Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) αποτελεί μια σημαντική ιατρική επιλογή για ζευγάρια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύλληψη. Από το 1978, όταν γεννήθηκε το πρώτο παιδί μέσω IVF, μέχρι σήμερα, η μέθοδος αυτή έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να γίνουν γονείς. Στην Ελλάδα, οι θεραπείες IVF παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της μεθόδου και την ελπίδα που προσφέρει.

Η NN Hellas στηρίζει το όνειρο της οικογένειας

Σε αυτό το πλαίσιο, η NN Hellas προχωρά σε μία νέα πρωτοβουλία με κοινωνικό χαρακτήρα, προσθέτοντας ένα νέο επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης, ύψους 1.000 ευρώ, στα Ομαδικά της Προγράμματα Ασφάλισης. Είναι ευρέως γνωστό ότι το οικονομικό κόστος μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για πολλά ζευγάρια. Το επίδομα της NN Hellas, που διατίθεται με το ανάλογο ασφάλιστρο σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, προσφέρει μια σημαντική οικονομική στήριξη σε όσους επιλέγουν αυτή τη διαδρομή. Απευθύνεται σε όλες τις ασφαλισμένες γυναίκες – είτε εργαζόμενες, είτε σύζυγοι εργαζομένων – των επιχειρήσεων που επιλέγουν να το συμπεριλάβουν στα ασφαλιστικά τους πακέτα. Το ποσό καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης με εμβρυομεταφορά και μπορεί να ληφθεί μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος. Η παροχή ισχύει για όλα τα υφιστάμενα και νέα συμβόλαια με τουλάχιστον 50 ασφαλισμένους, μετά από περίοδο αναμονής 12 μηνών από την ένταξη σε αυτό.

Για μια επιχείρηση, το να προσφέρει μία τόσο σημαντική παροχή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους της, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις πολύπλοκες και ενίοτε δαπανηρές ανάγκες των εργαζομένων, πέρα από το αυστηρά επαγγελματικό πλαίσιο. Γιατί, σε κάθε περίπτωση, όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται ότι υποστηρίζεται σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα, όπως η δημιουργία οικογένειας, αισθάνεται ότι μπορεί να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης.

Η NN Hellas, με παρουσία άνω των 45 ετών στην Ελλάδα, συνεχίζει να παρακολουθεί τις κοινωνικές εξελίξεις και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις ανάγκες της εποχής. Η νέα αυτή παροχή αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να έχει μια εταιρία στη στήριξη των ανθρώπων της, σε κάθε στάδιο της ζωής τους.