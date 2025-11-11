Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μία από τις πιο έντονες περιόδους αστάθειας στις τιμές του ηλεκτρισμού των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της εταιρείας ανάλυσης ενεργειακών αγορών Kpler, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να σημειώσουν απότομες διακυμάνσεις μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, καθώς η παραγωγή από αιολικά πάρκα προβλέπεται να μειωθεί αισθητά σε ολόκληρη τη βόρεια και δυτική Ευρώπη.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρισμού της Ευρώπης και εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από την αιολική ενέργεια, αναμένεται να δει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να αγγίζει τα 280 ευρώ ανά μεγαβατώρα τη Δευτέρα, για να υποχωρήσει μέσα σε δύο ημέρες στα 57 ευρώ ανά MWh. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Γαλλία, όπου οι τιμές προβλέπεται να εκτοξευθούν στα 106 ευρώ τη Δευτέρα και να πέσουν κάτω από το μηδέν το Σάββατο – γεγονός που σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα πληρώνουν για να διαθέσουν το πλεόνασμα ενέργειας στο δίκτυο.

Η αιτία αυτής της εκρηκτικής μεταβλητότητας είναι ο άνεμος – ή, ακριβέστερα, η έλλειψή του. Με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προβλέπει δραματική πτώση των ανέμων στη Βόρεια Θάλασσα και στη Δυτική Ευρώπη, η παραγωγή από ανεμογεννήτριες θα μειωθεί απότομα. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που βασίζονται έντονα στις ανανεώσιμες πηγές θα χρειαστεί να στραφούν ξανά στο φυσικό αέριο ή σε άλλες πιο σταθερές πηγές για να καλύψουν τη ζήτηση – οδηγώντας τις τιμές προς τα πάνω.

Όταν όμως ο άνεμος επιστρέψει, η υπερπροσφορά θα οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση των τιμών, ακόμα και σε αρνητικές τιμές, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή η κατάσταση αναδεικνύει το μεγάλο δίλημμα της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρώπη: η εξάρτηση από ανανεώσιμες πηγές χωρίς την επαρκή ανάπτυξη αποθηκευτικών υποδομών (μπαταρίες, αντλησιοταμιευτικά, υδρογόνο) δημιουργεί ακραίες διακυμάνσεις που πλήττουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς.

Ευελιξία στην ενέργεια

Οι ενεργειακοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά χρειάζεται σταθεροποιητικούς μηχανισμούς: πιο ευέλικτα δίκτυα, δυνατότητα αποθήκευσης και καλύτερο συντονισμό διασυνδέσεων μεταξύ κρατών. «Η Ευρώπη έχει προχωρήσει εντυπωσιακά στην πράσινη μετάβαση, αλλά χωρίς την απαραίτητη “ασφάλεια βάσης” η αγορά θα συνεχίσει να ταλαντεύεται μεταξύ ακρίβειας και κατάρρευσης», σχολιάζει χαρακτηριστικά στέλεχος του BloombergNEF.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μελετώντας τις εξελίξεις, έχει ήδη επισημάνει ότι η επόμενη φάση της ενεργειακής στρατηγικής οφείλει να δώσει έμφαση στην ευελιξία και την αποθήκευση ενέργειας. Παράλληλα, η γρήγορη ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και η ενσωμάτωση των υδροηλεκτρικών μονάδων σε ένα πιο «έξυπνο» σύστημα διαχείρισης της προσφοράς και της ζήτησης θεωρούνται κρίσιμες για να περιοριστούν οι κίνδυνοι.

Το φαινόμενο που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η κλιματική μεταβλητότητα και η τεχνολογική εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες μετατρέπουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά σε «ηλεκτρικό χρηματιστήριο καιρού». Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από παράγοντες πέρα από κάθε εθνικό έλεγχο — και ότι η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει το μεγάλο ζητούμενο της πράσινης μετάβασης.