newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Διεθνής Οικονομία 26 Οκτωβρίου 2025 | 14:04

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Η κίνηση που κάνουμε 800 φορές τη μέρα και μαρτυρά πίεση

Η κίνηση που κάνουμε 800 φορές τη μέρα και μαρτυρά πίεση

Spotlight

Η εξέλιξη του δημογραφικού στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις οικονομίες. Ο πληθυσμός γερνάει, τα συνταξιοδοτικά συστήματα στενάζουν και όλοι φοβούνται ότι σύντομα δεν θα υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι για να παράξουν και κατά συνέπεια να «ταΐσουν» τα δημόσια ταμεία.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη δίνει μια μάχη κατά της μετανάστευσης. Οι Βρυξέλλες και τα κράτη-μέλη προσπαθούν να ανακόψουν τα μεταναστευτικά ρεύματα, είτε κλείνοντας τα σύνορα, είτε με αμφιλεγόμενες διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, είτε αυστηροποιώντας τα προγράμματα ασύλου, όπως η Ελλάδα. Η μετανάστευση, επίσης, έχει γίνει κρίσιμο στοιχείο των προεκλογικών εκστρατειών. Και επέτρεψε στα κόμματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς να αυξήσουν τις έδρες τους στα κοινοβούλια, ακόμη και να κυβερνήσουν.

Και όμως, δεν είναι όλοι οι μετανάστες ανεπιθύμητοι…

Ποιους μετανάστες θέλουν

Μπροστά στον κίνδυνο να ξεμείνουν από εργατικά χέρια, πολλές ισχυρές οικονομίες επιλέγουν τι είδους μετανάστες θα δεχθούν. Ακόμη και αν οι κυβερνήσεις τους απέχουν από τον ορισμό του πολιτικού κέντρου, πόσο μάλλον της αριστεράς. Και για να «χρυσώσουν» το χάπι των ψηφοφόρων τους, οι κυβερνήσεις που ανέβηκαν στην εξουσία με αντιμεταναστευτική ρητορική, επιλέγουν τα λεγόμενα προγράμματα φιλοξενούμενων εργαζομένων.

Παράδειγμα, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία. Ανέβηκε στην εξουσία με ακροδεξιά ατζέντα. Τη στηρίζουν κόμματα επίσης ακροδεξιά. Και όμως, το 2026 σκοπεύει να εκδώσει 165.000 βίζες εργασίας χαμηλής ειδίκευσης, από 30.000 πριν από πέντε χρόνια. Επίσης, έχει υπογράψει μια συμφωνία κινητικότητας εργατικού δυναμικού με την Ινδία. Μετανάστευση, δηλαδή, αλλά υπό τους όρους της ιταλικής κυβέρνησης.

Αλλά, όπως επισημαίνει ο Economist, και ο Βίκτορ Όρμπαν, που έχτισε τείχος στα σύνορα της Ουγγαρία για να μην μπαίνουν πρόσφυγες και μετανάστες, έχει κάνει το ίδιο. Μέσω προγράμματος φιλοξενούμενων μεταναστών, το 2024 στην Ουγγαρία εργάστηκαν περίπου 78.000 μετανάστες εκτός ΕΕ. Περίπου 92% περισσότεροι από ό,τι το 2019.

Αλλά και η κυβέρνηση Τραμπ, που έχει βγάλει στους δρόμους την περιβόητη ICE, για να συλλαμβάνει μετανάστες, κυρίως υψηλής ειδίκευσης, και στη συνέχεια να τους απελαύνει, υπόσχεται να επιταχύνει τις βίζες για τους αγρότες που προσλαμβάνουν βραχυπρόθεσμους εργαζόμενους.

Σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, μια ομάδα κυρίως πλούσιων χωρών, απασχόλησε το 2023 περίπου 2,5 εκατομμύρια ασκούμενους, εποχικούς και άλλους προσωρινούς εργαζόμενους, από 1,5 εκατομμύριο το 2014. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Ισπανία, που κατέγραψαν απότομες αυξήσεις μεταναστών εργαζομένων.

Αυτό το μοντέλο μετανάστευσης έχει εφαρμοστεί πολύ στα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου και τη Σιγκαπούρη. Τώρα επεκτείνεται σχεδόν παντού.

Ο Economist εντοπίζει την επιτυχία του στη σύγκρουση μεταξύ δημογραφίας και πολιτικής. Ο πλούσιος κόσμος χρειάζεται νέους εργαζόμενους. Παρά το γεγονός ότι οι τεχνοκράτες προειδοποιούν ότι η προσέλκυση λιγότερο μορφωμένων και λιγότερο παραγωγικών εργαζομένων σε μόνιμη βάση μπορεί να είναι προβληματική για την οικονομία, ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες με γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Την ίδια ώρα, ο αντιμεταναστευτικός λαϊκισμός αυξάνεται σε ολόκληρο τον πλούσιο κόσμο. Η προσωρινή μετανάστευση θεωρείται μια αρκετά καλή εναλλακτική λύση σε σχέση με τη μόνιμη.

Σχεδόν παντού στον πλούσιο κόσμο, το εγχώριο εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται. Τομείς όπως η φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, οι κατασκευές και η γεωργία έχουν ελλείψεις προσωπικού. Οι οποίες με τη σειρά τους θα επηρεάσουν προς το χειρότερο τις οικονομίες.

Οι προβλέψεις για τη Νότια Κορέα, για παράδειγμα, είναι τρομακτικές. Δείχνουν ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αρχίσει να συρρικνώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 2040 λόγω της κατάρρευσης του ποσοστού γεννήσεων. Αλλά, σύμφωνα με ειδικούς, αν η Νότια Κορέα φέρει τον πληθυσμό των προσωρινών μεταναστών της στο ίδιο επίπεδο με την Αυστραλία (από 3% σε 15% του συνόλου), θα μπορούσε να αντισταθμίσει το μεγαλύτερο μέρος της ύφεσης.

Τι κερδίζουν οι μετανάστες

Τα οφέλη μπορεί να είναι σημαντικά και για τους ίδιους τους μετανάστες. Σύμφωνα με τον Λαντ Πρίτσετ, από το London School of Economics, οι εργαζόμενοι στις 11 μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν να αυξήσουν τους μισθούς τους κατά μέσο όρο 424% εάν μπορούσαν να αναλάβουν θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης στην Αμερική.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν και σοβαρές ανησυχίες. Η πρώτη αφορά την ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Gastarbeiter της Δυτικής Γερμανίας. Διήρκεσε από το 1955 έως το 1973 και έφερε περίπου 14 εκατομμύρια εργαζόμενους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων πολλών Τούρκων, αλλά και Ελλήνων. Πολλοί για δεκαετίες δεν μπορούσαν να αποκτήσουν γερμανική υπηκοότητα. Συνήθως μιλούσαν ελάχιστα γερμανικά και έκαναν αγώνα να φτιάξουν τη ζωή τους εκεί.

Η δεύτερη έχει να κάνει με τους κινδύνους για κακοποίηση και εκμετάλλευση που συνδέεται με τη μετανάστευση. Το παράδειγμα των χωρών του Κόλπου είναι χαρακτηριστικό. Πολλές βίζες συνδέονται με έναν εργοδότη, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τον μετανάστη να παραιτηθεί. Το 2022, το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας διαπίστωσε ότι το 74% των εταιρειών που απασχολούσαν ξένους εργαζομένους παραβίαζαν την εργατική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, δεν τηρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας και δεν πλήρωναν τις υπερωρίες.

«Δανεικοί εργαζόμενοι»

Αλλά ακόμη και στην Ευρώπη, που θεωρητικά έχει αυστηρότερα εργασιακά συστήματα, μπορεί να παρακαμφθούν κανόνες. Κάποιες χώρες, όπως η Ολλανδία, εκδίδουν λίγες άδειες εργασίας εκτός ΕΕ κάθε χρόνο. Έτσι, οι εργοδότες χρησιμοποιούν μια άλλη λύση, εκμεταλλευόμενοι τους κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Προσλαμβάνουν, π.χ., στην Πολωνία ή τη Σλοβενία ​​και στη συνέχεια φέρνουν τον εργαζόμενο στην Ολλανδία. Στα χαρτιά, ο εργαζόμενος απασχολείται στη χώρα όπου εκδόθηκε η βίζα. Και συχνά οι μετανάστες δεν γνωρίζουν ποιας χώρας νόμοι ισχύουν στην περίπτωσή τους. Έτσι, εξαρτώνται από μεσάζοντες και μπορεί να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης.

Παρά τους κινδύνους, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να μεταναστεύσουν. Τα εμβάσματα που στέλνουν πίσω είναι ζωτικά για τις οικονομίες τους.

Οι συμφωνίες προσωρινής μετανάστευσης διαρκώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Economist, το Ουζμπεκιστάν έχει υπογράψει συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη. Από την αρχή του χρόνου και έως τον Ιούνιο, μέσω εμβασμάτων, μπήκαν στην οικονομία του 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια περίοδο το 2024, είχαν μπει 6,5 δισ. Τα ποσά αυτά είναι κρίσιμα για μια χώρα με ΑΕΠ 132 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανάλογες συμφωνίες για μετανάστευση έχει υπογράψει η Ινδία με τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό των χωρών, η ινδική κυβέρνηση υπόσχεται να βοηθήσει στον επαναπατρισμό όποιου παραμείνει πέρα ​​από τον προκαθορισμένο χρόνο.

Το Βιετνάμ, επίσης, σχεδιάζει φέτος να στείλει 130.000 εργαζόμενους στο εξωτερικό.

Φεύγουν εργάτες, γυρίζουν επιχειρηματίες

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, τα οφέλη για τον αναπτυσσόμενο κόσμο από τις συμφωνίες για μετανάστευση εργαζομένων μπορεί να υπερβαίνουν τις εισροές μετρητών. Σε έκθεση διαπιστώνεται ότι οι μετανάστες που επιστρέφουν είναι πολύ πιο πιθανό να ξεκινήσουν τις δικές τους εταιρείες, χρησιμοποιώντας χρήματα που έχουν κερδίσει στο εξωτερικό.

Για παράδειγμα, με βάση δεδομένα για την απασχόληση και τα οφέλη 5.000 μεταναστών από το Μπαγκλαντές, η μείωση κατά 50% του κόστους μετανάστευσης για τους εργαζόμενους που κατευθύνονται στο εξωτερικό αυξάνει το ποσοστό δημιουργίας επιχειρήσεων της χώρας κατά 8%.

Η Κενυάτισσα Μάργκαρετ Μουγκουάντζα είναι επικεφαλής της Silver RayHR, με έδρα το Ναϊρόμπι. Πρώην μετανάστρια η ίδια, αφού εργάστηκε στη Νότια Αφρική ως νοσοκόμα, ίδρυσε τη δική της εταιρεία προσλήψεων. Κάποτε προσλάμβανε προσωπικό υποστήριξης για αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Τώρα στέλνει Κενυάτες σε πλούσιες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνίας. Συνήθως είναι ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες πληροφορικής, νοσηλευτές και υδραυλικοί. Συνήθως έχουν ήδη εκπαιδευτεί στον τομέα της εργασίας τους, αλλά μαθαίνουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής πριν φύγουν από την Κένυα.

Το βλέμμα στον εργαζόμενο

Ωστόσο, αν όλα αυτά ακούγονται ιδανικά, δεν είναι. Τα σύγχρονα προγράμματα για προσωρινή μετανάστευση έχουν πολλούς περιορισμούς. Που επηρεάζουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες τους.

Έρευνα του σουηδικού ερευνητικού ινστιτούτου IFAU εκτιμά ότι οι βραχυπρόθεσμοι μετανάστες έχουν βραδύτερη αύξηση παραγωγικότητας από τους μόνιμους συνομηλίκους τους, μειώνοντας τα οφέλη της μετανάστευσης για τους ίδιους, τον εργοδότη τους και τη χώρα υποδοχής. Οι εργοδότες, επίσης, συχνά διστάζουν να επενδύσουν στην εκπαίδευση. Ενώ, η αυξημένη παραγωγικότητα των μόνιμων μεταναστών συνδέεται και με τη δυνατότητα που έχουν να αλλάζουν εργοδότη.

Οι οικονομολόγοι που μελετούν τη μετανάστευση υποστηρίζουν τις βίζες με δυνατότητα φορητότητας ή ακόμη και ανανέωσης, ώστε να επιτρέπεται η αλλαγή εργασίας. Αυτή η ευελιξία θα αύξανε τον δυναμισμό των αγορών εργασίας και θα βοηθούσε στον περιορισμό της κατάχρησης. Η Αυστραλία παρέτεινε τον χρόνο που έχουν οι μετανάστες εργαζόμενοι για να βρουν νέο εργοδότη μετά την αποχώρηση από τον ανάδοχό τους από 60 σε 180 ημέρες. Ο Καναδάς και η Ιαπωνία διευκολύνουν επίσης τους μετανάστες εργαζόμενους να αλλάζουν θέσεις εργασίας εντός των βιομηχανιών. Ακόμη και οι Τεξανοί Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν για μια φορητή βίζα για τους γεωργικούς εργάτες της πολιτείας.

Ο πραγματισμός σαν απάντηση στον λαϊκισμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λιμάνια
Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η κίνηση που κάνουμε 800 φορές τη μέρα και μαρτυρά πίεση

Η κίνηση που κάνουμε 800 φορές τη μέρα και μαρτυρά πίεση

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Κρεμλίνο: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 26.10.25

Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, λέει το Κρεμλίνο

Η ανακοινωμένη συνάντηση από τον Τραμπ που θα φιλοξενούνταν στη Βουδαπέστη ανάμεσα ανάμεσα στους δύο προέδρους δεν έγινε - «Η διαδικασία είναι περίπλοκη», σημειώνει τώρα το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
Στη Φωκίδα 26.10.25

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό

Από τη σφορδρή σύγκρουση στη Φωκίδα τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής - Ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάτρα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του αγροτικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
ΠΑΣΟΚ 26.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»

Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Διπλή γιορτή 26.10.25

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Σύνταξη
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο