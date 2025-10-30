Στο 8,2% «έπεσε» η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 8,2% έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (1,4%) και μείωση κατά 23.597 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (-15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.031.831, σημειώνοντας μείωση κατά 15.429 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (-0,5%) και αύξηση κατά 21.675 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (0,7%).

Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Τα χαρακτηριστικά που μελετά η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (αριθμός απασχολούμενων, ανέργων, κ.λπ.) εμφανίζουν έντονες εποχικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, τους καλοκαιρινούς μήνες (αν δεν υπάρχουν αντισταθμιστικοί παράγοντες) η απασχόληση αυξάνεται λόγω του τουρισμού.

Η εποχική διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική για την απαλοιφή της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών.

