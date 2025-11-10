Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10 Νοεμβρίου 2025 | 12:40

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Spotlight

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) αποτελεί μια σημαντική ιατρική επιλογή για ζευγάρια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύλληψη. Από το 1978, όταν γεννήθηκε το πρώτο παιδί μέσω IVF, μέχρι σήμερα, η μέθοδος αυτή έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να γίνουν γονείς. Στην Ελλάδα, οι θεραπείες IVF παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της μεθόδου και την ελπίδα που προσφέρει.

Η NN Hellas στηρίζει το όνειρο της οικογένειας

Σε αυτό το πλαίσιο, η NN Hellas προχωρά σε μία νέα πρωτοβουλία με κοινωνικό χαρακτήρα, προσθέτοντας ένα νέο επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης, ύψους 1.000 ευρώ, στα Ομαδικά της Προγράμματα Ασφάλισης. Είναι ευρέως γνωστό ότι το οικονομικό κόστος μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για πολλά ζευγάρια. Το επίδομα της NN Hellas, που διατίθεται με το ανάλογο ασφάλιστρο σε υφιστάμενους και νέους πελάτες, προσφέρει μια σημαντική οικονομική στήριξη σε όσους επιλέγουν αυτή τη διαδρομή. Απευθύνεται σε όλες τις ασφαλισμένες γυναίκες – είτε εργαζόμενες, είτε σύζυγοι εργαζομένων – των επιχειρήσεων που επιλέγουν να το συμπεριλάβουν στα ασφαλιστικά τους πακέτα. Το ποσό καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης με εμβρυομεταφορά και μπορεί να ληφθεί μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος. Η παροχή ισχύει για όλα τα υφιστάμενα και νέα συμβόλαια με τουλάχιστον 50 ασφαλισμένους, μετά από περίοδο αναμονής 12 μηνών από την ένταξη σε αυτό.

Για μια επιχείρηση, το να προσφέρει μία τόσο σημαντική παροχή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους της, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις πολύπλοκες και ενίοτε δαπανηρές ανάγκες των εργαζομένων, πέρα από το αυστηρά επαγγελματικό πλαίσιο. Γιατί, σε κάθε περίπτωση, όταν ένας εργαζόμενος αισθάνεται ότι υποστηρίζεται σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα, όπως η δημιουργία οικογένειας, αισθάνεται ότι μπορεί να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης.

Η NN Hellas, με παρουσία άνω των 45 ετών στην Ελλάδα, συνεχίζει να παρακολουθεί τις κοινωνικές εξελίξεις και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις ανάγκες της εποχής. Η νέα αυτή παροχή αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να έχει μια εταιρία στη στήριξη των ανθρώπων της, σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
