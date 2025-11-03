Ισραήλ: Εγκρίθηκε σε αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε «τρομοκράτες»
Το σχετικό νομοσχέδιο υποστηρίζουν τόσο ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ, τι απαιτείται για να γίνει νόμος του Ισραήλ
- Ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να προληφθεί
- Πάτρα: Άγρια επίθεση 15 ατόμων σε δύο 16χρονους – Τους τραυμάτισαν με κλειδιά
- Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
- Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ υπερψήφισε σήμερα το νομοσχέδιο με το οποίο επαναφέρεται η θανατική ποινή για τους δράστες «τρομοκρατικών» επιθέσεων, μια πρόταση που υποστηρίχθηκε από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν – Γκβιρ.
Ο Νετανιάχου υποστηρίζει το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον Ισραηλινό διαπραγματευτή για τους ομήρους
Η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και η πρόταση θα κατατεθεί τώρα στην ολομέλεια του κοινοβουλίου, όπου θα πρέπει να υπερψηφιστεί τρεις φορές προκειμένου να καταστεί νόμος του κράτους.
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό μεσολαβητή για τους ομήρους, Γκαλ Χιρς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει επίσης την πρωτοβουλία.
Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από βουλευτή του κόμματος του Μπεν – Γκβιρ
Σε ένα υπόμνημα όπου εξηγείται η απόφαση της Επιτροπής, αναφέρεται ότι «ο στόχος της είναι να ξεριζωθεί η τρομοκρατία από τη ρίζα της και να δημιουργηθεί μια ισχυρή αποτροπή». Το κείμενο διευκρινίζει ότι «ένας τρομοκράτης που κρίνεται ένοχος για δολοφονία, υποκινούμενη από τον ρατσισμό ή το μίσος (…) θα καταδικάζεται υποχρεωτικά σε θάνατο», προσθέτοντας ότι η ποινή αυτή είναι «μη προαιρετική».
Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από μια βουλευτή του κόμματος του Μπεν Γκβιρ, την Ότζμα Γεχούντιτ. Ο υπουργός έχει απειλήσει ότι θα σταματήσει να ψηφίζει τις προτάσεις του κυβερνητικού συνασπισμού εάν το νομοσχέδιο δεν κατατεθεί προς ψήφιση από το κοινοβούλιο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου.
«Κάθε τρομοκράτης που ετοιμάζεται να διαπράξει φόνο θα πρέπει να ξέρει ότι η τιμωρία θα είναι μία: η θανατική ποινή» ανέφερε σήμερα σε μια ανακοίνωσή του.
Την Παρασκευή ο Μπεν Γκβιρ ζήτησε την επαναφορά της θανατικής ποινής με ένα βίντεο όπου εικονίζεται ο ίδιος, όρθιος μπροστά σε Παλαιστίνιους κρατουμένους, ξαπλωμένους μπρούμυτα, με τα χέρια δεμένα στην πλάτη.
Δείτε το σχετικό βίντεο που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις:
Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir is seen abusing Palestinian prisoners in one of the occupation’s prisons.
Let’s remember — one of the reasons behind October 7 was Israel’s relentless abuse of thousands of Palestinian detainees in its prisons. pic.twitter.com/8dGQgQrdBR
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) October 31, 2025
- Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
- Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
- Νέα Δημοκρατία: «Σφαγή» για τα ΕΛΤΑ – «Μπαρούτι» βουλευτές με το επιτελικό μπάχαλο
- Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
- Ο Χάρι Κέιν και η… δεύτερη διαδοχή του Λεβαντόφσκι
- Οργή στη Γαλλία για την πώληση «sex dolls» που μοιάζουν με παιδιά από την Shein
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις