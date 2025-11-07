Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»
Όπως επισημαίνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, το clawback, που ξεκίνησε ως μνημονιακό μέτρο, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν στο κράτος οποιαδήποτε δαπάνη για εξετάσεις υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
Συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών και πορεία διαμαρτυρίας προς το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποίησαν οι εργαστηριακοί γιατροί της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε 24ωρη απεργία, κρατώντας κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.
Οι γιατροί ζητούν την άμεση κατάργηση του clawback, του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής χρημάτων στο κράτος, ο οποίος, όπως καταγγέλλουν, εφαρμόζεται εδώ και 13 χρόνια και τους οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση.
«Ανεπαρκή τα μέτρα του υπουργείου Υγείας, η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της»
Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), Ρένα Σουλτούκη, μιλώντας στο Orange Press Agency, τόνισε την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος.
«Είναι μια πρωτοφανής κίνηση ιατρική που γίνεται. Όλα τα εργαστήρια της χώρας, ακτινολόγοι και μικροβιολόγοι, έχουμε έρθει στην Αθήνα. Θέλουμε να βροντοφωνάξουμε ότι είμαστε καταχρεωμένοι λόγω του clawback, χωρίς να έχουμε δανειστεί. Δεν αντέχουμε άλλο και ότι πρέπει η πολιτεία επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της», ανέφερε η κα Σουλτούκη.
Όπως εξήγησε, η ευθύνη της πολιτείας είναι «απέναντι στους ασθενείς πολίτες αυτού του κράτους», καθώς τα χρέη των εργαστηρίων είναι τεράστια. «Κάθε εργαστήριο αυτή τη στιγμή χρωστάει από 150.000 μέχρι 380.000 ευρώ. Όχι γιατί δανείστηκε, αλλά για τις εξετάσεις των ασθενών που εκτελεί αδιαμαρτύρητα. Και αυτό το χρέος είναι μέχρι το 2022», σημείωσε, καταλήγοντας: «Δεν φτάνει κανένα από τα μέτρα τα οποία πήρε ο Υπουργός Υγείας. Ήρθαμε να φωνάξουμε «μέχρι εδώ, δεν αντέχουμε άλλο»».
