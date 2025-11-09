newspaper
09.11.2025
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Ο φόβος επιστρέφει στην αγορά των junk bonds
Διεθνής Οικονομία 09 Νοεμβρίου 2025

Ο φόβος επιστρέφει στην αγορά των junk bonds

Οι επενδυτές σε ομόλογα υψηλού κινδύνου (junk bonds) γίνονται πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τον κίνδυνο

Καμπανάκια ηχούν από την αγορά των junk bonds (ομόλογα υψηλού κινδύνου), καθώς οι επενδυτές γυρνάνε την πλάτη σε περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν υψηλό κίνδυνο.

Ο δείκτης ομολόγων με πιστοληπτική αξιολόγηση CCC στις ΗΠΑ μειώθηκε σχεδόν κατά 0,8% τον μήνα που έληξε την Πέμπτη, υποαποδίδοντας σε σχέση με την ευρύτερη αγορά υψηλής απόδοσης, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν όλο και περισσότερο το πιο επικίνδυνο χρέος, αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg.

Τι δείχνουν τα spread

Τα προβληματικά δάνεια σε δολάρια ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν στα 71,8 δισ. δολάρια στα τέλη Οκτωβρίου, το υψηλότερο επίπεδο από τη μέρα Απελευθέρωσης που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τους αμοιβαίους δασμούς, ξεκινώντας τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Τα spreads μεταξύ των αμερικανικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας και των ομολόγων υψηλού κινδύνου έχουν διευρυνθεί την τελευταία εβδομάδα, σηματοδοτώντας ότι οι επενδυτές προτιμούν ασφαλέστερα ομόλογα αντί για ομόλογα υψηλής απόδοσης.

«Υπάρχει μεγαλύτερο επίπεδο προσοχής με την πρώτη μυρωδιά πιθανών προβλημάτων αυτή τη στιγμή» σημειώνει ο Steven Oh, επικεφαλής πιστώσεων και σταθερού εισοδήματος σε παγκόσμιο επίπεδο στην PineBridge Investments.

Πορός αγορά ομολόγων υψηλού κινδύνου δεν παρουσιάζει σχεδόν καμία πτώση. Τα spreads των τίτλων εξακολουθούν να είναι κάτω από τον μέσο όρο τους για το 2025. Για μεγάλο μέρος του έτους, τα spreads των ομολόγων υψηλής απόδοσης αντιστάθηκαν στη δύναμη της βαρύτητας, ακόμη και όταν εμφανίστηκαν σημάδια πιθανών προβλημάτων.

Οι προειδοποιήσεις Ντίμον- Ιστέρλι

Τον Ιούλιο, οι επενδυτές έστρεφαν την προσοχή τους σε ομόλογα CCC, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις που ήλθαν από δύο ηχηρά ονόματα της Wall Street , τον Τζέιμι Ντίμον της JP MPorgan και τον Τζος Ιστέρλι, συνιδρυτή συνιδρυτής και συν-επικεφαλής επενδύσεων της Sixth Street Partners.

Υποστήριξαν ότι η αγορά των εταιρικών ομολόγων δεν συνυπολογίζει αρκετούς κινδύνους. Στο χαμηλότερο δε σκαλοπάτι των junk bonds χτυπάνε τα καμπανάκια προειδοποιώντας ότι η αμερικανική οικονομία θα μπορούσε σύντομα να κινηθεί με βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, ο πληθωρισμός να αυξηθεί ενώ δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο της ύφεσης.

Τα σημάδια από την αγορά

Τον Σεπτέμβριο, τα ασφάλιστρα κινδύνου στα ομόλογα υψηλής απόδοσης (σ.σ. είναι τα ομόλογα υψηλού κινδύνου, που ακριβώς λόγω της χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις για να είναι ελκυστική επενδυτική επιλογή)  πλησίασαν τα χαμηλότερα επίπεδά τους του έτους.

Αυτό συνέβη ακόμα και μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης από τον κατασκευαστή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands Group,που είχε δανειστεί στην αγορά δανείων με μόχλευση, εν μέσω ισχυρισμών για απάτη. Η Tricolor Holdings, πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που είχε δανειστεί στην αγορά με κάλυψη περιουσιακών στοιχείων, υπέβαλε επίσης αίτηση πτώχευσης τον ίδιο μήνα εν μέσω ισχυρισμών για απάτη.

Η τελευταία αδυναμία στα ομόλογα junk είναι το σημάδι ότι το χρέος δεν θα αυξηθεί για πάντα, ιδιαίτερα για τους τίτλους με τον υψηλότερο κίνδυνο. Τα spreads στο χρέος CCC διευρύνθηκαν κατά περίπου 27 μονάδες βάσης από τις 31 Οκτωβρίου έως την Πέμπτη, σε σύγκριση με 13 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο για όλα τα ομόλογα υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η επιπλέον αποζημίωση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν ομόλογα blue-chip με αξιολόγηση BBB σε σύγκριση με τα πιο κερδοσκοπικά BB αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης κατά την περίοδο αυτή.

Αποδυναμώνονται οι περισσότεροι καταναλωτικοί τομείς εντός των υψηλών αποδόσεων

Ωστόσο παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι επενδυτές δεν αποφεύγουν απαραίτητα όλα τα ομόλογα με αξιολόγηση CCC, αλλά μάλλον τα ομόλογα που έχουν υποβαθμιστεί πρόσφατα σε CCC και βρίσκονται σε πτωτική τροχιά.

Το γεγονός ότι τα spreads επενδυτικής βαθμίδας εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα ιστορικά επίπεδα στενότητας, στις 81 μονάδες βάσης από το κλείσιμο της Πέμπτης, και τα spreads υψηλών αποδόσεων δεν είναι, είναι μια τάση που πρέπει να παρακολουθείται, εκτιμά ο Mike Schueller, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments.

Περισσότεροι καταναλωτικοί τομείς εντός των υψηλών αποδόσεων αποδυναμώνονται, όπως οι δανειστές υψηλού κινδύνου και οι λιανοπωλητές που απευθύνονται σε καταναλωτές χαμηλότερου επιπέδου, πρόσθεσε.

Αυξάνονται τα ομόλογα σε δυσχερή θέση

Η προσφορά ομολόγων σε δυσχερή θέση έχει «μεταβληθεί άγρια» φέτος, σκαρφαλώνοντας στα 100 δισ. δολάρια τον Απρίλιο από 50 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Ο Οκτώβριος ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας αύξησης της προσφοράς,που κυμάνθηκε σε περίπου 72 δισ. δολάρια. Ενώ εξακολουθεί να είναι σχετικά ήπια, τα προηγούμενα ξεσπάσματα στην προσφορά σε δυσχερή θέση από τα χαμηλά έχουν σηματοδοτήσει την έναρξη μιας «αξιοσημείωτης περιόδου αποστροφής κινδύνου», έγραψαν οι αναλυτές Philip Brendel και Negisa Balluku.

Ακυρώνονται εκδόσεις λόγω χαμηλής ζήτησης

Παράλληλα στην αγορά δανείων με μόχλευση τον περασμένο μήνα αναβλήθηκαν τέσσερις συμφωνίες και έξι τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο Την Πέμπτη η Energos Infrastructure ακύρωσε την έκδοση χρέους junk ύψους 2 δισ. δολαρίων, καθώς η εταιρεία που ανήκει στην Apollo Global Management Inc. δυσκολευόταν να προσελκύσει τη ζήτηση των επενδυτών.

Οι επενδυτές απέσυραν επίσης 1,3 δισ. δολάρια από τα ETF τραπεζικών δανείων τον Οκτώβριο, καταγράφοντας την μεγαλύτερη μηνιαία εκροή από τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg Intelligence.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα σκηνικό που σκιαγραφεί τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
 «Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ το μερίδιο του προβληματικού χρέους είναι μικρό σε ιστορική προοπτική, είναι αρκετά μεγάλο σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους όπου υπήρχαν πολύ περιορισμένα spreads», δήλωσε η Winnie Cisar, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην CreditSights Inc.
Πηγή: ΟΤ

