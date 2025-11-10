newspaper
10.11.2025 | 10:16
Χωρίς μετρό από σήμερα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους
Βόλος: Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου – Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
10 Νοεμβρίου 2025 | 10:55

Βόλος: Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου – Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι

Άγνωστος παραμένει ο τρόπος που μαθητής τραυματίστηκε σε προαύλιο χώρο Λυκείου, στον Βόλο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Την κινητοποίηση ΕΚΑΒ και αστυνομίας προκάλεσαν οι φωνές μαθητή Λυκείου σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος του Βόλου, ο οποίος εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι.

Άγνωστος ο τρόπος που τραυματίστηκε ο μαθητής στο προαύλιο Λυκείου στον Βόλο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με τον μαθητή να εντοπίζεται στο προαύλιο του 1ου Λυκείου Βόλου, στο Παγκύπριο σχολικό συγκρότημα.

Ο μαθητής τραυματίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με περαστικούς να ακούνε τις φωνές του και να ενημερώνουν αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον νεαρό για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αρχές ερευνούν το πώς εισήλθε στο σχολείο τη νύχτα, καθώς και τους λόγους που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο προαύλιο, σύμφωνα με το thenewspaper.

Επίσης εξετάζεται πώς χτύπησε ο ανήλικος στο σχολικό συγκρότημα.

