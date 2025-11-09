newspaper
09.11.2025 | 21:43
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
09.11.2025 | 18:42
Συντριβή ελικοπτέρου στη Ρωσία (βίντεο)
Η μεγαλύτερη δοκιμασία για το «Ντιτρόιτ» της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 09 Νοεμβρίου 2025 | 21:55

Η μεγαλύτερη δοκιμασία για το «Ντιτρόιτ» της Ευρώπης

Η Σλοβακία παράγει τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων κατά κεφαλήν κάθε χρόνο. Έτσι πήρε και τον χαρακτηρισμό «Ντιτρόιτ» της Ευρώπης

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Μία από τις ισχυρότερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, αυτή της Σλοβακίας, έχει πληγεί σοβαρά από δασμούς και αυξημένο ανταγωνισμό, που απειλούν τον ρόλο της στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων. Από την ίδρυση του Εργοστασίου Αυτοκινήτων της Μπρατισλάβα (BAZ) τη δεκαετία του 1970, η Σλοβακία έχει σταδιακά αναπτύξει τη φήμη της ως σημαντικός κατασκευαστής αυτοκινήτων. Πλέον παράγει τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων κατά κεφαλήν κάθε χρόνο, με ετήσια παραγωγή άνω του ενός εκατομμυρίου οχημάτων.

Η Σλοβακία έχει ιδιαίτερα εξαρτημένη θέση σχετικά με το εμπόριο των ΗΠΑ και σημαίνει ότι έχει πληγεί σοβαρά από την εισαγωγή υψηλών δασμών σε ξένα προϊόντα.

Η Σλοβακία έγινε γνωστή ως το «Ντιτρόιτ της Ευρώπης», προσελκύοντας αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η Stellantis, η Kia και η Jaguar Land Rover. Η αυτοκινητοβιομηχανία της συμβάλλει περίπου στο 11% του ΑΕΠ της χώρας, καθώς και στο ήμισυ της βιομηχανικής της παραγωγής. Επίσης, αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της εθνικής απασχόλησης.

Τα τελευταία χρόνια, έχει εισέλθει στην αγορά κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων (EV), με σχέδια της σουηδικής Volvo Cars να δημιουργήσει μια μονάδα ηλεκτρικών οχημάτων στην κεντροευρωπαϊκή χώρα το 2026. Αυτό θα είναι το πέμπτο εργοστάσιο παραγωγής της Σλοβακίας. Η κινεζική Gotion High Tech και ο σλοβάκος συνεργάτης InoBat σχεδιάζουν επίσης να ξεκινήσουν ένα εργοστάσιο μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα, το οποίο θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες προκλήσεις των τελευταίων ετών απειλούν πλέον τη φήμη της Σλοβακίας ως ισχυρής δύναμης στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτές περιλαμβάνουν την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αυξημένο ανταγωνισμό από τον αναπτυσσόμενο κλάδο κατασκευής οχημάτων της Κίνας. Επιπλέον, η αύξηση των εθνικών φόρων και η γεωπολιτική μετατόπιση από την ΕΕ έχουν παρεμποδίσει τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της χώρας.

Προς το παρόν, οι εξαγωγές της Σλοβακίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, με τα οχήματα να συνεισφέρουν περίπου το 80% αυτού του όγκου εξαγωγών. Αυτό έχει καταστήσει τη Σλοβακία ιδιαίτερα εξαρτημένη από το εμπόριο των ΗΠΑ και σημαίνει ότι έχει πληγεί σοβαρά από την εισαγωγή υψηλών δασμών σε ξένα προϊόντα.

Πώς επηρεάζει τη Σλοβακία η συμφωνία ΕΕ- ΗΠΑ για δασμούς

Η ΕΕ κατάφερε να συνάψει μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ τον Ιούλιο, η οποία μείωσε τους δασμούς στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ από το αναμενόμενο 30% σε χαμηλότερο συντελεστή 15% και μείωσε τους δασμούς στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της Ένωσης από 27,5%. Η Ζουζάνα Πελάκοβα, από το thinktank Globsec με έδρα τη Σλοβακία, δήλωσε : «Στην τρέχουσα κατάσταση, η εμπορική συμμαχία ΗΠΑ-ΕΕ έχει σταθεροποιηθεί και οι δασμοί έχουν μειωθεί στο 15%, κάτι που είναι σίγουρα καλύτερο από την αρχική πρόταση, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση».

Ωστόσο, όταν οι νέοι δασμοί 15% εξετάζονται παράλληλα με το ευρύτερο σύνολο προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία της Σλοβακίας, γίνεται σαφές πόσο σκληρά θα πρέπει να αγωνιστεί ο τομέας για να διατηρήσει τη θέση του ως παγκόσμιος ηγέτης. Οι αυξημένοι εγχώριοι φόροι, μετά την εισαγωγή ενός φόρου συναλλαγών υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, με στόχο τον περιορισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού και τη χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων, υπονομεύουν τα κέρδη στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της χώρας.

Ο Φίτσο έχει δεχθεί πυρά από την ΕΕ για τη μακροχρόνια σχέση του με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Πούτιν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον συνεχιζόμενο πόλεμο. Σε δήλωσή του τον Ιούλιο, ο Φίτσο δήλωσε : «Αρνούμαι την πολιτική του «σιδερένιου φράχτη» που υπάρχει μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και θα ήθελα να προσφέρω ένα χέρι συνεργασίας πάνω από αυτόν τον φράχτη… Όσον αφορά την ενέργεια, λέω ανοιχτά ότι θεωρώ οποιαδήποτε σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σταματήσει οποιαδήποτε εισαγωγή φυσικού αερίου, πετρελαίου ή πυρηνικών καυσίμων από τη Ρωσία ως τρέλα».

Αξιόπιστος εταίρος;

Η στάση της σλοβακικής κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία έχει οδηγήσει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να θεωρούν τη Σλοβακία ως έναν λιγότερο αξιόπιστο εταίρο, έναν εταίρο που δεν είναι πρόθυμος να υποστηρίξει τις κυρώσεις στην ρωσική ενέργεια , οι οποίες έχουν ως στόχο να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα να τερματίσει τη σύγκρουσή της με την Ουκρανία.

Καθώς περίπου το 90% των άμεσων ξένων επενδύσεων της Σλοβακίας προέρχεται από χώρες της ΕΕ, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν την οικονομική της σταθερότητα. Μια έρευνα που διεξήχθη νωρίτερα μέσα στο έτος έδειξε ότι μεταξύ των ξένων εμπορικών επιμελητηρίων, το 36% των ευρωπαϊκών εταιρειών με περιουσιακά στοιχεία στη Σλοβακία δεν σχεδίαζαν να επενδύσουν ξανά στη χώρα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην απόφαση της Volkswagen να ξεκινήσει δραστηριότητες στην Πορτογαλία αντί για τη Σλοβακία για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο ID.1, ενώ η Stellantis επέλεξε να δημιουργήσει μια μονάδα ηλεκτρικών οχημάτων στην Ισπανία.

Παρά τις προκλήσεις, πολλοί πιστεύουν ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της Σλοβακίας που διαθέτει μια σημαντική ιστορία θα αντέξει την καταιγίδα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν. Ωστόσο, η ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών της χώρας, ZAPSR, πιστεύει ότι για να σημειωθεί πρόοδος, η βιομηχανία πρέπει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για τη βελτίωση της πολιτικής και της οικονομικής στήριξης του τομέα.

«Για να διατηρηθεί ο μετασχηματισμός της παραγωγής στην ηλεκτροκίνηση, είναι απαραίτητο το κράτος να δημιουργήσει συνθήκες-πλαίσιο για τους επενδυτές, με σαφή και σταθερό προσανατολισμό στην εξωτερική πολιτική, έχοντας κατά νου ότι τα τελευταία 15 χρόνια, το 93% των επενδύσεων προήλθε από τις χώρες της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ», ανέφερε η ZAPSR σε ανακοίνωσή της νωρίτερα φέτος. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της ZAPSR, Αλεξάντερ Ματούσεκ, τόνισε: «Αυτές οι ανησυχίες σχετικά με τη θέση της Σλοβακίας στον κόσμο είναι σχετικές. Εκτός από τους οικονομικούς παράγοντες, οι επενδυτές εξετάζουν επίσης τι κάνει το κράτος – δεν πρέπει να το υποτιμούμε αυτό».

Πηγή: ΟΤ

Green
COP30: Το μετέωρο βήμα της συμφωνίας για το κλίμα

COP30: Το μετέωρο βήμα της συμφωνίας για το κλίμα

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

inWellness
inTown
Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον καθαρό μισθό – Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Καθαρός μισθός στην Ευρώπη: Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης - Στην τελευταία δεκάδα η Ελλάδα

Ο καθαρός μισθός των εργαζομένων στην Ανατολική Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους μισθούς των εργαζομένων στη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
Αντιδρούν οι κυβερνήσεις 09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο
Αναταραχή με... τακτ 09.11.25

Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο

Με 53 ψήφους έναντι 80 μειοψήφησε η πρόταση του προέδρου του κόμματος για εσωτερικό δημοψήφισμα που θα αποφασίσει για το μέλλον των συμμαχιών

Σύνταξη
Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Μπαρτσελόνα για την 12η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ίντερ – Λάτσιο

LIVE: Ίντερ – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Λάτσιο για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν
Ελλάδα 09.11.25

Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν

Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα των ανηλίκων καθώς τους πρώτους 9 μήνες του 2025 πάνω από 9.000 παιδιά και έφηβοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών για σοβαρά περιστατικά βίας από κλοπές και ξυλοδαρμούς μέχρι και. διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά
Ελλάδα 09.11.25

Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά

Πολλά σπίτια στην Κρήτη έκλεισαν για πάντα μετά από μπαλωθιές. Γλέντια με μπαλωθιές οδήγησαν σε κηδείες, φίλοι έγιναν εχθροί, οικογένειες καταστράφηκαν και όμως κάποιοι επιμένουν.

Σύνταξη
Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Σύνταξη
Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς (vid)

Με ψυχολογία ο Βόλος, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, νίκησε τον Ατρόμητο και ισοβαθμεί με τον Λεβαδειακό στην 4η θέση. Τρίτη σερί εντός έδρας ήττα για την ομάδα του Περιστερίου

Σύνταξη
Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας
Αθλητισμός & Σπορ 09.11.25

Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας

Ο Μπάμπης Πιτσώλης τερμάτισε στην 3η θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου τρέχοντας στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, αλλά τα καλύτερα ήρθαν μετά.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;
Κρίσιμη 09.11.25

Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;

Η Βραζιλία επέλεξε να πραγματοποιήσει την COP30 στην Μπέλεμ του Αμαζονίου – ελπίζοντας να υπογραμμίσει συμβολικά τη σημασία των παγκόσμιων δασών που παραμένουν στόχοι για υλοτομία και βιομηχανίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία
Λάβρος 09.11.25

Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη - Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία
Εικασίες 09.11.25

To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία

Για δεκαετίες, το «Florentine» γεννούσε μύθους: ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι είχε κλαπεί, ενώ από άλλοι ορκίζονταν ότι είχε μεταπωληθεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
