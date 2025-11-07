Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωϊνό της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου στη Ραφήνα με μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο γιος της να εντοπίζονται νεκροί στο σπίτι τους λίγα μόλις μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σύμφωνα με rpn.gr η δυσάρεστη οσμή που αναδυόταν από το διαμέρισμα ανησύχησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία. Όταν οι αρχές έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: η 80χρονη μητέρα και ο 55χρονος γιος της κείτονταν νεκροί, πιθανότατα για αρκετές ημέρες.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Σύμφωνα όλες τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν έδειχνε σημάδια αναστάτωσης.

Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου μητέρας και γιου και ο χρόνος που συνέβη.

Η ηλικιωμένη μητέρα και ο γιος της ζούσαν μόνοι τους, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές. Οι γείτονες αναφέρουν ότι τελευταία δεν τους είχαν δει για ημέρες, αλλά μόνο όταν η έντονη δυσοσμία έγινε αντιληπτή, υποψιάστηκαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.

Οικογενειακή τραγωδία

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του ενός να προκάλεσε αδυναμία του άλλου να ζητήσει βοήθεια, οδηγώντας έτσι σε μια αλυσιδωτή τραγωδία μέσα στη σιωπή του σπιτιού τους.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα θλιβερό περιστατικό, αλλά για μια γροθιά στο στομάχι σχετικά με τη μοναξιά και την εγκατάλειψη που βιώνουν πολλοί ηλικιωμένοι και άνθρωποι σε ευάλωτη κατάσταση. Δ