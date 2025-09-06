«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο – Μαρσέιγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1

Η κρίση στα τηλεοπτικά δικαιώματα και η διαχείριση της Ligue de Football Professionnel (LFP) έχουν ανοίξει βαθιά ρήγματα στο γαλλικό ποδόσφαιρο, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν «πόλεμο» που δεν κρύβεται πλέον. Οι ιδιοκτήτες της Μαρσέιγ, Φρανκ ΜακΚουρτ, και της Λανς, Ζοζέφ Ουγουρλιάν, μίλησαν σε κοινή συνέντευξη στη Le Figaro και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας της λίγκας και προσωπικά του προέδρου της, Βενσάν Λαμπρούν.

Οι δύο επιχειρηματίες έκαναν λόγο για έλλειψη διαφάνειας και υπευθυνότητας. Ο Ουγουρλιάν τόνισε πως «το προϊόν του γαλλικού ποδοσφαίρου είναι εξαιρετικό, το πρόβλημα βρίσκεται αποκλειστικά στην ηγεσία», κατηγορώντας τη διοίκηση ότι διατηρεί στελέχη με υψηλούς μισθούς, παρά τα καταστροφικά αποτελέσματα.

Η μεγάλη πληγή αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η προσπάθεια της LFP να εξασφαλίσει 1 δισ. ευρώ απέτυχε, ενώ η συμφωνία με τη DAZN ακυρώθηκε μέσα σε επτά μήνες με αποζημίωση 100 εκατ. ευρώ. Η δημιουργία της πλατφόρμας Ligue 1+, αν και ξεπέρασε τις 600.000 συνδρομές, δεν παρέχει σταθερά έσοδα, αφήνοντας τους συλλόγους σε αβεβαιότητα.

Ο ΜακΚουρτ, ιδιοκτήτης της Μαρσέιγ, στάθηκε στην οικονομική αβεβαιότητα που πλήττει τους προϋπολογισμούς των συλλόγων, καθώς βασίστηκαν σε έσοδα που ποτέ δεν έφτασαν. Από την πλευρά του, ο Ουγουρλιάν επισήμανε ότι οι ομάδες που δεν αγωνίζονται στο Champions League έχουν χάσει «το 25% έως 50% των εσόδων τους», με συνέπεια να αναγκάζονται σε πωλήσεις βασικών παικτών και περικοπές.

Το ζήτημα περιπλέκεται περαιτέρω από τον ρόλο της Παρί ΣΖ. Ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί, πρόεδρος του παριζιάνικου συλλόγου αλλά και στέλεχος του BeIN Sports, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τη LFP για τα δικαιώματα μετάδοσης, καθώς η πλατφόρμα δεν έχει καταβάλει ολόκληρο το ποσό της συμφωνίας. Για πολλούς, η διπλή ιδιότητα του Καταριανού ενισχύει το αίσθημα αδικίας και ανισότητας στο εσωτερικό της Ligue 1.

«Για να παιχτεί ποδόσφαιρο χρειάζονται δύο ομάδες. Το τωρινό σύστημα ευνοεί μόνο αυτούς που έχουν ήδη πολλά. Χρειάζεται ισορροπία, αλλιώς το προϊόν δεν είναι παγκοσμίως ελκυστικό», τόνισε ο Ουγουρλιάν, υπογραμμίζοντας το τεράστιο χάσμα που έχει δημιουργηθεί. Ο ΜακΚουρτ πρόσθεσε: «Η άποψη ότι αν πάει καλά η Παρί ΣΖ τότε πάει καλά η Ligue 1 είναι λανθασμένη. Εμείς βλέπουμε το μέλλον διαφορετικά».

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται μόνο σε Μαρσέιγ και Λανς. Ομάδες όπως η Ναντ, η Τουλούζ και η Νις φέρονται διατεθειμένες να συστρατευτούν κατά της διοίκησης της λίγκας. Η συμφωνία με το επενδυτικό fund CVC, που εξασφάλισε το 13% των μελλοντικών εσόδων της LFP Media έναντι 1,5 δισ. ευρώ, θεωρείται από πολλούς «δεσμευτικό βάρος» που στραγγαλίζει την οικονομική προοπτική των συλλόγων.

Το γαλλικό ποδόσφαιρο, με εξαίρεση την οικονομικά πανίσχυρη Παρί Σεν Ζερμέν, δείχνει να βρίσκεται σε κατάσταση οριακή. Αν δεν υπάρξει αλλαγή στρατηγικής και πιο δίκαιος καταμερισμός των εσόδων, το χάσμα θα συνεχίσει να διευρύνεται, απειλώντας τη βιωσιμότητα ενός πρωταθλήματος με μεγάλη παράδοση αλλά και αυξανόμενα οικονομικά αδιέξοδα.