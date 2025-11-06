Γάζα: Ο ΠΟΥ ετοιμάζει εκστρατεία εμβολιασμού 44.000 παιδιών
Κάπου 44.000 παιδιά στη Γάζα θα εμβολιαστούν μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών εναντίον της ιλαράς, της παρωτίτιδας, της ερυθράς και της πολιομυελίτιδας, μεταξύ άλλων ασθενειών.
- Ισόβια σε νοσηλευτή που σκότωσε 10 ασθενείς του - Τους χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις μορφίνης
- Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί
- Έντονη βροχόπτωση και χαλάζι στην Κρήτη - Γέμισε πέτρες και χώματα ο ΒΟΑΚ
- Οι τρεις φούσκες που απειλούν την παγκόσμια οικονομία
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ετοιμάζεται να αρχίσει την Κυριακή εκτενή εκστρατεία εμβολιασμού των παιδιών στη Λωρίδα της Γάζας (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mahmoud Issa, επάνω, από παλαιότερο εμβολιασμό στη Γάζα).
Κάπου 44.000 παιδιά, που ήταν αδύνατο να εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια δυο χρόνων που μαινόταν ο πόλεμος του στρατού του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, θα εμβολιαστούν μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών εναντίον της ιλαράς, της παρωτίτιδας, της ερυθράς και της πολιομυελίτιδας, μεταξύ άλλων ασθενειών.
Υπολογίζεται ότι το 20% των παιδιών κάτω των πέντε ετών δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου ή μόνο για ορισμένες ασθένειες
Οι επόμενες δόσεις θα τους χορηγηθούν τον Ιανουάριο. Αφού καταγράφηκαν κρούσματα πολιομυελίτιδας στη Λωρίδα της Γάζας, ο ΠΟΥ προχώρησε σε εκστρατείες εμβολιασμού κατά της νόσου χάρη σε προηγούμενες προσωρινές καταπαύσεις του πυρός, το καλοκαίρι του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.
Ωστόσο μολονότι αναπτύχθηκαν κινητές μονάδες εμβολιασμού στον παλαιστινιακό θύλακο, δεν μπόρεσαν να φθάσουν σε όλα τα παιδιά.
Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι το 20% των παιδιών κάτω των πέντε ετών δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου ή έχουν εμβολιαστεί μόνο για ορισμένες ασθένειες εξαιτίας του πολέμου.
Αποτίμηση του υποσιτισμού
Παράλληλα με την εκστρατεία εμβολιασμού, η UNICEF, το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αποτίμηση του υποσιτισμού των παιδιών και των νέων, προκειμένου να μπορέσει να προσφερθεί βοήθεια όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα.
Σύμφωνα με δεδομένα του ΠΟΥ, ο γενικός δείκτης εμβολιασμού στη Λωρίδα της Γάζας πριν τον πόλεμο βρισκόταν στο 98%, όμως πλέον εκτιμάται πως έχει υποχωρήσει κάτω από το 70%.
Πηγή: ΑΠΕ
- Γάζα: Ο ΠΟΥ ετοιμάζει εκστρατεία εμβολιασμού 44.000 παιδιών
- Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
- Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
- ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
- Γάζα: Οι ΗΠΑ καταθέτουν ψήφισμα με το σχέδιο Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
- ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις