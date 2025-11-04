Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People

Το περιοδικό People ανακοίνωσε τον νέο τίτλο Sexiest Man Alive (Ο πιο σέξι άνδρας της χρονιάς) για το 2025, απονέμοντας τον σε έναν από τους πιο συζητημένους ηθοποιούς της φετινής χρονιάς: τον Τζόναθαν Μπέιλι, πρωταγωνιστή των σειρών «Bridgerton» και της επερχόμενης ταινίας «Wicked». Πρόκειται, σύμφωνα με το περιοδικό, για τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο άνδρα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω της εκπομπής «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον, όπου ο Μπέιλι εμφανίστηκε μιλώντας για την μεγαλύτερη «τιμή της ζωής του». Το People κυκλοφορεί με δύο διαφορετικά εξώφυλλα για την περίσταση — στο ένα από αυτά ο ηθοποιός φωτογραφίζεται μαζί με τον σκύλο του, Μπένσον.

Ο πιο σέξι άνδρας της χρονιάς

Ο συγκεκριμένος τίτλος απονέμεται κάθε χρόνο από το People σε έναν άνδρα της showbiz που θεωρείται πως συνδυάζει εμφάνιση, απήχηση και «δημόσια παρουσία». Αν και το περιοδικό δεν δημοσιοποιεί τα ακριβή κριτήρια επιλογής, στελέχη της συντακτικής ομάδας επισημαίνουν ότι δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο η εμφάνιση, αλλά και η συνολική εικόνα του προσώπου, όπως η πορεία του, οι δράσεις και η επιρροή του στο κοινό.

Το People διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει οικονομική συναλλαγή με τον νικητή: ούτε πληρώνεται από το περιοδικό, ούτε πληρώνει ο ίδιος για την προβολή.

Ο περσινός κάτοχος του τίτλου ήταν ο ηθοποιός Τζον Κρασίνσκι, ο οποίος φέτος παραδίδει τη «σκυτάλη» στον Μπέιλι. Ο Κρασίνσκι συνεχίζει τα επαγγελματικά του σχέδια, συμμετέχοντας στη νέα ταινία του franchise Jack Ryan.

Παράλληλα με τον κεντρικό τίτλο, το People δημοσιεύει και επιμέρους κατηγορίες που αναδεικνύονται από το κοινό, όπως «Sexiest New Dad in Sports» (Κρίστιαν ΜακΚάφρεϊ) και «Sexiest Cat Dad» (Ντέιβ Φράνκο).

Ο θεσμός, που ξεκίνησε το 1985, θεωρείται πλέον μέρος της ετήσιας «pop culture» ειδησεογραφίας. Από τους πρώτους που είχαν λάβει τον τίτλο ήταν ο Μπρατ Πιτ, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί Sexiest Man Alive το 1995.