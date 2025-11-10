Την κινητοποίηση ΕΚΑΒ και αστυνομίας προκάλεσαν οι φωνές μαθητή Λυκείου σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος του Βόλου, ο οποίος εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι.

Άγνωστος ο τρόπος που τραυματίστηκε ο μαθητής στο προαύλιο Λυκείου στον Βόλο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με τον μαθητή να εντοπίζεται στο προαύλιο του 1ου Λυκείου Βόλου, στο Παγκύπριο σχολικό συγκρότημα.

Ο μαθητής τραυματίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με περαστικούς να ακούνε τις φωνές του και να ενημερώνουν αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον νεαρό για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αρχές ερευνούν το πώς εισήλθε στο σχολείο τη νύχτα, καθώς και τους λόγους που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο προαύλιο, σύμφωνα με το thenewspaper.

Επίσης εξετάζεται πώς χτύπησε ο ανήλικος στο σχολικό συγκρότημα.