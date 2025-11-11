newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Στα 3,7 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου σε ιδιώτες τον μήνα Σεπτέμβριο
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Νοεμβρίου 2025

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Στα 3,7 δισ. τα «φέσια» του Δημοσίου σε ιδιώτες τον μήνα Σεπτέμβριο

Στα ύψη έχουν ανέλθει τα «φέσια» του δημοσίου στην αγορά – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Στα 3,77 δισ. ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημόσιου τον Σεπτέμβριο σε ιδιώτες με αποτέλεσμα να στερείται ρευστότητα από την πραγματική οικονομία.

Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης (προς προμηθευτές και δανειστές) ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αρχίσει η αποκλιμάκωση των οφειλών, παραμένει άλυτο το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

«Πρωταθλητές» ανακηρύσσονται για άλλη μια φορά τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΠΥ και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι δήμοι.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στα 3,77 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο, οριακά μειωμένο σε σχέση με τον Αύγουστο που ήταν 3,882 δισ. ευρώ αλλά είναι υψηλότερο κατά 717 εκατ. ευρώ η 23% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι οφειλές στα δημόσια νοσοκομεία εκτινάσσονται στα 1,66 δισ. ευρώ από 1,62 δισ. ευρώ τον Αύγουστο και 1,13 δισ. ευρώ στα τέλη του 2024, καταγράφοντας αύξηση 43% μέσα σε εννέα μήνες.

Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο και από αυτά τα 249 εκατ. ευρώ προέχονται από  τον ΕΟΠΥΥ που εξακολουθεί να πληρώνει με καθυστέρηση τους ιδιώτες παρόχους υγείας. Παρά τη μικρή μείωση οι οφειλές των ΟΚΑ είναι αυξημένες κατά 4,6% από τις αρχές του έτους.

Στα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου σημειώθηκε αύξηση των οφειλών τους στα 222 εκατ. ευρώ, από 184 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού έφτασαν τα 205 εκατ. ευρώ από 157 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο και από το ποσό αυτό τα 169 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις στις πληρωμές ιδιωτών που συμμετέχουν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 826 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με τον Αύγουστο (928 εκατ. ευρώ)  αλλά αυξημένες έναντι του Δεκεμβρίου 2024 (731 εκατ. ευρώ).

Τα 321 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, περίπου 400 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 99 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα ενώ 178 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να εξοφληθούν είτε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών είτε επειδή οι δικαιούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί.

Economy
Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Εurofound 11.11.25

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Προσοχή 11.11.25

Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
10+1 ερωταπαντήσεις 11.11.25

Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες φέρνουν ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτός σχεδίου περιοχές και επηρεάζουν αγοραπωλησίες, δωρεές και κληρονομιές που αφορούν σε ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νίκος Πλακιάς: «Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» δήλωσε έξω από τον Άρειο Πάγο
Ξεχωριστή νομική διαδικασία 11.11.25

«Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» - Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από τον Άρειο Πάγο

Οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή - Ζητούν αναβάθμιση σε κακούργημα - «Είναι δύσκολο με το άρθρο 86, πρέπει να καταργηθεί» λέει ο Πλακιάς

Σύνταξη
Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή – H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK
Το μυστικό 11.11.25

Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή - H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK

Η αδελφή του JFK, Ρόζμαρι Κένεντι, γεννήθηκε σε μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές οικογένειες της Αμερικής του 20ού αιώνα. Ήταν γνωστή ως «μια ομορφιά της υψηλής κοινωνίας» ενώ παρουσιάστηκε στην αυλή του Μπάκιγχαμ, αλλά εξαφανίστηκε ξαφνικά από προσώπου γης σε ηλικία 23 ετών, μετά από μια τραγική απόφαση που πήρε ο πατέρας της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 11.11.25

Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Τάξη στο χάος 11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία
Ελλάδα 11.11.25

Τα νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Άφαντος παραμένει ο βαρύς οπλισμός

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
