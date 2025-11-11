Στα 3,77 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημόσιου τον Σεπτέμβριο σε ιδιώτες με αποτέλεσμα να στερείται ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης (προς προμηθευτές και δανειστές) ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αρχίσει η αποκλιμάκωση των οφειλών, παραμένει άλυτο το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

«Πρωταθλητές» ανακηρύσσονται για άλλη μια φορά τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΠΥ και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι δήμοι.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στα 3,77 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο, οριακά μειωμένο σε σχέση με τον Αύγουστο που ήταν 3,882 δισ. ευρώ αλλά είναι υψηλότερο κατά 717 εκατ. ευρώ η 23% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι οφειλές στα δημόσια νοσοκομεία εκτινάσσονται στα 1,66 δισ. ευρώ από 1,62 δισ. ευρώ τον Αύγουστο και 1,13 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024, καταγράφοντας αύξηση 43% μέσα σε εννέα μήνες.

Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο και από αυτά τα 249 εκατ. ευρώ προέχονται από τον ΕΟΠΥΥ που εξακολουθεί να πληρώνει με καθυστέρηση τους ιδιώτες παρόχους υγείας. Παρά τη μικρή μείωση οι οφειλές των ΟΚΑ είναι αυξημένες κατά 4,6% από τις αρχές του έτους.

Στα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου σημειώθηκε αύξηση των οφειλών τους στα 222 εκατ. ευρώ, από 184 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού έφτασαν τα 205 εκατ. ευρώ από 157 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο και από το ποσό αυτό τα 169 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις στις πληρωμές ιδιωτών που συμμετέχουν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 826 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με τον Αύγουστο (928 εκατ. ευρώ) αλλά αυξημένες έναντι του Δεκεμβρίου 2024 (731 εκατ. ευρώ).

Τα 321 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, περίπου 400 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 99 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα ενώ 178 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να εξοφληθούν είτε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών είτε επειδή οι δικαιούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί.