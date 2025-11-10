Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν το βράδυ χθες Κυριακή πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ στο Βέλγιο, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας ενέργειας Engie (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, επάνω, ο πυρηνικός σταθμός).

Η λειτουργία της μονάδας δεν επηρεάστηκε. Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρχές, πρόσθεσε.

«Δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού» από την εμφάνιση των drones

Το απόγευμα χθες διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης, λόγω ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν που σημειώνεται στο Βέλγιο τις τελευταίες ημέρες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ανακοίνωσε μία σειρά από έκτακτα μέτρα την περασμένη εβδομάδα, μετά τις πολλαπλές εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο.

Τα drones εμφανίστηκαν να υπερίπτανται πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης.

Η βελγική κυβέρνηση έκρινε ότι ο αυξανόμενος αριθμός αυτών των ύποπτων υπερπτήσεων, των οποίων η προέλευση παραμένει άγνωστη, είναι ανησυχητική.

Ο μόνιμος… ύποπτος

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga, οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας πιστεύουν ότι πίσω από τα πρόσφατα περιστατικά με τα drones, τα οποία πετούν στο απόλυτο σκοτάδι πάνω από ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες, βρίσκεται κάποιος κρατικός παράγοντας, πιθανότατα η Ρωσία.

Drones εθεάθησαν επίσης στο Kleine-Brogel όπου φυλάσσονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα. Στις αρχές Οκτωβρίου, άγνωστα drones είχαν πετάξει πάνω από το στρατόπεδο Elsenborn, όχι μακριά από τα γερμανικά σύνορα.

Η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον βελγικό εναέριο χώρο.

«Δεν έχουμε ούτε κίνητρο ούτε συμφέρον για τέτοιες δραστηριότητες», δήλωσε η πρεσβεία στη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση VRT.