδαίο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα «πετάξει» για Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΕ: Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου
Κόσμος 20.10.25

Σήμερα αποφασίζουν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ για μπλόκο στο ρωσικό αέριο

Οι υπουργοί επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν κοινή θέση για την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προτού η απόφαση οριστικοποιηθεί σε διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύνταξη
Ο Λουτσέσκου, το «διπλό» κόντρα στην ΑΕΚ και η παράδοση που χτίζει…
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Ο Λουτσέσκου, το «διπλό» κόντρα στην ΑΕΚ και η παράδοση που χτίζει…

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε την προπονητική… ταυτότητα του Μάρκο Νίκολιτς στην «Opap Arena» και ο ΠΑΟΚ έφυγε με ένα μεγάλο διπλό με τον Ρουμάνο τεχνικό να χτίζει ξανά μια καλή παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Βάρη: Κινηματογραφική καταξίωξη μοτοσικλετιστή – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια
Συνελήφθη 20.10.25

Κινηματογραφική καταξίωξη μοτοσικλετιστή - Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε 6 κόκκινα φανάρια

Σε σήμα της Τροχαίας για έλεγχο στη Βάρη, ο 25χρονος ανέπτυξε ταχύτητα κάνοντας ελιγμό και κινήθηκε προς Βάρκιζα παραβιάζοντας φανάρια και θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους πεζούς και οδηγούς

Σύνταξη
Ερωτήματα μετά τη ληστεία – αστραπή στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται
Κόσμος 20.10.25

Ερωτήματα μετά τη ληστεία – αστραπή στο Λούβρο – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό, τι εξετάζεται

H ληστεία-αστραπή στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, το Λούβρο, διαπράχθηκε με ανησυχητική ευκολία, σε 7 λεπτά, υπό το φως της μέρας - Τα ερωτήματα που εγείρονται

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Τσίπρας: Θετική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στα κατεχόμενα – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

«Οι προοδευτικές δυνάμεις αξίζει να αγωνιστούμε για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας

Σύνταξη
AEK: Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μουκουντί

Ο Άρολντ Μουκουντί αποβλήθηκε στο ματς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και δεν θα είναι διαθέσιμος στο «Καραϊσκάκη» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο