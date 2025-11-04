Η Αυστραλία χαρίζει στους πολίτες ηλιακή ενέργεια
Γιασ τουλάχιστον τρεις ώρες κάθε μέρα, η ηλεκτρική ενέργεια θα έχει μηδενική τιμή.
Η Αυστραλία θα προσφέρει καθημερινά τουλάχιστον τρεις ώρες δωρεάν ηλιακής ενέργειας για τα νοικοκυριά, ακόμα και σε αυτά που δεν διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες, στο πλαίσιο προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας που σχεδιάζεται για το 2026, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν.
Το πρόγραμμα «Solar Sharer» θα κάνει αρχή στις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Νότιας Αυστραλίας, καθώς και στο νοτιοανατολικό Κουίνσλαντ, πριν επεκταθεί στην υπόλοιπη επικράτεια.
Οι χρήστες θα έχουν δωρεάν ηλιακή ενέργεια το μεσημέρι, όταν κορυφώνεται η παραγωγή.
«Αυτοί που μπορούν να μεταφέρουν τη χρήση του ηλεκτρικού στη ζώνη μηδενικού κόστους θα έχουν άμεσο όφελος, είτε έχουν ηλιακούς συλλέκτες είτε όχι και είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιάζουν, δήλωσε ο Μπόουεν. «Όσο περισσότεροι επωφεληθούν από την προσφορά και μεταφέρουν τη χρήση τους, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη του συστήματος που μειώνει τα κόστη για όλους τους χρήστες ηλεκτρικού» πρόσθεσε.
Οι τιμές των μετοχών δύο μεγαλύτερων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στην Αυστραλία, AGL και Origin Energy, είχαν μειωθεί 3% αργά το απόγευμα της Τρίτης τοπική ώρα.
Περίπου τέσσερα εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αυστραλία διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες. Τις ώρες που κορυφώνεται η ηλιοφάνεια τις ηλιόλουστες ημέρες, προμηθεύουν αρκετή ενέργεια για να ρίξουν τις τιμές του ηλεκτρικού σε αρνητικές τιμές. Η κορύφωση της ζήτησης έρχεται πάντως αρκετές ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα το δίκτυο να δέχεται πίεση.
Το 2022, ο Μπάουντεν έθεσε στόχο για κάλυψη του 82% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ έως το 2030, στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 43% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα μηδενικής χρέωσης οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν έξυπνο μετρητή.
