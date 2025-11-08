science
Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:09

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Η Μεσόγειος βράζει… Πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στο μεγαλύτερο μέρος της Μεσογείου στα τέλη Οκτωβρίου. Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν ερευνητές του επιστημονικού κόμβου πληροφόρησης Climatebook, οι τιμές που μετρήθηκαν υπερβαίνουν ακόμη και τους 2 βαθμούς Κελσίου από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου, όπου παρατηρούνται ελαφρώς αρνητικές αποκλίσεις εξαιτίας των ατμοσφαιρικών συνθηκών που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός πως μέχρι στιγμής στο 93% των ημερών του 2025 η θερμοκρασία στην επιφάνεια της Μεσογείου ήταν υψηλότερη από το φυσιολογικό, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφηκαν αρκετά ρεκόρ μέγιστων θερμοκρασιών.

«Η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στη Μεσόγειο κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου», λέει στα «ΝΕΑ» ο Γιώργος Κύρος, αναλυτής γεωκλιματικών δεδομένων στον κόμβο πληροφόρησης Climatebook.gr. «Αναφερόμαστε στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, δηλαδή σε ένα βάθος περίπου 10 εκατοστών. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, και ειδικότερα στη Θάλασσα του Λεβάντε, ενώ οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα παρατηρούνται στη Δυτική Μεσόγειο και είναι της τάξεως του 1-1,5 βαθμού Κελσίου από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020», συμπληρώνει. «Οπως προκύπτει από τις αναλύσεις μας, πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο και δεν αφορά μόνο την επιφάνεια της Μεσογείου αλλά είναι παγκόσμιο. Τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, όμως, το βλέπουμε σε ακραίο βαθμό».

Σύγκριση

«Οι τιμές είναι υψηλές και έχει σημασία να αναφέρουμε ότι τις συγκρίνουμε με τη μέση τιμή της 30ετίας 1991-2020, μια περίοδο κατά την οποία είχε ήδη αρχίσει να παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας», λέει στα «ΝΕΑ» ο Σταύρος Ντάφης, μετεωρολόγος και συντάκτης στο Climatebook.gr. «Αν πάμε ακόμη πιο πίσω, τότε οι θετικές αποκλίσεις θα είναι μεγαλύτερες. Πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ότι οι θερμοκρασίες αυτές αφορούν την επιφάνεια της θάλασσας και δεν σημαίνει ότι αντίστοιχες αποκλίσεις υπάρχουν σε όλα τα βάθη. Βέβαια, μετρήσεις που πραγματοποιήσαμε πέρυσι στα 1.000 μέτρα βάθος έδειξαν μεν χαμηλότερες θερμοκρασίες σε απόλυτες τιμές, όμως και πάλι με θετικές αποκλίσεις σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η θάλασσα ακολουθεί τη θέρμανση της ατμόσφαιρας. Η θάλασσα είναι μια «καταβόθρα» της αυξημένης θερμότητας που έχει ο πλανήτης μας, δηλαδή αποθηκεύει ενέργεια και αλλάζει θερμοκρασία πολύ πιο αργά. Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στη θάλασσα δεν είναι τόσο συχνές όσο αυτές της ατμόσφαιρας», εξηγεί.  Οι μετρήσεις της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Μεσογείου προέρχονται από δορυφορικά δεδομένα της μονάδας Marine του προγράμματος Copernicus που είναι άκρως ανησυχητικά. «Συνολικά για το 2025 μέχρι στιγμής, η μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στη Μεσόγειο βρίσκεται σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για 277 από τις 296 ημέρες. Δηλαδή, έως και τις 22/10/2025 η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στη Μεσόγειο ήταν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στο περίπου 93% των ημερών του έτους. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 27 ημερήσια ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας, ενώ δεν σημειώθηκε κανένα ρεκόρ ελάχιστης θερμοκρασίας», λέει ο Γιώργος Κύρος.

Διαφοροποιήσεις

Παρά τη γενική εικόνα, όπως εξηγούν οι ερευνητές, κατά τόπους εντοπίζονται διαφοροποιήσεις: μοναδική εξαίρεση στην υπέρβαση της μέσης τιμής αποτελούν περιοχές της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου, όπου παρατηρούνται ελαφρώς αρνητικές αποκλίσεις, της τάξεως του -0,4 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. «Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή, για παράδειγμα στο Ιόνιο βοήθησαν οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το περασμένο χρονικό διάστημα στη Δυτική Ελλάδα», εξηγεί ο Γ. Κύρος. Οι συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Μεσογείου είναι δραματικές. «Κατ’ αρχάς, επηρεάζονται τα οικοσυστήματα. Τα κοράλλια αλλάζουν όψη ή πεθαίνουν, ενώ επίσης έχουμε μεταβολή του φυσιολογικού ετήσιου κύκλου του φυτοπλαγκτού, κάτι που επηρεάζει και τα ψάρια που τρέφονται με αυτό», λέει ο Σταύρος Ντάφης. «Και βέβαια η αυξημένη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας επηρεάζει τα βαρομετρικά συστήματα της ατμόσφαιρας καθώς έχουμε αυξημένες εξατμίσεις. Αυτή η περίσσεια υδρατμών προκαλεί πιο ακραία φαινόμενα – όχι περισσότερα, αλλά σίγουρα ισχυρότερης έντασης».

Stream science
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕΕ: Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
Ανθρώπινες πόλεις 03.11.25

Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προειδοποίησε πως ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα εξέλιπε αν μειώνονταν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας
Περιβάλλον 02.11.25

Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας

Η ανακάλυψη ότι οι πλούσιες γειτονιές έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη φύση έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ευημερία και ρίχνει φως στις διαρθρωτικές αδικίες των πόλεων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ
Social Europe 31.10.25

Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες φεύγουν από το Τουβάλου – Μια νέα κρίση είναι ήδη εδώ

Η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να εκτοπίζει ανθρώπους από τους τόπους τους. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες εγκαθίστανται στην Αυστραλία. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα τείχη ή στην αλληλεγγύη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καύσωνες: Συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας
Νέα έρευνα 30.10.25

Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες

Οι καύσωνες επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωή μας - Ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξάνεται κατά 13% στην κορύφωση ενός καύσωνα, σύμφωνα με μελέτη

Σύνταξη
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
