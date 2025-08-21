Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η Ελένη Πετρουλάκη βρέθηκε στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές της διακοπές και προχώρησε στην ανάρτηση μιας φωτογραφίας που απεικόνιζε την ίδια με μαγιό, «χωρίς ρετούς», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην μακροσκελή λεζάντα της.

Η γνωστή γυμνάστρια, η οποία πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο σε παραλία του Μακρύ-Γιαλού, θέλησε να στείλει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα προς τους θαυμαστές της, υπενθυμίζοντας ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του – αλλά και η ιστορία του.

«Αυτη η [φωτογραφία] δεν εχει κανένα ρετούς. Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα. Είναι ιστορία. Μου έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, με έχει σηκώσει όταν λύγισα, με έχει στηρίξει σε κάθε βήμα.

Δεν είναι τέλειο· και δεν χρειάζεται να είναι. Είναι ζωντανό, δυνατό, αληθινό. Κάθε σημάδι του είναι απόδειξη ζωής. Το φροντίζω όχι για να μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, αλλά γιατί το αγαπώ για όσα μου έχει χαρίσει. Κι αν θέλω να αφήσω ένα μήνυμα, είναι αυτό: σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση, αξίζει να κοιτάμε το σώμα μας με ευγνωμοσύνη & να το φροντίζουμε με άσκηση & σωστή διατροφή— και όχι με κριτική», αναφέρει αναλυτικά στην δημοσίευση της.

«Το καλοκαίρι δεν ζητά τέλειο σώμα»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελένη Πετρουλάκη μιλά για την ανάγκη να φροντίζουμε το σώμα μας, όχι με έναν τοξικό και επικριτικό τρόπο, αλλά με αγάπη. Νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι, η γυμνάστρια, δημοσίευσε μια φωτογραφία που απεικόνιζε την ίδια να απολαμβάνει μια βουτιά σε πισίνα, ενώ για φόντο είχε το απέραντο γαλάζιο.

Στην λεζάντα της εικόνας έγραψε μεταξύ άλλων: «Το καλοκαίρι δεν ζητά τέλειο σώμα. Ζητά το δικό σου σε ακόμα καλύτερη εκδοχή!».