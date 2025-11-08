magazin
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έλεν Μίρεν: Με το Bραβείο Cecil B. DeMille θα τιμηθεί για τη συνολική της προσφορά
Culture Live 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:02

Έλεν Μίρεν: Με το Bραβείο Cecil B. DeMille θα τιμηθεί για τη συνολική της προσφορά

Η Έλεν Μίρεν ανήκει στη μικρή ομάδα καλλιτεχνών που έχουν κατακτήσει τα 3 σημαντικότερα βραβεία της υποκριτικής Όσκαρ, Emmy και Tony.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του νέου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, λίγες ημέρες πριν την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου.

Βραβείο με ιστορία από το 1952

Η σταρ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θρυλικών προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο από το 1952 απονέμεται για την συνολική προσφορά εμβληματικών μορφών του Χόλιγουντ.

«Η Έλεν Μίρεν είναι μια δύναμη της φύσης και η καριέρα της είναι πραγματικά εξαιρετική», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Χέλεν Χένε (Helen Hoehne). «Οι συγκλονιστικές ερμηνείες της και η αφοσίωσή της στην τέχνη συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές καλλιτεχνών και θεατών.

Είναι βαθιά τιμή να της απονείμουμε το Βραβείο Cecil B. DeMille», συμπλήρωσε.

Η βράβευση θα είναι το κεντρικό θέμα του «Golden Eve», μέσα από το οποίο θα τιμηθεί και ο νικητής του Βραβείου Carol Burnett, ο οποίος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Θα μεταδοθεί από το CBS και θα είναι διαθέσιμο και μέσω streaming στην πλατφόρμα του Paramount+.

Έλεν Μίρεν: Η πολυβραβευμένη ηθοποιός

Η Μίρεν ανήκει στη μικρή ομάδα καλλιτεχνών που έχουν κατακτήσει τα 3 σημαντικότερα βραβεία της υποκριτικής: Όσκαρ, Emmy και Tony. Το 2003, τιμήθηκε με τον τίτλο της Dame του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή της στις τέχνες.

Το «Golden Eve» αποτελεί εξέλιξη του περσινού επιτυχημένου αφιερώματος «Golden Gala», το οποίο τίμησε την Βαϊόλα Ντέιβις και τον Τεντ Ντάνσον.

Η ειδική εκπομπή του 2026 υπόσχεται μια πιο συναρπαστική εμπειρία, με επιμελημένα αφιερώματα, σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικά μηνύματα από φίλους, συνεργάτες και σημαντικούς ανθρώπους της βιομηχανίας.

Ποιοι καλλιτέχνες έχουν πάρει το συγκεκριμένο βραβείο

Το Βραβείο DeMille, που πήρε το όνομά του από τον πρωτοπόρο σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μιλ (Cecil B. DeMille), έχει τιμήσει 69 από τις πιο διαχρονικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως τους Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Τομ Χανκς (Tom Hanks) και Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford).

Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, με παρουσιάστρια τη Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser) θα είναι από τις πρώτες μεγάλες απονομές της σεζόν του 2026, σύμφωνα με το Variety.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»
«Απαρχαιωμένα» 08.11.25

Τα προβλήματα ασφάλειας στο Λούβρο θα επιλυθούν πλήρως σε «αρκετά χρόνια»

Σύμφωνα με έκθεση της αρχής ελέγχου της Γαλλίας, το Λούβρο διέθετε τα απαραίτητα κεφάλαια για να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας, αλλά ξόδεψε υπερβολικά ποσά για την απόκτηση έργων τέχνης.

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα
Culture Live 06.11.25

66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Ένας ναυτικός, χωρίς το δικό του πλοίο, λαχταρά αυτό που ξέρει πως θα τον καταστρέψει: τη ζωή στη θάλασσα. Είδαμε το Μπιτσκόμπερ στο 66ο ΦΚΘ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς
Culture Live 06.11.25

Η Annie ανέβηκε στη σκηνή του Παλλάς: Ένα μιούζικαλ που σε καλεί να ξαναγίνεις παιδί, να γελάσεις και να συγκινηθείς

Μια λαμπερή, ανθρώπινη παράσταση στο Θέατρο Παλλάς, γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και μια μικρή πρωταγωνίστρια που φωτίζει τα πάντα γύρω της. Το in βρέθηκε στην πρεμιέρα!

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο