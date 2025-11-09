sports betsson
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Η μονομαχία Arnault και Pinault στον κόσμο του ποδοσφαίρου και της πολυτέλειας
Ποδόσφαιρο 09 Νοεμβρίου 2025 | 15:34

Η μονομαχία Arnault και Pinault στον κόσμο του ποδοσφαίρου και της πολυτέλειας

Στον έναν πάγκο, η οικογένεια Arnault με περιουσία 158,48 δισεκατομμυρίων ευρώ· στον άλλον, η οικογένεια Pinault με 51,96 δισεκατομμύρια.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Vita.gr
Το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου, στον αγώνα Ligue 1 μεταξύ Paris FC και Rennes, οι δύο γαλλικές ποδοσφαιρικές ομάδες έγιναν το πεδίο μιας μεγάλης επιχειρηματικής ιστορίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Στον έναν πάγκο, η οικογένεια Arnault με περιουσία 158,48 δισεκατομμυρίων ευρώ· στον άλλον, η οικογένεια Pinault με 51,96 δισεκατομμύρια.

Η μάχη αυτή δεν ήταν μόνο αγώνας ποδοσφαίρου αλλά και σύγκρουση κόσμων που κυριαρχούν στον χώρο της υψηλής μόδας και της πολυτέλειας: Louis Vuitton απέναντι σε Gucci, Dior κόντρα σε Balenciaga, Loewe εναντίον Saint Laurent, Tiffany έναντι Boucheron, αλλά και οι περίφημες οινοπαραγωγές επιχειρήσεις Château d’Yquem και Château Latour. Μια αντιπαράθεση ιδιοκτησίας και στυλ, που αντικατοπτρίζει τους ανταγωνισμούς του Παρισιού επί της αριστερής όχθης (rive gauche) εναντίον εκείνης της δεξιάς όχθης (rive droite).

Ο αγώνας έληξε με τη νίκη της Rennes (0-1 με γκολ του Εμπολό στο 81′) της ομάδας που αντιπροσωπεύει την οικογένεια Pinault . Ήταν μια στιγμή που οι αριθμοί της περιουσίας και της επιρροής συναντήθηκαν με το ανθρώπινο πάθος και την αθλητική στρατηγική. Η νίκη αυτή είναι κάτι παραπάνω από τρεις βαθμοί στη βαθμολογία. Είναι μια ένδειξη ότι στον κόσμο της πολυτέλειας και του αθλητισμού, κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει την αξία της μάρκας, της διοίκησης και της σχέσης με το κοινό.

Η ιστορία του αγώνα αυτού θυμίζει πως το ποδόσφαιρο, πέρα από μηχανισμός αθλητικής αναμέτρησης, αποτελεί πλατφόρμα πολιτισμού και οικονομικής δύναμης, όπου τα μεγάλα ονόματα της μόδας παίζουν ρόλο πρωταγωνιστικό. Καθώς οι Arnault συνεχίζουν να κυριαρχούν με την αξεπέραστη γκάμα των Vuitton, Dior και άλλων, η οικογένεια Pinault απαντά με στρατηγική, πραγματισμό και μια νίκη που σηματοδοτεί την αξία της.

Η οικογένεια Arnault και η οικογένεια Pinault είναι δύο από τις πιο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες στον κόσμο της πολυτέλειας και του εμπορίου, με τεράστια συγκεντρωμένη εμπορική αξία κυρίως μέσω ομίλων επιχειρήσεων που ελέγχουν.

Η οικογένεια Arnault, με επικεφαλής τον Bernard Arnault, διαχειρίζεται τον όμιλο LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), που αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκοσμίως όμιλο πολυτελών προϊόντων. Η εμπορική αξία και η καθαρή περιουσία της οικογένειας Arnault κορυφώνονται στα 158,48 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τους πρωταθλητές στον χώρο της μόδας, της κοσμηματοποιίας, των αρωμάτων, του οίνου και άλλων πολυτελών ειδών. Τα εμβληματικά brands όπως Louis Vuitton, Dior, Loewe, Tiffany και Château d’Yquem συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτή την αξία.

Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια Pinault, με την Irène και τον François Pinault, ελέγχει την εξίσου σημαντική Kering Group, που φιλοξενεί brands όπως Gucci, Balenciaga, Saint Laurent και Boucheron. Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία της οικογένειας ανέρχεται περίπου στα 51,96 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με τους Arnault, αλλά αρκετά μεγάλη ώστε να τους τοποθετεί στην κορυφή των παγκόσμιων δυνάμεων της πολυτέλειας.

Σε απλή σύγκριση, η Arnault υπερβαίνει σε εμπορική αξία περίπου κατά τρεις φορές την Pinault, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης γκάμας και της παγκόσμιας εμβέλειας των brands του ομίλου LVMH. Ωστόσο, η οικογένεια Pinault συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, κτίζοντας μια ισχυρή θέση στην αγορά μέσα από τις στρατηγικές εξαγορές και την καινοτομία στα προϊόντα της.

Η επωνυμία και η επιρροή των δύο οικογενειών εκτείνεται και εκτός μόδας, με την παρουσία τους και σε άλλους τομείς, όπως η τέχνη (συλλογές και μουσεία), η γαστρονομία (κρασιά) και ο πολιτισμός, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω το οικονομικό και κοινωνικό τους κύρος.

Συνολικά, η εμπορική αξία των Arnault δείχνει μεγαλύτερη εμβέλεια και ισχύ, αλλά η Pinault αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστή με δυνατές μάρκες και ταλέντο στην αγορά πολυτέλειας, που την καθιστά κεντρικό παίκτη σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι οικογένειες Arnault και Pinault, γνωστές κυρίως για τη δύναμη και την επιρροή τους στον χώρο της μόδας και των πολυτελών brands, μπήκαν στον κόσμο του ποδοσφαίρου και των αθλητικών ομάδων κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής τους για την επέκταση της εμπορικής και διοικητικής τους επιρροής.

Πώς και γιατί μπήκαν στο ποδόσφαιρο οι Arnault και Pinault;

Η Οικογένεια Arnault: Ο Bernard Arnault και ο όμιλος LVMH, παρά την κυρίως εστίασή τους στη μόδα, τα κοσμήματα, τα ποτά και τις τέχνες, έχουν επενδύσει και στον αθλητικό χώρο, ειδικά μέσω της ιδιοκτησίας και χρηματοδότησης συλλόγων και αθλητικών ομίλων. Η είσοδος έγινε σταδιακά, με την υποστήριξη της στρατηγικής εταιρικής επέκτασης και της ανάγκης των μεγάλων ομίλων να ενισχύσουν το όνομά τους και την επιρροή τους σε μια παγκόσμια αγορά με μεγάλη προβολή και κοινωνική αποδοχή. Παρά το γεγονός ότι η Arnault δεν είναι άμεσα ιδιοκτήτρια ομάδων, η συμμετοχή σε πακέτα χορηγίας, συλλόγους και τοπικά πρωταθλήματα ήταν τρόπος ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και του εμπορικού τους αποτυπώματος.

Οικογένεια Pinault: Ο François Pinault και η οικογένειά του, μέσω της εταιρείας Kering, έχουν επίσης επενδύσει στον αθλητικό χώρο. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι η αγορά μετοχών και η συμμετοχή σε αθλητικά δίκτυα και ομάδες, με σκοπό να ενισχύσουν την εικόνα της οικογένειας και των brands τους στο ευρύ κοινό. Μάλιστα, ορισμένες φορές έχουν προχωρήσει και σε χορηγίες ή επενδύσεις σε αθλητικές διοργανώσεις, ως μέρος της συναισθηματικής και επιχειρηματικής τους σύνδεσης με το κοινό. Η μπάλα του ποδοσφαίρου τους δίνει τη δυνατότητα να διατηρούν μια ενεργή παρουσία και να προάγουν μια εικόνα δυναμικής και νεωτερικότητας.

Πότε και γιατί μπήκαν;Η

ακριβής χρονική στιγμή και τα κίνητρα διαφέρουν, αλλά γενικά η είσοδος των οικογενειών αυτών στο ποδόσφαιρο και τον αθλητικό χώρο ξεκίνησε, ιδιαιτέρως, από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα, με στόχο:

– Την ενίσχυση της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας των εταιρειών και των ομίλων τους.
– Την αξιοποίηση του αθλητισμού ως μέσο για την προώθηση των πολυτελών προϊόντων και των brands τους.
– Τη διαχείριση και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα του πλανήτη.

Η είσοδος τους στο ποδόσφαιρο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επιχειρηματικής επέκτασης και προσωπικής παρουσίασης, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιρροής τους, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον κοινωνικό τομέα.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith
Εσείς στολίσατε; 10.11.25

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επιλογή του Σαμαρά να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ», λέει ο Μαρκόπουλος - «Αποδόμησε την κυβερνητική πολιτική», αν και «αυτά που είπε δεν ήταν νέα» τονίζουν από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα

Αναβίωση του παλιού δίπολου μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών, οι εμμονές Σαμαρά με τον Τσίπρα και οι προδημοσιεύσεις του βιβλίου που ανάβουν φωτιές

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

