Ποιες μορφές απασχόλησης κερδίζουν έδαφος

Αύξηση της πλήρους απασχόλησης, έναντι της μερικής και υποχώρηση των κενών θέσεων εργασίας διαπιστώνει η έκθεση του γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής κατά το πρώτο εξάμηνο το 2025, καταγράφοντας – πέραν της μείωσης της ανεργίας – και θετικά ποιοτικά στοιχεία στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά συμπίπτουν με τις διαπιστώσεις του υπουργείου Εργασίας το οποίο σημειώνει ότι στους κλάδους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι επιχειρήσεις απασχολούν πλέον περισσότερους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση.

Η τρίτη τριμηνιαία έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής του Ιουνίου 2025, χαρακτηρίζει ως θετική την γενική εικόνα της αγοράς υπογραμμίζοντας ότι η απασχόληση να σημειώνει αύξηση, η ανεργία ακολουθεί πτωτική πορεία και το μόνο στοιχείο προβληματισμού αφορά την σημαντική υστέρηση που εμφανίζει η συμμετοχή των γυναικών στην αφορά εργασίας σε σχέση με αυτή των ανδρών (53,6% και 69,2%, αντίστοιχα).

Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης φαίνεται να κερδίζουν έδαφος έναντι της μερικής απασχόλησης, ενώ αισθητή υποχώρηση παρουσιάζουν και οι κενές θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ανά τύπο απασχόλησης, η αύξηση στην απασχόληση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες, το β’ τρίμηνο του 2025 σημείωσαν αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024, με τις θέσεις μερικής απασχόλησης να σημειώνουν σημαντική μείωση (11,4%).

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μερική απασχόληση κατά το β’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 5,7% του συνόλου της απασχόλησης (έναντι 6,5% στο β’ τρίμηνο του 2024), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην EE τόσο για το β’ τρίμηνο του 2025 όσο και του 2024 είναι 18,7% .

Το ισοζύγιο ροών νέων θέσεων εργασίας (προσλήψεις μείον απολύσεις) για το α’ εξάμηνο του 2025 ήταν θετικό και ανήλθε στις 340.572 θέσεις εργασίας, ελαφρώς αυξημένο (+0,4%) σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2025 σημειώθηκαν 1.760.733 προσλήψεις με το 57,3% να είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες μερικής ή εκ περιτροπής. Τα υψηλότερα ισοζύγια ροών νέων θέσεων εργασίας σημειώθηκαν στην Εστίαση , στα Καταλύματα, και στο Λιανικό Εμπόριο.

Οι κενές θέσεις

Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας κατά το β’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 35.286 θέσεις εργασίας, μειωμένος κατά 34,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι περισσότερες κενές θέσεις συναντώνται στη “Δημόσια Διοίκηση, ΄Αμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση” (18,6%), στις “Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας” (18,2%) και στη “Μεταποίηση” (13,4%).

Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας το β’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 61,3%, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο το 2024 (61,0%) (για την ΕΕ, τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 66,0% και 65,6% το β’ τρίμηνο του 2025 και του 2024, αντίστοιχα).

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνεχίζει να υστερεί σημαντικά από αυτήν των ανδρών (53,6% και 69,2% το β’ τρίμηνο του 2025, αντίστοιχα).

Η συμμετοχή των νέων 15-29 ετών στην αγορά εργασίας μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο (από 44,4% το β’ τρίμηνο του 2024 σε 43,3% το β’ τρίμηνο του 2025).

Tο ποσοστό ανεργίας συνέχισε να μειώνεται. Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της Eurostat, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας το β’ τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 8,9% έναντι 10,0% το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 423.000 άτομα, μειωμένος κατά 52.000 άτομα σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024 (μείωση 10,9%).

Πηγή: ot.gr