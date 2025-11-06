Ώρα Χρυσοχοΐδη στη σκιά της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια – Στην Κρήτη μεταβαίνει ο υπουργός

Στην Κρήτη θα βρίσκεται την Παρασκευή (7 Νοεμβρίου) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην σκιά του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Από το Ηράκλειο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή, την αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής

«Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη την Παρασκευή στις 11 το πρωί, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης για σημαντικά θέματα της επικαιρότητας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων

Ώρες πριν τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την οπλοκατοχή η επίσκεψη έχει στόχο την αξιολόγηση των ενεργειών της αστυνομίας και την ανακοίνωση νέων μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, o δημοσιογράφος των «Νέων» και του «Βήματος» Βασίλης Λαμπρόπουλος, «γίνονται συνέχεια διαβουλεύσεις για το τι θα πει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Το πρώτο που μελετάται είναι αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων και να μπαίνουν φυλακή οι υπότροποι».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες:

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης θα αναγγείλει τη δημιουργία παραρτήματος του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Θα δημιουργηθούν ειδικές δυνάμεις παρέμβασης, επιχειρησιακές, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Θα υπάρξει χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων».

Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται δήλωση από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στήριξης των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών στα Βοριζια και το Ζαρό.

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε (MEGA) πως «πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων (…)».