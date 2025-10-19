Σορτς: «Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστώ»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα με 90-67 του Κολοσσού στη Ρόδο, για τη 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς είχε απολογισμό 18 πόντους και 5 ασίστ, δηλώνοντας μετά το τέλος της αναμέτρησης πως παιχνίδι με το παιχνίδι η ομάδα θα βελτιώνεται και πως στόχος των «πρασίνων» είναι η κατάκτηση κάθε τίτλου.

Οι δηλώσεις του Σορτς:

Για το δύσκολο πρόγραμμα της «διαβολοβδομάδας» που ολοκληρώθηκε: «Ήταν μια μεγάλη βδομάδα, είναι ωραίο να τελειώνουμε με ακόμα μία νίκη και τώρα θα ξεκουραστούμε για λίγο. Πρέπει να βρίσκεις την ισορροπία σου και να κάνεις εξτρά δουλειά, ήμασταν στον δρόμο για καιρό, πρέπει να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Για τον Παναθηναϊκό σε γενικότερα πλαίσια: «Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να μαθαίνουμε ο καθένας τον συμπαίκτη του, τις συνήθειές μας. Είμαστε επαγγελματίες και έξυπνοι παίκτες. Όσο περισσότερο παίζουμε μεταξύ μας τόσο θα βελτιωνόμαστε».

Για τον στόχο της ομάδας και τον δικό του: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και κάθε τίτλο. Υπάρχουν υψηλά στάνταρ εδώ, πολλοί μας κοιτάνε και σε κάθε παιχνίδι που βγαίνουμε στο παρκέ πρέπει να κερδίζουμε. Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστώ ακόμα καλύτερα. Μπορώ να φέρω ταχύτητα, ενέργεια, οργάνωση μαζί με Γκραντ, Ναν και Σλούκα. Στο τέλος της σεζόν ελπίζω να είμαι ικανοποιημένος με όσα θα έχουμε πετύχει».