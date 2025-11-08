Έλεν Μίρεν: Με το Bραβείο Cecil B. DeMille θα τιμηθεί για τη συνολική της προσφορά

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του νέου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, λίγες ημέρες πριν την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου.

Βραβείο με ιστορία από το 1952

Η σταρ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά θρυλικών προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο από το 1952 απονέμεται για την συνολική προσφορά εμβληματικών μορφών του Χόλιγουντ.

«Η Έλεν Μίρεν είναι μια δύναμη της φύσης και η καριέρα της είναι πραγματικά εξαιρετική», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Χέλεν Χένε (Helen Hoehne). «Οι συγκλονιστικές ερμηνείες της και η αφοσίωσή της στην τέχνη συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές καλλιτεχνών και θεατών.

Είναι βαθιά τιμή να της απονείμουμε το Βραβείο Cecil B. DeMille», συμπλήρωσε.

Η βράβευση θα είναι το κεντρικό θέμα του «Golden Eve», μέσα από το οποίο θα τιμηθεί και ο νικητής του Βραβείου Carol Burnett, ο οποίος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Θα μεταδοθεί από το CBS και θα είναι διαθέσιμο και μέσω streaming στην πλατφόρμα του Paramount+.

Έλεν Μίρεν: Η πολυβραβευμένη ηθοποιός

Η Μίρεν ανήκει στη μικρή ομάδα καλλιτεχνών που έχουν κατακτήσει τα 3 σημαντικότερα βραβεία της υποκριτικής: Όσκαρ, Emmy και Tony. Το 2003, τιμήθηκε με τον τίτλο της Dame του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τη συμβολή της στις τέχνες.

Το «Golden Eve» αποτελεί εξέλιξη του περσινού επιτυχημένου αφιερώματος «Golden Gala», το οποίο τίμησε την Βαϊόλα Ντέιβις και τον Τεντ Ντάνσον.

Η ειδική εκπομπή του 2026 υπόσχεται μια πιο συναρπαστική εμπειρία, με επιμελημένα αφιερώματα, σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικά μηνύματα από φίλους, συνεργάτες και σημαντικούς ανθρώπους της βιομηχανίας.

Ποιοι καλλιτέχνες έχουν πάρει το συγκεκριμένο βραβείο

Το Βραβείο DeMille, που πήρε το όνομά του από τον πρωτοπόρο σκηνοθέτη Σέσιλ Ντε Μιλ (Cecil B. DeMille), έχει τιμήσει 69 από τις πιο διαχρονικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, όπως τους Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Τομ Χανκς (Tom Hanks) και Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford).

Η 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, με παρουσιάστρια τη Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser) θα είναι από τις πρώτες μεγάλες απονομές της σεζόν του 2026, σύμφωνα με το Variety.