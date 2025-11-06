«Συνήθως, όταν λέμε ότι είμαστε Βρετανοί, παίρνουμε ένα χαμόγελο ή μια επευφημία. Όχι αυτή τη φορά. Καμία χαρά. Κανένα αστείο. Αντίθετα, επρόκειτο να δούμε την ανελέητη πλευρά της κρίσης στρατολόγησης της Ουκρανίας». Αυτά έγραψε πρόσφατα ο Βρετανός ανταποκριτής της The Sun περιγράφοντας το σοκ που βίωσε στην Ουκρανία με την φρενίτιδα έχει κυριεύσει το Κίεβο να βρει στρατιώτες.

Πρόσφατα, ο Jerome Starkey ήταν σε αποστολή με έναν συνάδελφό του στο ουκρανικό μέτωπο, όπου συνοδεύονταν από έναν Ουκρανό συνάδελφό τους ο οποίος ήταν ο μεσάζοντάς για τις ανάγκες της δημοσιογραφικής κάλυψης (fixer). Ο ίδιος όμως ήταν και προσωπικός φίλος του Starkey.

Ωστόσο, όταν τους σταμάτησαν Ουκρανοί στρατιώτες, όχι μόνο δεν ήταν φιλικοί, αλλά μετέφεραν με τη βία ξαφνικά τον Ουκρανό ρεπόρτερ και για να τον στρατολογήσουν με το ζόρι, όπως σημείωσε ο Starkey.

«Η ομάδα μας των τριών διαλύθηκε. Ο φίλος μου στερήθηκε την ελευθερία του. Ο φωτογράφος της Sun κι εγώ μείναμε ξεκρέμαστοι χωρίς μεταφραστή. Το επικίνδυνο, ακριβό και προ πολλού σχεδιασμένο ρεπορτάζ μας κατέρρευσε».

Μπορεί αυτές οι δυσκολίες της βρετανικής δημοσιογραφικής ομάδας να ωχριούν μπροστά στους στόχους των Ουκρανών, αλλά όπως λέει ο δημοσιογράφος «η εμπειρία μάς έδειξε πόσο βαθιά έχει φτάσει η χώρα για να κλείσει τα ολοένα και μεγαλύτερα κενά στην πρώτη γραμμή».

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης το Φθινόπωρο του 2023, του 2023, ο τότε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, δήλωσε ότι ο πόλεμος είχε περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι τον απέπεμψε για την ειλικρίνειά του.

Όπως σημειώνει ο Starkey η διαπίστωση του Ζαλούζνι ότι ο πόλεμος δεν θα τελείωνε γρήγορα κρυστάλλωσε τους φόβους όσων ήταν αποφασισμένοι να αποφύγουν τη στράτευση.

Οι 2 στους 10 θέλουν τερματισμό πολέμου

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 αναφέρθηκαν πάνω από 110.000 περιστατικά λιποταξίας στην Ουκρανία. Το 2024, οι Ουκρανοί εισαγγελείς κίνησαν πάνω από 89.000 διαδικασίες λιποταξίας ή αυθαίρετης εγκατάλειψης μονάδων. Πρόκειται για 3,5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το 2023.

Πάνω από το 20% του ουκρανικού στρατού, που αριθμεί περίπου ένα εκατομμύριο, έχει λιποτακτήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και τα νούμερα αυξάνονται συνεχώς.

«Ψάξτε στο διαδίκτυο και θα βρεις μια πληθώρα — χιλιάδες περιστατικά — με τα περισσότερα να έχουν καταγραφεί μόνο φέτος» λέει σε ανάλυσή του ο πρώην διπλωμάτη του Ην. Βασιλείου που υπηρέτησε για χρόνια στην πρεσβεία στη Μόσχα, Ίαν Πράουντ.

«Μπορείς να βρεις βίντεο με έναν στρατολόγο να καταδιώκει έναν άνδρα και να πυροβολεί, έναν άνδρα να πεθαίνει από ασφυξία στον δρόμο με το γόνατο ενός στρατολόγου στον λαιμό του. Πολλά περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας ή φίλους που παλεύουν απεγνωσμένα για να εμποδίσουν να πάρουν τον δικό τους άνθρωπο με το ζόρι».

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, εάν τέτοια βίντεο διαμοιράζονταν στις ΗΠΑ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιστεύω ότι το κοινό θα εξέφραζε σοβαρές ανησυχίες. «Κι όμως, τα δυτικά ΜΜΕ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σιωπηλά, και δυσκολεύομαι να καταλάβω το γιατί» σημειώνει.

Την ίδια στιγμή, έχει εκτοξευτεί το ποσοστό των Ουκρανών που επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου. Από 27% που ήταν το 2023 σήμερα είναι στο 69% το 2025. Αντίστοιχα, η υποστήριξη στο να «συνεχίσει η Ουκρανία να πολεμά μέχρι να κερδίσει τον πόλεμο», κάτι που διαφαίνεται στον ορίζοντα- έχει κατρακυλήσει στο 24% από το 63% που ήταν το 2024, σύμφωνα με Gallup.

Όσον για τον Ουκρανό που μάζεψαν οι στρατολόγοι ο Βρετανός δημοσιογράφος καταλήγει: Δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη του. Προσεύχομαι ο στρατός να βρει τρόπο να αξιοποιήσει τις ικανότητές του ως δημοσιογράφου».