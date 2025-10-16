Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
16.10.2025
Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Ποσειδώνος
Η κυβέρνηση προκαλεί τη θεσμική κρίση, όχι κάποιος άλλος
Editorial 16 Οκτωβρίου 2025

Η κυβέρνηση προκαλεί τη θεσμική κρίση, όχι κάποιος άλλος

Η κυβέρνηση εάν θέλει να αναζητήσει τον υπαίτιο της κρίσης των θεσμών, ας κοιτάξει στον καθρέφτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Σε μια από τις πιο αποτυχημένες προσπάθειες επικοινωνιακής διαχείρισης «κυβερνητικές πηγές» έσπευσαν να πουν ότι όταν μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη για «θεσμική και πολιτική κρίση», στην πραγματικότητα απλώς συμφωνούσε με την κυβέρνηση που καταγγέλλει όσους αμφισβητούν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Άστοχη δήλωση που μαρτυρά -αν μην τι άλλο- αμηχανία καθώς είναι προφανές πως όταν ο Κώστας Καραμανλής μιλούσε για θεσμική και πολιτική κρίση προφανώς και μιλούσε για τη συνολικότερη κατάσταση στη χώρα.

Και όπως και να το δει κανείς η χώρα βρίσκεται σε μια πολιτική κρίση που έχει πάρει και χαρακτηριστικά κρίσης θεσμών.

Και στο κέντρο αυτής της κρίσης βρίσκεται η ίδια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αρκεί να αναλογιστούμε τα ακόλουθα:

Καταρχάς έχουμε μια κυβέρνηση που συμπεριφέρεται ως να είναι παντοδύναμη, αντιμετωπίζοντας με απαξίωση την κοινωνική διαμαρτυρία, παρότι στην πραγματικότητα είναι μια κυβέρνηση αντιμέτωπη με μια κρίση νομιμοποίησης, εάν αναλογιστούμε ότι στις δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου μετά βίας φτάνει στο 23 -24% , ποσοστό που με δεξιοτεχνικές αναγωγές προσεγγίζει το 30% και είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ακόμη και εάν είναι πρώτη δύναμη.

Έπειτα έχουμε μια κυβέρνηση που έχει χρησιμοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει ως μηχανισμό εξασφάλισης ασυλίας, παρότι είναι εμφανές ότι έχει πολύ μεγάλες ευθύνες, όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές.

Παράλληλα, έχουμε μια κυβέρνηση που επιμένει να αξιοποιεί τις πραγματικές δυνατότητες που διαθέτει να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και να εξασφαλίζει ότι οι ποινικές ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών, σε υποθέσεις όπως π.χ. των υποκλοπών, θα μείνουν στο απυρόβλητο.

Και βέβαια έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα αυταρχική απέναντι σε κινήματα που αυτή τη στιγμή εύλογα διαμαρτύρονται για τις πολιτικές της.

Για να μην αναφερθούμε στο πώς η κυβέρνηση εργαλειοποιεί ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, κατασκευάζοντας ουσιαστικά «απειλές» και «εχθρούς», μόνο και μόνο για να χαϊδέψει ακροδεξιά αντανακλαστικά.

Προσθέστε σε όλα αυτά τη διάχυτη αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν προωθεί γενικά την ανάπτυξη ή τις «επενδύσεις» αλλά πολύ συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και έργα, συνδεδεμένα με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, αυτό που κατά καιρούς έχει περιγραφεί ως «κυβέρνηση ΑΕ» και έχετε μια εικόνα του γιατί σήμερα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας βλέπει με καχυποψία όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και το σύνολο των θεσμών.

Όλα αυτά διαμορφώνουν το πεδίο μιας βαθύτερης και συνολικότερης κρίσης που στη μία πλευρά έχει την κρίση των θεσμών και στην άλλη μια απονομιμοποίηση στα μάτια της κοινωνίας, πιο βαθιά παρά ποτέ.

Κοντολογίς το υλικό μιας βαθιάς κρίσης, η παράταση της οποίας θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την επιστροφή σε μια θεσμική κανονικότητα. Μια κρίση την οποία αντιλαμβάνονται και στηλιτεύουν ακόμη και πολιτικοί που συνέδεσαν το όνομά τους με τη διαδρομής της Νέας Δημοκρατίας. Μια κρίση που κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το αίτημα πολιτικής αλλαγής.

Business
Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Επικαιρότητα
ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

inWellness
inTown
Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ - Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί να κόψει την ανθρωπιστική βοήθεια και να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει άμεσα τις σορούς των ομήρων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά στην Παλιά Βουλή. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας

Μία πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς η συνέργεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια.

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25

Κόλαση στον Κηφισό: Ουρές 17 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ποσειδώνος - Τι συνέβη

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Ακινητοποιημένα οχήματα, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πυκνώνει το μυστήριο για τη διπλή δολοφονία – Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25

Πυκνώνει το μυστήριο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα - Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως εκτελεστής - Τι λέει ο δικηγόρος του - Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η εκδοχή του εκβιασμού για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είκοσι χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο leveraged buyout των 790 εκατομμυρίων λιρών, η οικογένεια Γκλέιζερ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

