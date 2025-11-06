Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1: Ο Σάμαρτζιτς «χτύπησε» στο 90′! (vid)

Σαν από μηχανής θεός… ο Σάμαρτζιτς «υπέταξε» τη Μαρσέιγ στο 90′ και χάρισε τη νίκη στην Αταλάντα με 1-0, αφήνοντας τη Μαρσέιγ… στον πάγο.

Οι «μπεργκαμάσκι» κυριάρχησαν στο παιχνίδι και έχασαν ήδη από το 15′ την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με άστοχη εκτέλεση σε πέναλτι από τον Τσαρλς Ντε Κετελάερε. Στο δεύτερο μέρος, ο Λούκμαν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από τον έλεγχο στο VAR λόγω οφσάιντ.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την Αταλάντα να «πιέζει» τη Μαρσέιγ στα περισσότερα λεπτά του αγώνα. Μετά τη σωτήρια επέμβαση του Ρούλι στο 15′, η Μαρσέιγ προσπάθησε να «απειλήσει» με σουτ του Ομπαμεγιάνγκ στο 32′, αλλά ήταν η σειρά… του κίπερ των «μπεργκαμάσκι» να πει «όχι» στις προσπάθειες των γηπεδούχων.

Στο 34′, ο Κρστόβιτς έκανε ένα άστοχο πλασέ και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν διαφορετική, η Αταλάντα σκόραρε στο 70′ με τον Λούκμαν, αλλά υπήρξε έλεγχος στο VAR και το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Μετά από την πληθώρα ευκαιριών για την Αταλάντα, η λύτρωση ήρθε με οβίδα του Σάμαρτζιτς στο 90′.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Σάμαρτζιτς στο φινάλε που χώρισε τις δύο ομάδες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Σάμαρτζιτς μπήκε αλλαγή στο 84′ και άλλαξε όλο τον ρου της αναμέτρησης, καθώς λίγο αργότερα πέτυχε το γκολ που έκρινε τα πάντα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Κακή εμφάνιση από τον Ρούλι και τους αμυντικούς του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολη βραδιά για τον Ισπανό Σάντσεζ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε σε κάποιο σημείο της αναμέτρησης η επέμβαση της τεχνολογίας.

ΣΚΟΡΕΡ:

Σάμαρτζιτς (90′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΑΡΣΕΪΓ: Ρούλι, Μουρίγιο, Αγκέρ, Παβάρ, Ίγκαν Ρίλεϊ (78’ Γκόμες), Γκαρσία )90+5’ Μαντί), Ο’Ράιλι, Χόιμπιεργκ, Παϊσάο (71’ Βαζ), Γκρίνγουντ, Ομπαμεγιάνγκ

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεζέκι, Κοσουνού (55’ Χίεν), Ντζιμσίτι, Αχανόρ, Τζαπακόστα, Μπελανόβα, Ντε Ρόουν (46’ Πάσαλιτς), Έντερσον, Κρστόβιτς (85’ Σκαμάκα), Ντε Κετελάρε (85’ Σάμαρντχιτς), Λούκμαν (75’ Μούσα)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

25/11 Μαρσέιγ – Νιούκαστλ (22:00), 26/11 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα (22:00).