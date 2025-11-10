Βόλος: Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου – Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
Άγνωστος παραμένει ο τρόπος που μαθητής τραυματίστηκε σε προαύλιο χώρο Λυκείου, στον Βόλο
- Ξεκίνησε η δίκη για την θανατηφόρα επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο
- Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
- Λιγνάδης: Αναβλήθηκε ξανά η δίκη του στο Εφετείο – Πότε ορίστηκε νέα δικάσιμος
- Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου - Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
Την κινητοποίηση ΕΚΑΒ και αστυνομίας προκάλεσαν οι φωνές μαθητή Λυκείου σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος του Βόλου, ο οποίος εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι.
Άγνωστος ο τρόπος που τραυματίστηκε ο μαθητής στο προαύλιο Λυκείου στον Βόλο
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με τον μαθητή να εντοπίζεται στο προαύλιο του 1ου Λυκείου Βόλου, στο Παγκύπριο σχολικό συγκρότημα.
Ο μαθητής τραυματίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με περαστικούς να ακούνε τις φωνές του και να ενημερώνουν αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον νεαρό για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Οι αρχές ερευνούν το πώς εισήλθε στο σχολείο τη νύχτα, καθώς και τους λόγους που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο προαύλιο, σύμφωνα με το thenewspaper.
Επίσης εξετάζεται πώς χτύπησε ο ανήλικος στο σχολικό συγκρότημα.
- Ο Μέσι επισκέφθηκε το νέο «Καμπ Νου»: «Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω…»
- Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
- Θεσσαλονίκη: Ισόβια ξανά στον 62χρονο που στραγγάλισε και βίαζε την κατάκοιτη μητέρα του
- Άννα Βίσση: no1 και με ρεκόρ στο ραδιοφωνικό airplay
- Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
- Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις