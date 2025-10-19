sports betsson
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Σορτς: «Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστώ»
Μπάσκετ 19 Οκτωβρίου 2025 | 19:46

Σορτς: «Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστώ»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Ρόδο, αλλά και για τη δική του προσαρμογή στα δεδομένα του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα με 90-67 του Κολοσσού στη Ρόδο, για τη 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς είχε απολογισμό 18 πόντους και 5 ασίστ, δηλώνοντας μετά το τέλος της αναμέτρησης πως παιχνίδι με το παιχνίδι η ομάδα θα βελτιώνεται και πως στόχος των «πρασίνων» είναι η κατάκτηση κάθε τίτλου.

Οι δηλώσεις του Σορτς:

Για το δύσκολο πρόγραμμα της «διαβολοβδομάδας» που ολοκληρώθηκε: «Ήταν μια μεγάλη βδομάδα, είναι ωραίο να τελειώνουμε με ακόμα μία νίκη και τώρα θα ξεκουραστούμε για λίγο. Πρέπει να βρίσκεις την ισορροπία σου και να κάνεις εξτρά δουλειά, ήμασταν στον δρόμο για καιρό, πρέπει να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Για τον Παναθηναϊκό σε γενικότερα πλαίσια: «Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να μαθαίνουμε ο καθένας τον συμπαίκτη του, τις συνήθειές μας. Είμαστε επαγγελματίες και έξυπνοι παίκτες. Όσο περισσότερο παίζουμε μεταξύ μας τόσο θα βελτιωνόμαστε».

Για τον στόχο της ομάδας και τον δικό του: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και κάθε τίτλο. Υπάρχουν υψηλά στάνταρ εδώ, πολλοί μας κοιτάνε και σε κάθε παιχνίδι που βγαίνουμε στο παρκέ πρέπει να κερδίζουμε. Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστώ ακόμα καλύτερα. Μπορώ να φέρω ταχύτητα, ενέργεια, οργάνωση μαζί με Γκραντ, Ναν και Σλούκα. Στο τέλος της σεζόν ελπίζω να είμαι ικανοποιημένος με όσα θα έχουμε πετύχει».

World
ΗΠΑ: Ποια πραγματική οικονομία; «Ολο το χαρτί» στα deals

ΗΠΑ: Ποια πραγματική οικονομία; «Ολο το χαρτί» στα deals

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 19.10.25

Πρόβλημα με Χολμς στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με τον Κολοσσό στη Ρόδο και δεν θα αγωνιστεί ξανά στο σημερινό παιχνίδι.

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»
Μπάσκετ 19.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να μείνει σε μια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ (vid)
Μπάσκετ 19.10.25

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ (vid)

Με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ και τους Φουρνιέ - Γουόκαπ να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Πανιώνιο (81-66) για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…
Ολυμπιακοί Αγώνες 19.10.25

Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…

Ο Φερνάντο Ρομάι ζητά αξιοπρεπή σύνταξη για τους Ολυμπιονίκες: «Να δοθεί λύση γρήγορα, γιατί ο κόσμος αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 19.10.25

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Παναθλητικός – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανιώνιος για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»
Μπάσκετ 19.10.25

Φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Οι τελευταίοι του μήνες στο Μιλγουόκι»

Σύμφωνα με τον Οράσιο Καούκι, τα σενάρια περί ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει» ξανά και είναι πιθανό να διανύει τους τελευταίους του μήνες στους Μπακς.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς
Eurostat 19.10.25

Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς

Πάνω από τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δόσεις ενυπόθηκων δανείων, ενοίκια, λογαριασμούς, αγορές με πίστωση. Θηλιά το «ανεπίσημο» ιδιωτικό χρέος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: «Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία» – Βίντεο και φωτογραφίες
Ελλάδα 19.10.25

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: «Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία» – Βίντεο και φωτογραφίες

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας» στα Τέμπη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ποιος την… Χάρι του
On Field 19.10.25

Ποιος την… Χάρι του

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε εμφάνιση καριέρας στο Άνφιλντ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Σύνταξη
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
His way 19.10.25

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φοινικούντα: Μαραθώνια απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα
Ελλάδα 19.10.25

Επί 6 ώρες κατέθετε ο 22χρονος για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνείται ότι έφερε όπλο ή ότι πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν έξω, στη μηχανή, και δεν γνώριζε τα θύματα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού
Κόσμος 19.10.25

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
Αντίο 19.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου

Έφυγε από τη ζωή ο Κοσμάς Φουντούκης, που είχε συμμετάσχει σε πλήθος παραστάσεων καθώς και σε πρωταγωνιτικούς ρόλους στο σήριαλ «Κόκκινος Κύκλος» του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Σύνταξη
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλοί «κάθισαν» μετά το 30’, όμως αντέδρασαν μετά το 67’ που ισοφαρίστηκαν με πέναλτι και πήραν τη νίκη με γκολ του Λάμπρου στο 90’.

Σύνταξη
Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
Χάρτης 19.10.25

Η πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα - Ο δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση

Η Ελλάδα εκτός από τα υψηλά ποσοστά στην παιδική φτώχεια καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Στα «μανταλάκια» 19.10.25

«Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο - Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Εκπλήξεις στην 11άδα του αποψινού (19/10, 19.30) ντέρμπι στο Βικελίδης από τον Χιμένεθ, καθώς εκτός έμεινε ο Μορόν, με τον Καντεβέρε να ξεκινά στην κορυφή. Ντεμπούτο με τον Άρη κάνει Αλφαρελά.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25 Upd: 20:30

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
