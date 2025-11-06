newspaper
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 06 Νοεμβρίου 2025 | 01:45

ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

«Η Εκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία, παρά τους εκτός τόπου και χρόνου πανηγυρισμούς των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, κάθε άλλο παρά αποτελεί «χαστούκι στην Τουρκία», όπως ισχυρίζονται. Το αντίθετο μάλιστα. Η εν λόγω Εκθεση έρχεται αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της συμφωνίας για τα 44 μαχητικά Εurofighter που εξασφάλισε το τουρκικό κράτος με τη στήριξη κι υπογραφή της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας αλλά και της – εκτός ΕΕ- Βρετανίας» αναφέρει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και σημειώνει στη συνέχεια:

«Οι προχωρημένες εδώ και καιρό πολεμικές μπίζνες των ισχυρότερων κρατών της ΕΕ με την αστική τάξη της Τουρκίας, ανεξάρτητα από το αν η ίδια και οι όμιλοί της θα ενταχθούν τελικά και «με τη βούλα» στο πρόγραμμα SAFE, επιβεβαιώνουν ότι την αντιμετωπίζουν ήδη σαν «στρατηγικό εταίρο» και βεβαίως στενό ΝΑΤΟικό σύμμαχο (φωτογραφία, επάνω, της Γεωργίας Παναγοπούλου/Eurokinissi).

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο»

»To ίδιο κάνει άλλωστε κι η Εκθεση. Αποτελεί μάλιστα τόσο «στρατηγικό» σύμμαχο που η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, ως μια «ανεπίλυτη διένεξη σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες».

Πρόκειται για επικίνδυνη τοποθέτηση που υποβαθμίζει τις αμφισβητήσεις της αστικής τάξης της Τουρκίας στο Αιγαίο και τις συνέπειες στα ελληνικά νησιά και τα κυριαρχικά δικαιώματα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για απαράδεκτους συμβιβασμούς και απερίσπαστη πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο τις μπίζνες ΕΕ και τουρκικής κυβέρνησης με “κυρίως πιάτο” την πολεμική οικονομία.

»Πρόκειται για ένα ακόμα μεγαλοπρεπές «άδειασμα», όχι μόνο στον εφησυχασμό της κυβέρνησης της ΝΔ περί «ελληνικών συνόρων που είναι και σύνορα της ΕΕ», αλλά και της σύμπλευσης και δημιουργίας αυταπατών κι από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα-απολογητές της ΕΕ».

«Λεγόμενη ΤΔΒΚ»

«Ανάλογους κινδύνους», προσθέτει η ΕΟ του ΚΚΕ, «τροφοδοτεί και η απαράδεκτη τοποθέτηση της Εκθεσης για το Κυπριακό, καθώς απουσιάζει οποιαδήποτε καταδίκη της εισβολής και κατοχής του νησιού από το τουρκικό κράτος.

»Αντίθετα, το «προϊόν» αυτής ακριβώς της εισβολής και κατοχής, το ψευδοκράτος, αναφέρεται ως: «λεγόμενη, διεθνώς μη αναγνωρισμένη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου». Επίσης, τα κατεχόμενα αναφέρονται ως: «περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση»!

»Οι τοποθετήσεις αυτές ταιριάζουν «γάντι» με τα σχέδια ΝΑΤΟποίησης της Κύπρου, ανεξάρτητα από την ακριβή μορφή που αυτή τελικά θα λάβει. Προφανώς, λοιπόν, δεν ήταν «καπνός χωρίς φωτιά» η πρόσφατη έκθεση από τον επίσημο ερευνητικό οργανισμό (JRC) της Κομισιόν που αναγνώριζε το ψευδοκράτος και το λεγόμενο «τούρκο-λιβυκό σύμφωνο»…

»Ούτε επίσης είναι συμπτωματική η μεθόδευση για κατάργηση του βέτο που θα ανοίξει διάπλατα, μεταξύ άλλων, την παραπέρα στρατηγική συνεργασία της ΕΕ με την τουρκική κυβέρνηση.

Επικριτικές αναφορές «ως άλλοθι»

»Οσο για τις όποιες επικριτικές αναφορές στην έκθεση, αυτές λειτουργούν ως άλλοθι και εντάσσονται στο πλαίσιο των εξελισσόμενων παζαριών ανάμεσα στην ΕΕ και το τουρκικό κράτος.

»Το περιεχόμενο της έκθεσης πάει χέρι-χέρι με τα σχέδια αναθέρμανσης των συνομιλιών για την προώθηση των διχοτομικών σχεδιασμών στην Κύπρο και με στόχο να μοιραστεί η μεγάλη πίτα των ενεργειακών κοιτασμάτων ανάμεσα στους ομίλους.

»Αυτή η μοιρασιά κερδών των μονοπωλίων προϋποθέτει να παραμεριστούν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων για να “τρέξουν” ανεμπόδιστα τα σχέδια αγωγών κι υποδομών συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το πανάκριβο για τον λαό αμερικανικό LNG, όπως και για εξορύξεις σε «γκριζαρισμένα» οικόπεδα με δήθεν «αμερικανικές εγγυήσεις» από τις οποίες ο λαός μας έχει δεινοπαθήσει στο παρελθόν αναρίθμητες φορές.

»Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να κρυφτεί ούτε πίσω από τους αποπροσανατολιστικούς πανηγυρισμούς ισχυρών τμημάτων της αστικής τάξης της χώρας και της κυβέρνησης της ΝΔ αυτές τις ημέρες για την ενεργειακή σύνοδο και τα χρυσοφόρα για τους ενεργειακούς ομίλους συμβόλαια που τη συνοδεύουν, ούτε βεβαίως από τα «στρας» της νέας αμερικανίδας πρέσβη.

»Ο λαός να επαγρυπνεί και να οργανώσει την πάλη του ενάντια τόσο στην πολεμική εμπλοκή και προετοιμασία, όσο και στην «ειρήνη» των καπιταλιστών με πανάκριβες για τον λαό ενεργειακές συμφωνίες με θυσία τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα» τονίζει, καταλήγοντας, η ΕΟ του ΚΚΕ.

Πηγή: ΑΠΕ

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ – «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»
Με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ 05.11.25

Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ - «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ

Σύνταξη
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
Βουλή 05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

«Να κάνουμε μια νέα αρχή» - Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και τις δυναστείες - Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

«Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θρίαμβο Μαμντάνι

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
