Η περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο συζητήθηκε κατά τη συνάντηση χθες Δευτέρα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου Τζοζέφ Σαάντι, στο Προεδρικό Μέγαρο (αριστερά, στη φωτογραφία από το philenews.com, επάνω, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη).

Ο υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου εξέφρασε το ενδιαφέρον της χώρας του για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο

Καλωσορίζοντας τον υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Λίβανος είναι η πλησιέστερη χώρα στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος μετέβη στη Βηρυτό λίγο μετά την εκλογή του προέδρου Αούν.

Πρόσθεσε ότι «εργαζόμαστε πολύ στενά μαζί και έχουμε εξαίρετες σχέσεις. Ενόψει της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ εργαζόμαστε σκληρά για να έχουμε θετικές εξελίξεις αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ-Λιβάνου.

»Ταξίδευσα στον Λίβανο με την πρόεδρο της Κομισιόν πριν ένα χρόνο και ήταν η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποίησε πρόεδρος της Κομισιόν στον Λίβανο.

»Και θέλουμε να δούμε απτές θετικές εξελίξεις και εργαζόμαστε και με άλλα κράτη της ΕΕ προκειμένου να αρχίσουμε συζητήσεις για μια συνολική στρατηγική συμφωνία της ΕΕ με τον Λίβανο».

«Με την ΕΕ…»

Είπε ακόμη ότι «θα συζητήσουμε, επίσης, την πιθανότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάτι απτό, ώστε να εργαστούμε και με την ΕΕ προς αυτήν την κατεύθυνση για την πολιτική και οικονομική της στήριξη».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου εξέφρασε το ενδιαφέρον της χώρας του για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της περαιτέρω ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου – Λιβάνου.

Πηγή: philenews.com