Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Όταν την 6η Νοεμβρίου του 1986 ο Άλεξ Φέργκιουσον φωτογραφίζονταν στο κέντρο του Ολντ Τράφορντ, στο πλαίσιο της παρουσίασης του από την διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κανείς μπορούσε να φανταστεί πως ο Σκωτσέζος προπονητής θα άλλαζε την ιστορία του αγγλικού συλλόγου.

Ακόμα και ο ίδιος δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι θα δημιουργούσε μια ομάδα που θα τα σάρωνε όλα στο διάβα της, γιατί αυτό ακριβώς έκανε ο Σερ Άλεξ.

Έφτιαξε μια ομάδα που βγήκε από την αφάνεια και πρωταγωνίστησε όλα τα χρόνια στα οποία κάθισε στον πάγκο της ο Σκωτσέζος τεχνικός.

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια λέει ο λαός μας, αλλά δεν μπορείς να μην σταθείς με δέος στα όσα πέτυχε ο πιο μεγάλος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Γιατί πολύ απλά ο Φέργκι είναι για την Γιουνάιτεντ αυτό που ήταν ο Μπιλ Σάνκλι για την Λίβερπουλ, δηλαδή τα πάντα.

Premier League 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

FA Cup 🏆🏆🏆🏆🏆

League Cup 🏆🏆🏆🏆

Champions League 🏆🏆 39 years ago, Sir Alex Ferguson’s legendary run at Manchester United began 👑 pic.twitter.com/WZqJDgEC3d — B/R Football (@brfootball) November 6, 2025

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι ο Σερ Άλεξ είναι η κορυφαία προσωπικότητα στην ιστορία του συλλόγου, ξεπερνώντας μεγάλες μορφές που είχαν ηγετική παρουσία στο «θέατρο των ονείρων».

Ανέλαβε μια δύσκολη αποστολή, αναλαμβάνοντας τα «ηνία» της αγγλικής ομάδας, διαδεχόμενος τον Ρον Άτκινσον στον πάγκο της Γιουνάιτεντ.

Και η αλήθεια είναι πως δούλεψε πολύ σκληρά για να οδηγήσει την ομάδα του σε τεράστιες επιτυχίες, δημιουργώντας μια «αυτοκρατορία», για την οποία μπορούσαν να υπερηφανεύονται οι οπαδοί του συλλόγου.

Ο Φέργκι τα έκανε όλα σωστά, τα έκανε όλα μαγικά και ο τρόπος με τον οποίο κουμάνταρε το «καράβι» ήταν υποδειγματικός.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οδήγησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση 13 πρωταθλημάτων, πέντε Κυπέλλων Αγγλίας, δύο Τσάμπιονς Λιγκ και τεσσάρων Λιγκ Καπ.

Ο Σερ Άλεξ αποχώρησε από τον πάγκο της αγγλικής ομάδας το 2013 και από τότε η Γιουνάιτεντ δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει την Πρέμιερ Λιγκ, κι αυτό τα λέει όλα.

Το σίγουρο όμως είναι ότι ο Σκωτσέζος άλλαξε την μοίρα του συλλόγου, γιγαντώνοντας την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.