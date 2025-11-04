Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:51
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:50
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Ζητούν παραιτήσεις για τα λουκέτα
Media 04 Νοεμβρίου 2025 | 00:38

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Ζητούν παραιτήσεις για τα λουκέτα

90 βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ • Πυρ ομαδόν κατά υπουργού, διοίκησης και διευθυντών του οργανισμού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

90 βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ
Ζητούν παραιτήσεις για τα λουκέτα

• Πυρ ομαδόν κατά υπουργού, διοίκησης και διευθυντών του οργανισμού
• Θυελλώδης τηλεδιάσκεψη χθες
• Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

==========

Ενθετο
Τα 12 νέα ορόσημα για κληρονόμους
• Oλες οι κρίσιμες ημερομηνίες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας

==========

Αναπάντητα ερωτήματα στα Βορίζια
Εξαφάνισαν τραυματίες;

==========

ΠΑΣΟΚ
Τοποθετούν τον νέο πήχη στο Συνέδριο

• Η διοργάνωσή του μετατίθεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026
• Η έκκληση του Νίκου Ανδρουλάκη και οι παρεμβάσεις των κορυφαίων

==========

Καταγγελία
Σίγουρα ήταν η ΕΥΠ αυτή που με «μόλυνε» με το Predator

• Τι κατέθεσε στο δικαστήριο υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη
• Τι αποκάλυψε για τη λειτουργία εικονικής υποδιεύθυνσης στην υπηρεσία

==========

Τοπικές εκλογές
Ενας αντι-Τραμπ στη Νέα Υόρκη

==========

ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο πρώην κύριος Γενικός «ακουγόταν» παντού αλλά δήλωσε αναρμόδιος

==========

Ελλείψεις
Ξεμένουμε από γάλα εξαιτίας της ευλογιάς
• Ενώ ανεβαίνουν οι τιμές της φέτας

==========

Στο Κάιρο
Οι δύο Ελληνες που έδωσαν «χρώμα» στο νέο Μουσείο

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
Με κίνητρο ώστε να αρχίσει την αντεπίθεση

Σοβαρές καταγγελίες Σούντγκρεν για στημένα ματς
Ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί

Wall Street
Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Wall Street: Γιατί δεν θα προβλέψει… ποτέ την επόμενη κρίση

Vita.gr
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

inWellness
inTown
Media
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ – Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς
Στη Γάζα 03.11.25

Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ - Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές φαίνεται να έχουν παγιδευτεί στην πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» που ελέγχει το Ισραήλ - Δηλώσεις για το ζήτημα έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς

Σύνταξη
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
Ελλάδα 03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
«Φόβος και ευαλωτότητα» 03.11.25

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης εκπροσώπησε τους παίκτες της Σπόρτινγκ ενόψει του αγώνα με τη Γιουβέντους και αποκάλυψε ότι δεν νιώθει πίεση λόγω του κόστους της μεταγραφής τους, προσθέτοντας ότι «όλα είναι υπέροχα»

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Καρμική ενέργεια 03.11.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

