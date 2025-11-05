Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0: Οι «πετεινοί» τιμώρησαν κάθε λάθος των Δανών

«Πάρτι» της Τότεναμ κόντρα στην Κοπεγχάγη. στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι «πετεινοί», παρόλο που έπαιζαν με 10 στο δεύτερο μέρος, «υπέταξαν» την ομάδα του Παντελή Χατζηδιάκου (αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο) με 4-0 και χάρισαν μία «ονειρική» βραδιά στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Τότεναμ Χότσπουρ».

Δεύτερη νίκη για την αγγλική ομάδα που έφτασε τους 8 βαθμούς, την ώρα που οι Δανοί γνώρισαν 3η ήττα και παραμένουν στον 1.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το τραγικό λάθος του Κοτάρσκι και έκαναν το 1-0 στο 19′. Το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Οντομπέρ στο 51′, πάλι μετά από λάθος του Κροάτη γκολκίπερ. Τα υπόλοιπα δύο τέρματα διαμόρφωσαν ο Μίκι Φαν ντε φεν στο 64′ και ο Παλίνια τρία λεπτά μετά στο 67′, ενώ υπήρξε και χαμένο πέναλτι για τα σπιρούνια με τον Ρισάρλιζον στις καθυστερήσεις, λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού.

Για τους φιλοξενούμενους, υπήρξε μία αρκετά καλή ευκαιρία στο 29′ αλλά ο Βικάριο έκανε μία σωτήρια επέμβαση και απέκρουσε το σουτ του Μουκόκο.

Στο 39′ ο Κόλο Μουανί δέχθηκε κίτρινη κάρτα μετά από ένα σκληρό τάκλιν και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την Τότεναμ να έχει το προβάδισμα με 1-0.

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μισό. Ο Οντομπέρ εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Κοτάρσκι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 στο 51′.

Μετά το δεύτερο γκολ… ακολούθησε μία αποβολή για την Τότεναμ, αφού ο Τζόνσον δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 57′ για δυνατό μαρκάρισμα, απόφαση που πάρθηκε από τον διαιτητή με τον έλεγχο του VAR.

Ωστόσο, τα «σπιρούνια» δεν πτοήθηκαν από το γεγονός ότι έπαιζαν με 10 και δέκα λεπτά μετά, ο Μίκι φαν ντε Φεν άνοιξε με τη σειρά του λογαριασμό στο ματς και έκανε το 3-0 στο 64′.

Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 67′ όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, καθώς ο Παλίνια αξιοποίησε την ασίστ του Ρομέρο και εκτέλεσε άψογα για το 4-0.

Στο 90+2′ υπήρξε πέναλτι που δόθηκε στην Τότεναμ από σκληρό τάκλιν του Σουζούκι. Ωστόσο, ο Ρισάρλιζον είχε μία άστοχη εκτέλεση από την άσπρη βούλα και έτσι παρέμεινε το τελικό 4-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η ψυχραιμία των παικτών της Τότεναμ, οι οποίοι δεν πτοήθηκαν από το γεγονός ότι έμειναν με 10 και συνέχισε το ματς με «βροχή» από γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πρώτο γκολ της Τότεναμ με τον Τζόνσον, έδωσε αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους οι οποίοι «εκτέλεσαν» την Κοπεγχάγη με τεσσάρα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο τερματοφύλακας της Κοπεγχάγης, Ντόμινικ Κοτάρσκι που έκανε κάποια τραγικά λάθη και φέρει σημαντική ευθύνη για τα πρώτα δύο γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Έρικ Λάμπρεχτς χρειάστηκε να αξιολογήσει αρκετές φάσεις. Η πιο κρίσιμη στιγμή, ήταν αυτή στο 57′ όταν μετά από τον έλεγχο του VAR o Βέλγος ρεφερί αποφάσισε να βγάλει κόκκινη κάρτα (ακύρωσε την κίτρινη που είχε βγάλει πριν) στον Τζόνσον και να τον αποβάλει από το παιχνίδι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Υπήρξαν αρκετές φάσεις οι οποίες ελέγχθηκαν στο VAR. Η πιο σημαντική ήταν η αποβολή του Τζόνσον, όταν η Τότεναμ έμεινε με 10 παίκτες.

ΣΚΟΡΕΡ:Τζόνσον (19′), Οντομπέρ (51′), Μίκι φαν ντε Φεν (64′) και Ρομέρο (67′)

OI ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΤΟΤΕΝΑΜ: Βικάριο, Ουντόγκι (72’ Σπενς), Ρομέρο (73’ Ντάνσο), Φαν ντε Φεν, Πόρο, Μπεντανκούρ, Οντομπέρ (80’ Σκάρλετ), Σίμονς (61’ Παλίνια), Τζόνσον, Σαρ, Κολό Μουανί (73’ Ριτσάρλισον)

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Γκάμπριελ Περέιρα (72’ Γκαρανάνγκα), Χατζηδιάκος, Κλεμ, Ασουρί (76’ Ρόμπερτ), Σουζούκι, Λεραγκέρ, Λόπεθ, Λάρσον (46’ Ντάντασον), Μουκοκό (72’ Κάρλσον), Ελιουνούσι (72’ Κορνέλιους).