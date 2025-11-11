Τι Τζέι Σορτς, η… επιστροφή: Η θερμή υποδοχή των παικτών της Παρί (vid)

Παρί και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε (11/11, 22:00) για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση θα έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει στη γαλλική πρωτεύουσα, ως αντίπαλος αυτή τη φορά.

Ο Αμερικανός άσος «εκτοξεύθηκε» πέρσι με τη φανέλα των Παριζιάνων, με τους παίκτες της ομάδας να τον υποδέχονται με τον πιο εγκάρδιο τρόπο. Η Παρί δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο ο Σορτς συναντήθηκε με τους παλιούς του συμπαίκτες, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν μέσα σε κλίμα συγκίνησης, γράφοντας στη λεζάντα: «Ποιός καθαρίζει κρεμμύδια;»

Δείτε το όμορφο βίντεο με τον Σορτς

Μάλιστα, ο άσος των Πρασίνων έδωσε μια υπογεγραμμένη φανέλα του στον Ναντίρ Χίφι, οι οποίοι είχαν μια ένθερμη αγκαλιά, δείχνοντας την εξαιρετική σχέση που έχουν οι δυο τους, ενώ ο Σορτς συνομίλησε για αρκετή ώρα με τους παλιούς του συμπαίκτες.