Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»

Ευχές για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας απέστειλαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!».

Δένδιας: Η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως «χρόνια πολλά στους πιλότους μας που φρουρούν τον ελληνικό ουρανό, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του Προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ!».

Συμπλήρωσε ότι «με τα νέα αντιαεροπορικά και νέα αντιπυραυλικά συστήματα, τα UAV’s, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5ης γενιάς και τον αναγεννημένο μεταγωγικό της στόλο, η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή».

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε πως «θα έχει τις πιο ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες στην ιστορία της, ως δύναμη αποτροπής και διασφάλισης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας με την αεροπυρόσβεση, τις αεροδιακομιδές και τη συνδρομή στις αποστολές έρευνας και διάσωσης».