06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 22:00

«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Η ομιλία του Ζόραν Μαμντάνι μετά τη νίκη του στις δημαρχιακές εκλογές της Νέας Υόρκης μεταδόθηκε ζωντανά από την ισραηλινή τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Αυτό αποτελεί ακόμα ένα σημάδι της βαθιάς εμπλοκής του Ισραήλ στην αμερικανική πολιτική, αλλά ακόμα περισσότερο στην σημασία της εκλογής του επόμενου ηγέτη της πόλης με τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό στον κόσμο, σύμφωνα με το The New York Times.

«Το μεγάλο μήλο έπεσε», δήλωσε ο Αβιντόρ Λίμπερμαν, ηγέτης ενός δεξιού κόμματος της αντιπολίτευσης και πρώην υπουργός Εξωτερικών, μέσω ενός εκπροσώπου του.

Προέτρεψε «τους Εβραίους της Νέας Υόρκης που θέλουν να επιβιώσουν» να μεταναστεύσουν «εκεί όπου ανήκουν — στη γη του Ισραήλ».

Ο Ντάνι Ντάνον, πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ήταν πιο συγκρατημένος, υποσχόμενος σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να συνεργαστεί με τους Εβραίους ηγέτες της Νέας Υόρκης «για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία τους».

Πώς ο πόλεμος στη Γάζα πυροδότησε μία δομική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ

Η έντονη αντίδραση των Ισραηλινών αξιωματούχων ωστόσο παρέλειψε να επικεντρωθεί στο πώς οι πολιτικές του Ισραήλ και η διεξαγωγή του βίαιου πολέμου στη Γάζα ενίσχυσαν την πολιτική υποστήριξη του Μαμντάνι.

Και στο τόπο με τον οποίο, οι συνθήκες αυτές  έσπασαν τους άγραφους αλλά φαινομενικά απαραβίαστους κανόνες της Αμερικής, οι οποίοι για γενιές θεωρούσαν την υποστήριξη προς το Ισραήλ απαραίτητη για την προώθηση σε υψηλότερα αξιώματα.

Αντίθετα, μεταξύ των Παλαιστινίων, η νίκη του 34χρονου Μαμντάνι, ο οποίος θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος και νοτιοασιάτης δήμαρχος της Νέας Υόρκης, χαιρετίστηκε ως ορόσημο από πολλές απόψεις.

Κάποιοι είδαν μια ευπρόσδεκτη γενεαλογική αλλαγή στην αμερικανική κοινή γνώμη — μια αλλαγή που θα μπορούσε ακόμη και να ενθαρρύνει τους mainstream Δημοκρατικούς να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς το Ισραήλ και την υποστήριξή τους προς τους Παλαιστινίους χωρίς το φόβο ότι αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει την καριέρα τους.

Ο Μαμντάνι δεν υποχώρησε

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαμντάνι αρνήθηκε να δηλώσει αν υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει ως εβραϊκό κράτος, λέγοντας ότι πιστεύει ότι όλοι οι πολίτες του, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, πρέπει να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα.

Ο Μαμντάνι υποστήριξε ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, ισχυρισμός που διατυπώθηκε επίσης από μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών και από πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, φάνηκε απρόθυμος στις αρχές της προεκλογικής εκστρατείας να καταδικάσει μια φράση ακτιβιστών, «παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα», την οποία πολλοί Εβραίοι θεωρούν απειλητική λόγω της σύνδεσής της με την τρομοκρατία και τη βία κατά τη διάρκεια των παλαιστινιακών εξεγέρσεων στις δεκαετίες του 1980 και του 2000.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαμντάνι ήταν αντικείμενο σφοδρών επιθέσεων που υπονοούσαν ότι ήταν υποστηρικτής των τρομοκρατών, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας, αφού απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η Χαμάς πρέπει να καταθέσει τα όπλα.

Ο Μαμντάνι είπε μόνο ότι πιστεύει ότι τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ πρέπει να «τηρούν το διεθνές δίκαιο», αλλά, υπό πίεση, διευκρίνισε αργότερα ότι καταδικάζει τη Χαμάς.

Ο Μαμντάνι υποσχέθηκε επίσης ότι, αν εκλεγεί, θα συλλάβει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου με ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αν και οι ειδικοί είπαν ότι μια τέτοια κίνηση ήταν πιθανότατα παράνομη.

Όταν ρωτήθηκε για την εκλογή του Μαμντάνι την Τετάρτη, μια εκπρόσωπος του Νετανιάχου δεν σχολίασε, αλλά εξήρε τη σχέση του ισραηλινού πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Τραμπ.

Αναταραχή στο Ισραήλ

Όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετοί σύμμαχοι του Νετανιάχου αντέδρασαν στο αποτέλεσμα της Νέας Υόρκης επαναλαμβάνοντας μερικές από τις πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Μαμντάνι.

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ από το ακροδεξιό κόμμα Jewish Power, χαρακτήρισε τον Μαμντάνι «υποστηρικτή της Χαμάς, μισητή του Ισραήλ και φανερό αντισημίτη».

Και ο Αμιχάι Τσίκλι, Ισραηλινός υπουργός με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τη διασπορά των Εβραίων και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, υπονόησε ότι ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι «κάποιος του οποίου οι θέσεις δεν απέχουν πολύ από αυτές των τζιχαντιστών φανατικών που δολοφόνησαν 3.000 από τους πολίτες της» στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

«Η Νέα Υόρκη βαδίζει με ανοιχτά μάτια προς την άβυσσο στην οποία έχει βυθιστεί το Λονδίνο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στον μουσουλμάνο δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας, Σαντίκ Καν.

Αρκετοί αναλυτές δήλωσαν ότι το επίτευγμα του Μαμντάνι περιέχει διδάγματα για το μέλλον της αμερικανικής πολιτικής, τα οποία οι ισραηλινοί ηγέτες θα έκαναν καλά να λάβουν υπόψη.

«Αυτό που έκανε αποδεικνύει ότι το να αντισταθεί κανείς στο Ισραήλ χωρίς να χαμηλώσει το βλέμμα μπορεί να είναι πολιτικά επωφελές, ή τουλάχιστον όχι επιζήμιο», έγραψε στο blog του ο Σμουλ Ρόσνερ, ειδικός στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και διασποράς.

Οι Παλαιστίνιοι με τον Μαμντάνι

Παρά την ανησυχία που προκάλεσε στο Ισραήλ η νίκη του Μαμντάνι, ορισμένοι Παλαιστίνιοι την είδαν ως μια πολιτική αλλαγή.

Σε μια δήλωση, ο Μουσταφά Μπαργκούτι, ηγέτης της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, μιας πολιτικής παράταξης στη Δυτική Όχθη, προανήγγειλε μια «επανάσταση υπό την ηγεσία των νέων και μια ιστορική μεταμόρφωση».

Η Χανάν Ασράουι, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μπιρζέιτ στη Δυτική Όχθη και πρώην αξιωματούχος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, χαρακτήρισε τη νίκη του Μαμντάνι «συναγερμό για τις ΗΠΑ και τον κόσμο, ειδικά για τους Δημοκρατικούς που εργάστηκαν ενάντια στους δικούς τους προοδευτικούς».

«Είναι ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι για αλλαγή και προς ολόκληρο το πολιτικό σύστημα ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι για κοινωνική δικαιοσύνη και ένταξη», είπε σε συνέντευξή της.

«Νομίζω ότι αυτό προαναγγέλλει μια νέα εποχή στις ΗΠΑ».

Ο αιδεσιμότατος Μούνθερ Ισαάκ, ένας εξέχων λουθηρανός πάστορας στη Δυτική Όχθη, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ενθαρρυντικό» επειδή, όπως είπε σε συνέντευξή του, «πολλοί φιλελεύθεροι, όταν υποψηφίζονται για υψηλά αξιώματα, εγκαταλείπουν την Παλαιστίνη. Ο Μαμντάνι αποδεικνύει ότι μπορεί κανείς να κερδίσει χωρίς να συμβιβάζεται σε θέματα που αφορούν την Παλαιστίνη».

Και ο Αχμάντ Τίμπι, Άραβας βουλευτής του ισραηλινού κοινοβουλίου, εξήρε τον Μαμντάνι σε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, αποκαλώντας τον «ηγέτη που ενέπνευσε όλο το φάσμα των κοινοτήτων της Νέας Υόρκης και νίκησε τους ρατσιστές, τους ισλαμοφοβικούς και τους φανατικούς».

Συγχαίροντάς τον στα αραβικά, πρόσθεσε: «Μαμπρούκ».

Προσπάθησαν να δυσφημίσουν τον Μαμντάνι ως αντισημίτη – Οι ψηφοφόροι δεν «τσίμπησαν»

Ο Ζοράν Μαμντάνι, με τη νίκη του στις εκλογές της Νέας Υόρκης, απέδειξε ότι η αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους και η εναντίωση στον σιωνισμό δεν αποτελούν πολιτικό εμπόδιο, αλλά δύναμη ανανέωσης.

Παρά τις επίμονες ψευδείς κατηγορίες περί αντισημιτισμού και τις οργανωμένες προσπάθειες δυσφήμησής του από φιλοϊσραηλινές ομάδες, ο Μαμντάνι αρνήθηκε να υποκύψει, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη ενός κοινού που διψά για ειλικρίνεια και δικαιοσύνη.

Η στάση του σηματοδότησε την απόρριψη της πολιτικής εκμετάλλευσης του αντισημιτισμού και της ισλαμοφοβίας, φαινόμενα που κυριάρχησαν στη δημόσια σφαίρα τα τελευταία χρόνια.

Ενώ οι επιθέσεις εναντίον του βρήκαν απήχηση σε ορισμένους κύκλους, ιδιαίτερα μεταξύ ηλικιωμένων Εβραίων ψηφοφόρων που έχουν συνδέσει την πολιτική τους ταυτότητα με την υποστήριξη ενός εθνοτικού κράτους, η νέα γενιά Εβραίων της Νέας Υόρκης στάθηκε στο πλευρό του, αποδεικνύοντας ότι η υπεράσπιση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων δεν αντιστρατεύεται την εβραϊκή ασφάλεια ή ταυτότητα.

Ως επερχόμενος δήμαρχος, αναμένεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις του: να υπερασπιστεί τις εβραϊκές κοινότητες, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην ισότητα και να επανεξετάσει τις σχέσεις της πόλης με το Ισραήλ, όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, οι εκτοπισμοί και το απαρτχάιντ στη Γάζα.

Η επιτυχία του αποδεικνύει πως η πολιτική ακεραιότητα μπορεί να υπερισχύσει της συκοφαντίας και πως μια δίκαιη Νέα Υόρκη δεν χρειάζεται να βασίζεται στη δαιμονοποίηση των Μουσουλμάνων.

Όπως δήλωσε το βράδυ της νίκης του, «η Νέα Υόρκη δεν θα είναι πλέον μια πόλη όπου μπορείς να εκμεταλλεύεσαι την ισλαμοφοβία για να κερδίσεις εκλογές»

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
