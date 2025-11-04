Μετρό Θεσσαλονίκης: Συνωστισμός και καθυστερήσεις – Τι συνέβη
Συνωστισμός στις πλατφόρμες επιβίβασης στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ και οι συρμοί είναι ασφυκτικά γεμάτοι
Προβλήματα σημειώνονται στα δρομολόγια πέντε σταθμών του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου.
Μόνο μέσω της Τροχιάς 2 πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα (09:11) και συγκεκριμένα από τον σταθμό «Ανάληψη» έως και τον σταθμό «Πανεπιστήμιο».
Η ανακοίνωση από την εταιρεία για τις καθυστερήσεις στο Μετρό
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. «Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό “Πανεπιστήμιο”», τονίζεται.
«Η κυκλοφορία μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη διεξάγεται μόνο στη τροχιά 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά στο υπόλοιπο τμήμα της γραμμής. Σταθμοί Μετεπιβίβασης: Πανεπιστήμιο και Ανάληψη», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μετρό μέσα στους σταθμούς.
