Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Η Ευρώπη γερνάει: Μπορεί η διεύρυνση να φέρει νέα ζωή στην ΕΕ;
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 06:03

Η Ευρώπη γερνάει: Μπορεί η διεύρυνση να φέρει νέα ζωή στην ΕΕ;

Έως το 2100, εάν η μετανάστευση παραμείνει στο μηδέν, η Eurostat προβλέπει ότι ο πληθυσμός της ΕΕ θα έχει μειωθεί κατά 34%, επηρεάζοντας σημαντικά το εργατικό δυναμικό

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά ένα τρίτο μέχρι το τέλος του αιώνα χωρίς τη μετανάστευση, χάνοντας το ισοδύναμο ενός εκατομμυρίου εργαζομένων ετησίως τα επόμενα 25 χρόνια, καθώς η Ιταλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν επικείμενη δημογραφική κατάρρευση, με την Ελλάδα να τις ακολουθεί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της Eurostat, ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά περίπου 9% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2025, εάν η μετανάστευση σταματήσει εντελώς. Η μείωση προβλέπεται να συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες, φθάνοντας το 23% έως το 2075 και το 34% έως το 2100.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό στοιχείο της δημογραφικής αλλαγής. Σύμφωνα με τον Peter Bosch, ανώτερο ερευνητικό συνεργάτη στο Ινστιτούτο Egmont, γράφει το Euronews, η ΕΕ αναμένεται να χάσει περίπου 1 εκατομμύριο εργαζομένους κάθε χρόνο μέχρι το 2050.

Εάν τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ανά ηλικία και φύλο παραμείνουν στα μέσα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μεταξύ 2011 και 2022, το εργατικό δυναμικό προβλέπεται να μειωθεί κατά 20,2% έως το 2070. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 42,8 εκατομμύρια λιγότερους εργαζομένους, σύμφωνα με έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε λιγότερο ευνοϊκά σενάρια, η μείωση θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο απότομη, φθάνοντας το 26,7% ή 55,9 εκατομμύρια άτομα.

Οι ερευνητές του JRC τονίζουν ότι «η μετανάστευση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας της ΕΕ κατά τις επόμενες δεκαετίες, ιδίως εάν οι μετανάστες απασχοληθούν με επιτυχία και ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό».

Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η πιθανή διεύρυνση της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της προβλεπόμενης έλλειψης εργατικού δυναμικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η ιστορική διεύρυνση του 2004, γνωστή ως «Big Bang», έφερε σημαντικά οφέλη και ισχυρή οικονομική ανάπτυξη τόσο στα νέα κράτη μέλη όσο και στην ΕΕ στο σύνολό της.

Πώς αναμένεται να μεταβληθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης έως το 2050 και το 2100; Ποιες χώρες θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη μείωση; Και πώς συγκρίνεται η μέση ηλικία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών;

Οι προβλέψεις της Eurostat δείχνουν σαφώς ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν απότομη μείωση του πληθυσμού τους κατά τις δεκαετίες που θα προηγηθούν του 2100.

Εάν το 2025 ο πληθυσμός της ΕΕ είναι 100 εκατομμύρια, ο αριθμός αυτός θα μειωθεί σε 91 εκατομμύρια το 2050, σε 77 εκατομμύρια το 2075 και σε μόλις 66 εκατομμύρια το 2100, εφόσον δεν υπάρξει μετανάστευση. Με άλλα λόγια, ένας στους τρεις ανθρώπους θα… εξαφανιστεί τα επόμενα 75 χρόνια.

Ιταλία και Ισπανία θα χάσουν το μισό πληθυσμό ως το 2100 – Η Ελλάδα;

Σύμφωνα με την Eurostat, εάν δεν υπάρξει μετανάστευση, η Ιταλία και η Ισπανία προβλέπεται να χάσουν περίπου το ήμισυ του πληθυσμού τους έως το 2100. Ο πληθυσμός της Ιταλίας αναμένεται να μειωθεί κατά 52% και της Ισπανίας κατά 49% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2025.

Αρνητικές προβλέψεις για μείωση άνω του 40% υπάρχουν και για άλλες χώρες, όπως η Μάλτα (48%), η Πορτογαλία (44%), η Ελλάδα (44%) και η Κροατία (40%).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Γαλλία και η Ιρλανδία αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο από τη μείωση του πληθυσμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Eurostat. Ο πληθυσμός της Γαλλίας προβλέπεται να μειωθεί κατά μόλις 13% και της Ιρλανδίας κατά 15% έως το 2100.

Στην πραγματικότητα, η Ιρλανδία αναμένεται να είναι η μόνη χώρα της ΕΕ της οποίας ο πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί έως το 2050, με αύξηση περίπου 4% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2025.

Πώς συγκρίνεται η ΕΕ ηλικιακά με τις υποψήφιες χώρες;

Γενικά, οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ έχουν νεότερο πληθυσμό από τον μέσο όρο της Ένωσης, με εξαίρεση τη Σερβία και την Ουκρανία. Σύμφωνα με την Eurostat, το 2024, το 30,8% του πληθυσμού της ΕΕ ήταν ηλικίας 0-29 ετών. Μόνο η Σερβία (30,1%) και η Ουκρανία (30,4%) υπερέβαιναν αυτό το ποσοστό.

Οι άλλες επτά υποψήφιες χώρες έχουν σημαντικά νεότερο πληθυσμό, με το ποσοστό των νέων να υπερβαίνει το 40% στην Τουρκία (44,3%) και στο Κοσσυφοπέδιο (48,3%).

Ως προς την Τουρκία, πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι αν και ξεχωρίζει με πληθυσμό άνω των 85 εκατομμυρίων το 2024, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της με την ΕΕ βρίσκονται σε αδιέξοδο, λόγω της αναθεωρητικής πολιτικής του καθεστώτος Ερντογάν απέναντι και στην Ελλάδα, αλλά και του δημοκρατικού ελλείμματος στο εσωτερικό της χώρας.

Δεδομένου ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι επίσης μια πραγματικότητα στις υποψήφιες χώρες και ότι οι περισσότερες από αυτές έχουν σχετικά μικρό πληθυσμό, με εξαίρεση την Τουρκία, ο αντίκτυπος της ενδεχόμενης διεύρυνσης της ΕΕ παραμένει αβέβαιος.

Σε πρόσφατη έκθεση του Carnegie Endowment, ο Stefan Lehne και οι συνεργάτες του σημείωσαν ότι «οι υποψήφιες χώρες, όπως και μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αντιμετωπίζουν επίσης μείωση του πληθυσμού και έλλειψη εργατικού δυναμικού».

Σύμφωνα με την έκθεση του JRC, «Μια δημογραφική προοπτική για το μέλλον της συμμετοχής του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού», η μετανάστευση μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του μελλοντικού πληθυσμού σε ηλικία εργασίας.

Η διεύρυνση από μόνη της μπορεί να μην αντιστρέψει πλήρως τη δημογραφική μείωση της Ευρώπης, αλλά θα μπορούσε να δώσει την ώθηση που χρειάζεται η ΕΕ για να την αντιμετωπίσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει την ιστορική διεύρυνση του 2004 ως μια επιτυχία: «Τα τελευταία 20 χρόνια, τόσο η ΕΕ όσο και οι νέες χώρες που προσχώρησαν γνώρισαν ανάπτυξη και ευημερία», τόνισε η Κομισιόν.

ΕΚΤ: Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν

Μια πρόσφατη ανάλυση εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τόνισε επίσης ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι διαδραματίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις αγορές εργασίας της ευρωζώνης.

Σημείωσαν ότι η γήρανση του πληθυσμού της περιοχής θέτει σοβαρές προκλήσεις στην επέκταση του εργατικού δυναμικού και, κατά συνέπεια, στην οικονομική ανάπτυξη.

«Όπως δείχνουν τα στοιχεία μας, οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και την υπέρβαση αυτών των προκλήσεων. Η εισροή αλλοδαπών εργαζομένων τα τελευταία χρόνια έχει υποστηρίξει την ισχυρή ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού στην ευρωζώνη, αντισταθμίζοντας σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις», ανέφερεαν οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ.

Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
«Άτυπος σύμβουλος» 05.11.25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05.11.25 Upd: 05:40

O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζόραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα
Μεγιστάνας 04.11.25

Σκάνδαλα, πολυτέλεια και αμύθητη περιουσία των €41.3 δισ. – Πέθανε ο πιο πλούσιος Βρετανός Γκόπιτσαντ Χιντούτζα

Ο Γκόπιτσαντ «Τζι-Πι» Χιντούτζα, ο πιο πλούσιος Βρετανός που μαζί με τον αδελφό του έχτισε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία με πάνω από 150.000 υπαλλήλους, πέθανε σε ηλικία 85 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις
Κόσμος 04.11.25

Νιγηρία: Τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και 19 μέλη συμμορίας σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις

Η βόρεια Νιγηρία συνεχίζει να πλήττεται από βία, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις συγκρούονται με συμμορίες και τζιχαντιστές σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ασφάλειας στην ταραγμένη περιοχή

Σύνταξη
Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown
Προϋπολογισμός 04.11.25

Μαζικό χάος στις αερομεταφορές προβλέπει ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ λόγω shutdown

Με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να μην διαπραγματεύονται για εύρεση λύσης στην ψήφιση κρατικού προϋπολογισμού, οι αερομεταφορές πλήττονται από ακυρώσεις πτήσεων

Σύνταξη
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας
Ανθρωπιστική κρίση 04.11.25

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η Γάζα παλεύει με την πείνα και την έλλειψη βοήθειας

Παρά την εκεχειρία, εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφίμων, νερού και καταλυμάτων, καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με αργούς ρυθμούς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
Ελλάδα 05.11.25

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά

Σύνταξη
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Ελλάδα 05.11.25

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σύνταξη
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Σύνταξη
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες
Ευρωβαρόμετρο 05.11.25

Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες

Άγνωστη έννοια είναι η κοινωνική οικονομία για το 90% των Ελλήνων. Όταν όμως τους εξηγούν τι είναι, οι οχτώ στους δέκα τη θεωρούν σημαντική για την ευημερία της χώρας τους. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει

Η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να υπονομεύει την ανάπτυξη, να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και να συρρικνώνει τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές δαπάνες και επενδυτική πολιτική

Αλέξανδρος Κλώσσας
