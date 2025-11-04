Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Ζητούν παραιτήσεις για τα λουκέτα
90 βουλευτές της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ • Πυρ ομαδόν κατά υπουργού, διοίκησης και διευθυντών του οργανισμού
- Πέμπτη χώρα στην ΕΕ η Ελλάδα σε σχέση με τη φτώχεια – Σε κίνδυνο 1 στους 10 εργαζόμενους
- Οργή στη Γαλλία για την πώληση «sex dolls» που μοιάζουν με παιδιά από την Shein
- Ο προβληματικός πυρήνας στην ΕΕ και η εκδίκηση των…. PIGS
- Η Μεγάλη Βρετανία προμήθευσε την Ουκρανία με νέα παρτίδα πυραύλων Storm Shadow
• Θυελλώδης τηλεδιάσκεψη χθες
• Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Ενθετο
Τα 12 νέα ορόσημα για κληρονόμους
• Oλες οι κρίσιμες ημερομηνίες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας
Αναπάντητα ερωτήματα στα Βορίζια
Εξαφάνισαν τραυματίες;
ΠΑΣΟΚ
Τοποθετούν τον νέο πήχη στο Συνέδριο
• Η διοργάνωσή του μετατίθεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026
• Η έκκληση του Νίκου Ανδρουλάκη και οι παρεμβάσεις των κορυφαίων
Καταγγελία
Σίγουρα ήταν η ΕΥΠ αυτή που με «μόλυνε» με το Predator
• Τι κατέθεσε στο δικαστήριο υπάλληλος του υπ. Προστασίας του Πολίτη
• Τι αποκάλυψε για τη λειτουργία εικονικής υποδιεύθυνσης στην υπηρεσία
Τοπικές εκλογές
Ενας αντι-Τραμπ στη Νέα Υόρκη
ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο πρώην κύριος Γενικός «ακουγόταν» παντού αλλά δήλωσε αναρμόδιος
Ελλείψεις
Ξεμένουμε από γάλα εξαιτίας της ευλογιάς
• Ενώ ανεβαίνουν οι τιμές της φέτας
Στο Κάιρο
Οι δύο Ελληνες που έδωσαν «χρώμα» στο νέο Μουσείο
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν
Με κίνητρο ώστε να αρχίσει την αντεπίθεση
Σοβαρές καταγγελίες Σούντγκρεν για στημένα ματς
Ο αθλητικός εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί
- Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
- Το Περού διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό για τη χορήγηση ασύλου στην Μπέτσι Τσάβες
- Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
- Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
- Ευρωβουλευτές επιχειρούν να μπλοκάρουν την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
- Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
