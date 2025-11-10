Τροχαίο με παράσυρση μιας γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο, στον δρόμο που οδηγεί προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο.

Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο του neakriti.gr, η γυναίκα πετάχτηκε στον αέρα μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το όχημα, ενώ στη συνέχεια καταλήγει στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, διακομίστηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσυρση.

Δείτε εικόνες από το σημείο