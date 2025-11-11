Τι Τζέι Σορτς, η… επιστροφή: Η θερμή υποδοχή των παικτών της Παρί (vid)
Οι παίκτες της Παρί υποδέχθηκαν με το πιο ένθερμο τρόπο τον Τι Τζέι Σορτς στην επιστροφή του στη γαλλική πρωτεύουσα.
Παρί και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε (11/11, 22:00) για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση θα έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει στη γαλλική πρωτεύουσα, ως αντίπαλος αυτή τη φορά.
Ο Αμερικανός άσος «εκτοξεύθηκε» πέρσι με τη φανέλα των Παριζιάνων, με τους παίκτες της ομάδας να τον υποδέχονται με τον πιο εγκάρδιο τρόπο. Η Παρί δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο ο Σορτς συναντήθηκε με τους παλιούς του συμπαίκτες, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν μέσα σε κλίμα συγκίνησης, γράφοντας στη λεζάντα: «Ποιός καθαρίζει κρεμμύδια;»
Δείτε το όμορφο βίντεο με τον Σορτς
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα, ο άσος των Πρασίνων έδωσε μια υπογεγραμμένη φανέλα του στον Ναντίρ Χίφι, οι οποίοι είχαν μια ένθερμη αγκαλιά, δείχνοντας την εξαιρετική σχέση που έχουν οι δυο τους, ενώ ο Σορτς συνομίλησε για αρκετή ώρα με τους παλιούς του συμπαίκτες.
