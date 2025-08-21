Νέα πρόταση στη Μαρσέιγ για τον Ουναΐ

Το σήριαλ με τον Αζεντίν Ουναΐ συνεχίζεται με… νέα επεισόδια. Εξ Ισπανίας προερχόμενο, αυτή τη φορά. Με μία ομάδα που ασχολήθηκε με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό τον Ιούλιο, όμως η απόπειρα της απείχε πάρα πολύ από τις απαιτήσεις της Μαρσέιγ.

H Τζιρόνα δεν ξέχασε ποτέ τον Ουναΐ, για τον οποίο έχει εξαιρετική άποψη ο Ισπανός προπονητής της, Μίτσελ (σ.σ. όχι ο πρώην του Ολυμπιακού). Ο 49χρονος τεχνικός έχει ζητήσει την απόκτηση του 25χρονου άσου, γιατί θεωρεί πως είναι ο παίκτης με τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν τέλεια στη φιλοσοφία του.

Πάντως, η επιθυμία του Μίτσελ και των παραγόντων της Τζιρόνα, δεν αναιρεί τη διαφορά στο οικονομικό με τη Μαρσέιγ. Εάν θα καλυφθεί είναι άγνωστο, αλλά ο ισπανικός ραδιοφωνικός σταθμός «Cadena SER» προανήγγειλε την κατάθεση νέας πρότασης από τους Καταλανούς.

☎🔜 El @GironaFC prepara una nova ofensiva per presentar al Marsella una oferta per fitxar a Azzedine Ounahi. El perfil convenç a Míchel i se’l veu com un complement ideal pel mig camp. La voluntat del marroquí és jugar a la Lliga i al @GironaFC. @QueThiJugues / @carrusel pic.twitter.com/h1DBao2Im3 — Nil Solà (@Nilsola10) August 20, 2025

Σε αντίθεση με άλλες προοπτικές, ο Ουναΐ είναι θετικός για την Τζιρόνα. Έχει μιλήσει με τον Μίτσελ και πιστεύει πως το πλαίσιο της αξιοποίησης του είναι το ενδεδειγμένο. Οπότε, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός ναι μεν έχει στο μυαλό του τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα δεν θα έλεγχε «όχι» στη μεταγραφή στην Primera Division.

Το Τριφύλλι παρακολουθεί διακριτικά την υπόθεση, διατηρεί ανοιχτό δίαυλο με την πλευρά του Ουναΐ και σίγουρα θα κάνει άλλη μία κίνηση, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Η προσφορά των «πράσινων» για τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό παραμένει η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα.