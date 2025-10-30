newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Οκτωβρίου 2025 | 14:29

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Στο 8,2% «έπεσε» η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2025 ανήλθε σε 8,2% έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (1,4%) και μείωση κατά 23.597 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,5%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (-15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-0,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.031.831, σημειώνοντας μείωση κατά 15.429 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 (-0,5%) και αύξηση κατά 21.675 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (0,7%).

Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Τα χαρακτηριστικά που μελετά η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (αριθμός απασχολούμενων, ανέργων, κ.λπ.) εμφανίζουν έντονες εποχικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, τους καλοκαιρινούς μήνες (αν δεν υπάρχουν αντισταθμιστικοί παράγοντες) η απασχόληση αυξάνεται λόγω του τουρισμού.

Η εποχική διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική για την απαλοιφή της επίδρασης της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών.

Πηγή: ot.gr

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μήπως το πρόβλημα δεν είναι στην Gen Z αλλά στο σύστημα; – Μια γενιά έτοιμη, μια αγορά εργασίας απροετοίμαστη
Οικονομία 30.10.25

Το να αποφεύγουν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν τη Gen Z ή να προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις θέσεις αρχικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο λανθασμένο, αλλά και επικίνδυνο.

Σύνταξη
Μέχρι 3 χρόνια η καθυστέρηση στα αναδρομικά
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Γολγοθάς για τους 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει για τις περικοπές του 11μήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, λόγω γραφειοκρατίας μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης πληρωμής

Ηλίας Γεωργάκης
Πώς κατέρρευσε η παραγωγικότητα της εργασίας – Η «οικονομία των καφέ» είναι η κορυφή του παγόβουνου
Έρευνα οικονομολόγων 30.10.25

Την τελευταία δεκαπενταετία η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε σχεδόν κατά -26%. Όμως στον τομέα της εστίασης και των καταλυμάτων, η παραγωγικότητα κατέρρευσε, με μείωση -41%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Επιδόματα 29.10.25

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29.10.25

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
