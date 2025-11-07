Κρήτη: Μέτρα για την οπλοκατοχή ανακοινώνει σήμερα ο Χρυσοχοΐδης

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναμένεται να παρουσιάσει στις 11:00, το πλαίσιο των νέων μέτρων για την οπλοκατοχή, περιλαμβάνοντας τον τρόπο έκδοσης αδειών και τη διαδικασία διεξαγωγής ελέγχων. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Το γενικό πλαίσιο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής και του τρόπου που δίνονται άδειες καθώς και στο πως διεξάγονται οι έλεγχοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ θα υπάρξει και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται συλλήβδην κάτοικοι μιας περιοχής – τα οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων

Η επίσκεψη έχει στόχο την αξιολόγηση των ενεργειών της αστυνομίας και την ανακοίνωση νέων μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, o δημοσιογράφος των «Νέων» και του «Βήματος» Βασίλης Λαμπρόπουλος, «γίνονται συνέχεια διαβουλεύσεις για το τι θα πει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Το πρώτο που μελετάται είναι αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων και να μπαίνουν φυλακή οι υπότροποι».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες:

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα αναγγείλει τη δημιουργία παραρτήματος του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Θα δημιουργηθούν ειδικές δυνάμεις παρέμβασης, επιχειρησιακές, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Θα υπάρξει χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων».

Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται δήλωση από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε (MEGA) πως «πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων (…)».