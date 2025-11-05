magazin
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05 Νοεμβρίου 2025 | 15:42

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
«Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία». Όταν ο Ανδρέας Κάλβος έγραφε αυτές τις λέξεις στο ποίημά του Εις Σάμον τον 19ο αιώνα, σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του τους γυμνιστές που θέλουν να απολαύσουν μια μέρα στη θάλασσα με ελευθερία και όσο πιο κοντά στη φύση μπορούν.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα, ο γυμνισμός θέλει αρετή και τόλμη. Και αυτό το κατάλαβαν με τον χειρότερο τρόπο έξι άνθρωποι στη Φλόριντα, που είδαν την χαλαρή τους απόδραση να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη και να καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα. Και φυσικά να γίνεται viral.

Οι Ντάνιελ, Ντόναλντ, Γκαετάν, Στίβεν, Έλμερ και Νίκολας αποφάσισαν να πάνε για μπάνιο όπως τους γέννησε η μητέρα τους. Ωστόσο μπέρδεψαν τις τοποθεσίες και τα πέταξαν όλα στην παραλία Little Mud Boat Ramp, που είναι 1,5 χλμ. μακριά από την επίσημη παραλία γυμνιστών.

Μέσα στα επόμενα λεπτά το γραφείο του Σερίφη της κομητείας St Lucie County δέχθηκε εκατοντάδες τηλέφωνα από κόσμο να ωρύεται για τους έξι γυμνούς που είχαν μπροστά τους. Και εκείνος δεν τους λυπήθηκε και τους συνέλαβε για άσεμνη έκθεση και έκθεση γεννητικών οργάνων.

Η κόντρα ανάμεσα στους γυμνιστές και τους ντόπιους έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες στην κομητείας St Lucie County. Οι πρώτοι θέλουν να επεκτείνουν τα… σύνορά τους, ενώ οι δεύτεροι έχουν φτιάξει μέχρι και ομάδες περιπολίας ώστε να μην γεμίσουν οι παραλίες τους με γυμνούς.

Η συγκεκριμένη είδηση πάντως προκάλεσε πολλές χιουμοριστικές αντιδράσεις στα social media, ιδιαίτερα όταν κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες των «δραστών», που ήταν κάπως… προχωρημένης ηλικίας.

«Είμαι 73 ετών και μπορώ να πω με σιγουριά πως κανείς δεν θέλει να το δει αυτό» έγραψε ένας χρήστης με έναν άλλον να συμπληρώνει: «Τους ζήτησε ο Σερίφης να ρίξουν κάτω τα όπλα τους;».

Για την ιστορία, στη Φλόριντα ο γυμνισμός σε λάθος μέρος τιμωρείται με ένα χρόνο φυλάκιση και 1.000 δολάρια πρόστιμο.

