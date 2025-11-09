Ελένη Πετρουλάκη: «Έκανα 13 εξωσωματικές, προσπαθούσα 8,5 χρόνια, πάθαινα κατάθλιψη στις αποτυχίες»

Η Ελένη Πετρουλάκη βρέθηκε προσκεκλημένη στο podcast «Legit» με τη Δάφνη Καραβοκύρη και μίλησε για τη μητρότητα, τη διαδικασία των εξωσωματικών και την επιχόλια κατάθλιψη.

Ελένη Πετρουλάκη: «Δεν είχα φανταστεί ότι θα κάνω τόσα παιδιά»

«Από τα 24 μου, όταν γνώρισα τον Ίλια, ήθελα να κάνω παιδιά. Το όνειρό μου ήταν να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια – δεν είχα φανταστεί ότι θα κάνω τόσα παιδιά. Στα 32 απέκτησα το πρώτο μου παιδί. Κάθε γυναίκα που περνά αυτή τη διαδικασία ξέρει πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος», ανέφερε η Ελένη Πετρουλάκη.

Οκτώμισι χρόνια και 13 εξωσωματικές

«Ήμουν πολύ επίμονη. Οι γιατροί μού έλεγαν να αφήσω τον χρόνο να περάσει, αλλά εγώ δεν τα παράτησα. Ο Ίλια ήταν πάντα δίπλα μου, με στήριζε. Η πίστη μου ότι θα τα καταφέρω δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες», εξομολογήθηκε.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση περιέγραψε τις ψυχολογικές δυσκολίες που βίωσε μετά από αποτυχημένες προσπάθειες: «Σε μια αποτυχημένη προσπάθεια είχα τρεις μέρες κατάθλιψη. Δεν έβγαινα από το σπίτι, έκλαιγα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Νιώθεις πως χάνεται η ζωή σου».

Η επιλόχειος κατάθλιψη

Η Ελένη Πετρουλάκη, δεν έκρυψε τη μάχη που έδωσε με την επιλόχιο κατάθλιψη, μετά την απόκτηση των παιδιών της:

«Το μόνο που μου έδινε κουράγιο ήταν ότι δεν πρέπει να αφήσω ορφανά αυτά τα παιδιά. Σου έρχονται συναισθήματα που δεν μπορείς να διαχειριστείς, όπως η σκέψη να δώσεις τέλος στη ζωή σου.

Το σκέφτηκα στιγμιαία, αλλά αυτά τα συναισθήματα περνούν».

Στις δύσκολες στιγμές, σωτήρια αποδείχθηκε η άσκηση

«Ήταν το πιο βαθύ σκοτάδι που έχω περάσει και κράτησε περίπου δυόμιση μήνες. Σιγά σιγά βγήκα από αυτό. Η άσκηση με βοήθησε πολύ. Για μένα είναι πηγή ζωής, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη η νοοτροπία ότι το σώμα πρέπει να κινείται».