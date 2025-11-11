Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους – Ποιες περιφέρειες έχουν υψηλότερο ποσοστό

Mπορεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να καυχιώνται για το πόσο χαμηλά έχουν ρίξει τα επίσημα ποσοστά ανεργίας στη χώρα αλλά τα στοιχεία της Eurostat για άλλη μια φορά κατατάσσουν την Ελλάδα ψηλά στην κατάταξη με τους μακροχρόνια ανέργους στην ΕΕ.

Στις χώρες με τις περισσότερες περιφέρειες που έχουν τους περισσότερους μακροχρόνια ανέργους κατατάσσεται η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Βουλγαρία, σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

• Οι αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας Ciudad de Melilla (16,3 %) και Ciudad de Ceuta (15,8 %) είχαν, μακράν, τα υψηλότερα ποσοστά

Όλη η χώρα έχει περιφέρειες με πάνω από 3% μακροχρόνια ανέργους (επί του εργατικού δυναμικού ηλικία 15 έως 74 ετών) εκτός από τα νησιά του Αιγαίου που είναι κάτω από αυτό το όριο, ενώ τέσσερις περιοχές ξεπερνούν το φράγμα του 7%:

– Ήπειρος 7%

– Δυτική Μακεδονία 7,2%

– Κεντρική Μακεδονία 7,7%

– Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 7,1%

Συνολικά στην ΕΕ, το 2024, 4,2 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργα για ένα έτος ή περισσότερο. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, που ορίζεται ως το ποσοστό του εργατικού δυναμικού (ηλικίας 15 έως 74 ετών) που ήταν άνεργο για 12 μήνες ή περισσότερο, ανήλθε σε 1,9 %. Ως εκ τούτου, περίπου 1 στους 3 ανέργους στην ΕΕ ήταν μακροχρόνια άνεργοι.

Από τις 195 περιφέρειες του επιπέδου 2 της ονοματολογίας των εδαφικών μονάδων για στατιστικούς σκοπούς (NUTS 2) για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 82 κατέγραψαν ποσοστά άνω του μέσου όρου της ΕΕ, 106 είχαν ποσοστά κάτω του μέσου όρου και 7 είχαν το ίδιο ποσοστό.

Όπως και με το συνολικό ποσοστό ανεργίας, μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας παρατηρήθηκαν στις νότιες χώρες της ΕΕ και σε αρκετές από τις υπερπόντιες κτήσεις της Γαλλίας:

• Η γαλλική περιφέρεια της Γουαδελούπης (11,4 %), που βρίσκεται στην άκρη της ηπείρου, ήταν η μόνη άλλη περιφέρεια της ΕΕ με ποσοστό διψήφιο. Μια άλλη εξωτερίκευτη περιοχή της Γαλλίας, η Λα Ρεϋνιόν (8,2 %), είχε επίσης σχετικά υψηλό ποσοστό.

• Τρεις περιοχές της νότιας Ιταλίας είχαν ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας τουλάχιστον 8,0 %: η Καμπανία (9,9 %), η Καλαβρία (8,3 %) και η Σικελία (8,0 %).

Οι περιοχές με την πιο χαμηλή μακροχρόνια ανεργία

Σε 52 περιφέρειες της ΕΕ το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας ήταν κάτω από 1,0 %.

Οι περιφέρειες αυτές συγκεντρώνονταν κυρίως στο βόρειο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία (και οι 5 περιφέρειες), τη βορειοδυτική Ουγγαρία, την Ολλανδία (και οι 10 περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), την Αυστρία και την Πολωνία. Η Μάλτα κατέγραψε επίσης ποσοστό κάτω από 1,0 %.

Το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ – 0,4% – παρατηρήθηκε σε 4 περιφέρειες: τις γειτονικές τσεχικές περιφέρειες Praha και Střední Čechy, καθώς και τις περιφέρειες Ουτρέχτη και Βόρεια Βραβάντη στην Ολλανδία.

Πηγή: ΟΤ