ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Ήταν περίπου 7.00 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης βγήκε από την είσοδο των γραφείων του ΠΑΣΟΚ επί της Χαριλάου Τρικούπη με την τεράστια, πράσινη, βιοκλιματική πρόσοψη, από όπου ξεπροβάλλει το ιστορικό σύμβολο του κόμματος που δεν είναι άλλο από τον ανατέλλοντα ήλιο. Είχε προηγηθεί μία «ημιμαραθώνια» -σχεδόν πεντάωρη- συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), που ξεκίνησε στη 1.00 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 5.30 το απόγευμα.

Παρουσίες και απουσίες

Παρόντες στη συνεδρίαση τα 18 από τα 22 μέλη του οργάνου. Διαδικτυακά συμμετείχαν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Μιχάλης Αεράκης. Ο Χάρης Δούκας βρισκόταν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και δεν συμμετείχε στη διαδικασία, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης του Νίκου Ανδρουλάκη, μοιράστηκε σε όλα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας μία μακροσκελής επιστολή με τις θέσεις του Δημάρχου Αθηναίων για το μέλλον και την πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Βαλβίδα αποσυμπίεσης ή παράταση της εσωκομματικής σύγκρουσης;

Πολλοί εκτιμούν ότι η επίσημη πρώτη της ΚΟΕΣ λειτούργησε ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, μετά τις εσωκομματικές εντάσεις του τελευταίου διαστήματος. Εντούτοις, η συνθήκη αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι, ταυτόχρονα, δόθηκε de facto παράταση σε υπαρκτές πολιτικές διαφωνίες, οι οποίες -μερικώς- εκφράστηκαν και εντός της χθεσινής συνεδρίασης. Βέβαια, έντονες συγκρούσεις και μεγάλες τριβές δεν αποτυπώθηκαν.

Άλλωστε, όπως ανέφεραν αρκετά πράσινα στελέχη, πραγματοποιήθηκε μία ουσιαστική συζήτηση στρατηγικής και μπήκαν όλα τα θέματα στο τραπέζι, με ορίζοντα το συνέδριο (αλλά και τις κάλπες του 2027). Από την αυτόνομη πορεία έως το διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων, την στρατηγική απέναντι στη ΝΔ, τη λειτουργία των οργάνων αλλά και τις διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Σημειωτέον ότι, χθες, ανακοινώθηκε επισήμως ότι ο «μπαρουτοκαπνισμένος» Κώστας Σκανδαλίδης, αναλαμβάνει, όπως είχε αποκαλύψει το in, τη θέση του επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε, κατά πληροφορίες, να υψώσει ένα «τοίχος» προστασίας γύρω από τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς φέρεται να είπε «έχουμε πρόεδρο, να τον στηρίξουμε».

Ο διάλογος Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους

Πάντως, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εξήλθε των κομματικών γραφείων με θετική διάθεση, επιλέγοντας να συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους για τουλάχιστον 25 λεπτά. Στο δημοσιογραφικό «πηγαδάκι» που στήθηκε, ο Προέδρος του ΠΑΣΟΚ δεν στάθηκε ιδιαίτερα στις εσωκομματικές διεργασίες, αλλά έδωσε έμφαση στις αγωνίες και στα προβλήματα που μοιράστηκαν μαζί του οι άνθρωποι της Θεσσαλίας.

Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην περιοχή, το δημογραφικό, η ερήμωση της περιφέρειας, το υψηλό κόστος παραγωγής, η διασπάθιση αγροτικών επιδοτήσεων, η ευλογιά των αιγοπροβάτων, είναι θέματα, τα οποία ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όπως εξήγησε στους παρόντες δημοσιογράφους, αποτελούν ζωτικά προβλήματα για τους ανθρώπους της περιφέρειας, που απαιτούν άμεσες λύσεις και για τα οποία υπάρχει κεντρική ευθύνη της κυβέρνησης.

Ως προς τη «μεγάλη εικόνα» βέβαια, έκανε ειδική αναφορά στη διαφθορά, την ακρίβεια και την καρτελοποίηση, στηλιτεύοντας για μία ακόμη φορά τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, εφόσον, κινηθεί πάνω στο τετράπτυχο «πολιτικό ήθος, πολιτικές προτάσεις, πολιτική αξιοπιστία και σταθερότητα» μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Την ίδια ώρα, με φόντο τις δημόσιες δηλώσεις στελεχών για την δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, συνομιλητές του προέδρου εξέφραζαν την εκτίμηση ότι για να έχει κάποιος αντίλογο πρέπει να έχει και συγκεκριμένη πρόταση. Κατ’ επέκταση το μήνυμα είναι σαφές και έχει πολλαπλούς αποδέκτες.

Ανδρουλάκης: «Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας»

«Έκανα πολλές εκλογές, με λίγα όπλα, ισχυρούς αντιπάλους και αυτονομία από τη διαπλοκή… ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση. Εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει». Με αυτή την τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εισήγησή του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, απάντησε εμμέσως πλην σαφώς σε όσους επιχειρούν να του βάλουν «τρικλοποδιές» εντός και εκτός κόμματος.

Όπως σημείωσε «πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν «το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο». Ανακοίνωσε ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να είναι ένα συνέδριο συσχετισμών αλλά «ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών».

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επέλεξε να «τραβήξει αυτιά», σημειώνοντας ότι «δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει». Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, είχε ξεκαθαρίσει πως η Αξιωματική Αντιπολίτευση προτείνει «το άλλο σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία». Σε σχέση πάντως με την πολυφωνία στο εσωτερικό του Κινήματος, υπογράμμισε ότι «είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική».

Παράλληλα, έθεσε και επισήμως το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας τα στελέχη να επιδείξουν «μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», «ενσυναίσθηση» και «συναντίληψη» αλλά και να κινηθούν «με υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης».

Το «κατηγορώ» εναντίον Τσίπρα

Αναφερθείς στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα έκανε εκ νέου λόγο για παιχνίδια παρασκηνίου. «Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι ‘’έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση’’. Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; ’’Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο’’; Οι ίδιοι που ήταν, είναι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει. Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα. Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις. Γι’ αυτό πρέπει η παράταξή μας να ηγηθεί δυναμικά, με ενότητα απέναντι στη μάχη, τη μεγάλη αυτή μάχη που έχουμε να δώσουμε».

Δούκας: «Στρατηγική επιλογή η απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ»

Με ενωτική διάθεση -αλλά με αστερίσκους- επέλεξε να παρέμβει, μέσω της επιστολής του, ο Χάρης Δούκας στη χθεσινή συνεδρίαση, περιγράφοντας με ευκρίνεια πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με την ηγεσία του Κινήματος αλλά και με… άλλα στελέχη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε 6 προτάσεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το συνέδριο, ασκώντας, ταυτόχρονα, κριτική για το γεγονός ότι δεν συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα κομματικά όργανα. Σε σχέση με την στρατηγική της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο ζήτημα των συνεργασιών, χαρακτήρισε αναγκαία «τη στρατηγική επιλογή για άρνηση κάθε κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία», συμπληρώνοντας ότι δεν αμφισβητεί τις προθέσεις της ηγεσίας. Ωστόσο, όπως είπε «επιβάλλεται να υπάρξει μια σαφής πολιτική διαχωριστική γραμμή». Σε αυτό το πλαίσιο, εκτίμησε ότι «η αναγκαία λόγω της κρίσης συνύπαρξη του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με τη ΝΔ έχει δημιουργήσει φαινόμενα απόϊδεολογικοποίησης».

Αναφορικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι το κόμμα πρέπει να αποφασίσει «με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει», θέτοντας σε πρώτο πλάνο τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου αλλά και τη μείωση του χρόνου εργασίας.

Για τον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων -χωρίς να αμφισβητεί την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ- επισήμανε ότι αποτελούσε διαχρονική στρατηγική επιλογή του κόμματος, από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Βέβαια, πρότεινε την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών μαζί με τα προοδευτικά κόμματα στην κοινωνία και στη Βουλή αλλά και διάλογο πάνω στον μείζον ζήτημα της Συνταγματική Αναθεώρησης. Συγχρόνως, ζήτησε να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για τα εθνικά θέματα.

Ως προς το συνέδριο, πρότεινε να υπάρξουν ανοιχτά μητρώα κατά την εκλογή συνέδρων, προκρίνοντας την ενότητα αλλά και την αποφυγή της σύγκρουσης σκληρών οργανωτικών μηχανισμών.

Γερουλάνος: «έκρηξη Δημοκρατίας πρωτίστως στο κόμμα»

« Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο» είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Γερουλάνος. Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε αισθητή την παρουσία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Απέρριψε κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ άφησε αιχμές για την λειτουργία του κόμματος. Μάλιστα, μίλησε για ένα συνέδριο «Αναγέννησης της Παράταξης» και για μία «’’έκρηξη Δημοκρατίας’’ πρωτίστως στο κόμμα».

Συγκεκριμένα, πρότεινε μεταξύ άλλων ανοιχτό, ηλεκτρονικό μητρώο, που θα δίνει τη δυνατότητα ακόμη και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, ενώ μίλησε για ένα ανοικτό δημοκρατικό προσκλητήριο σε κάθε προοδευτικό πολίτη, ό,τι κι αν ψήφισαν στο παρελθόν, από την Αριστερά και το Κέντρο, μέχρι τους απογοητευμένους προοδευτικούς ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της αυτόνομης πορείας, ωστόσο, έθεσε συγκεκριμένη προγραμματική ατζέντα τόσο για το συνέδριο όσο και για το θέμα των συνεργασιών. Σε αυτή τη λογική μίλησε για ένα πλαίσιο προτάσεων για τη Συνταγματική Αναθεώρηση (ευθύνη υπουργών και πρωθυπουργού, ανεξάρτητες αρχές, ΟΤΑ, σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας, άρθρο 16), για τον εκλογικό νόμο, τη λειτουργία του κοινοβουλίου και το ρόλο του βουλευτή. «Με αυτά τα θέματα συζητημένα και ξεκάθαρες εισηγήσεις, μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση και για το πλαίσιο που θα βάλουμε για τις κυβερνητικές συνεργασίες. Και αυτό πρέπει και μπορεί, με ολοκληρωμένη εισήγηση, να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Συνέδριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαμαντοπούλου: Το συνέδριο τελευταία ευκαιρία πριν τις εκλογές

Η Άννα Διαμαντοπούλου έδωσε το δικό της πολιτικό στίγμα σε σχέση με την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού φέρεται να χαρακτήρισε το συνέδριο ως το τελευταίο μεγάλο γεγονός που αποτελεί ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη λειτουργία των οργάνων. Μάλιστα, φέρεται να επισήμανε ότι για να μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα, θα πρέπει να σέβεται τη διαφορετικότητα και ο καθένας να εκφράζει την άποψή του στα όργανα προκειμένου να μην γίνεται «Βαβέλ». Πρόταξε δε την ανάγκη να συνεδριάζουν τα όργανα με ατζέντα για να πάει το κόμμα συγκροτημένα στο συνέδριο.

Κατρίνης: Να αποφασίσει το συνέδριο για στρατηγική και συνεργασίες

Συλλογικές αποφάσεις για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών ζήτησε να ληφθούν από το συνέδριο ο Μιχάλης Κατρίνης, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταστήσει απόλυτα ορατές «τις διαχωριστικές γραμμές που το χωρίζουν από το καθεστώς Μητσοτάκη». Σύμφωνα με πηγές, υπογράμμισε ότι το κόμμα πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και απαλλαγή από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ζήτησε να γίνει αξιολόγηση της έως τώρα στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ και κατά πόσο αυτή έχει αποδόσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Τόνισε ότι η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση και πρότεινε να γίνει οργανωμένος διάλογος με κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται εγγύτερα, στη βάση του προγράμματος της παράταξης. Υπεραμύνθηκε του ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη, «χωρίς face control», με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη.